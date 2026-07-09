Κοζάνη: Στην κηδεία της μητέρας της Αφροδίτης Νέστορα, ο Κυριάκος Μητσοτάκης – Δείτε εικόνες από την άφιξή του

Στην κηδεία της μητέρας της Αφροδίτης Νέστορα, Βάγιας στην Κοζάνη παρίσταται ο Πρωθυπουργός, Κυριάκος Μητσοτάκης. Ο κ. Μητσοτάκης έφτασε στον Ιερό Ναό Αγίου Νικολάου, όπου τελείται η Εξόδιος Ακολουθία για τη Βάγια Νέστορα που έχασε τη ζωή της κατά την εμπρηστική επίθεση στην πολυκατοικία όπου διαμένουν στη Θεσσαλονίκη.

Ο Πρωθυπουργός πέρασε στο εσωτερικό του ναού, όπου βρίσκονται τα αδέλφια της Βάγιας Νέστορα, Γρηγόρης, Ιωάννης και Βασιλική, ο σύζυγος της εκλιπούσης Παναγιώτης, θύμα και ο ίδιος της εμπρηστικής επίθεσης, ενώ λίγα λεπτά αργότερα έφτασε και η κόρη της, πολιτεύτρια της ΝΔ, Αφροδίτη Νέστορα, αφού προηγουμένως είχε πάρει εξιτήριο, με δική της ευθύνη, από το νοσοκομείο Παπανικολάου της Θεσσαλονίκης, όπου νοσηλευόταν κι όπου αναμένεται να επιστρέψει προκειμένου να συνεχίσει τη θεραπεία της λόγω των εγκαυμάτων που φέρει από την εμπρηστική επίθεση.

Τον Πρωθυπουργό συνόδευαν ο υφυπουργός στον πρωθυπουργό και κυβερνητικός εκπρόσωπος Παύλος Μαρινάκης, ο γραμματέας της ΝΔ Κωνσταντίνος Κυρανάκης και ο διευθυντής της ΝΔ Γιάννης Σμυρλής.

Στην ΕΞόδιο ακολουθία παρίστανται και ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ-ΚΙΝΑΛ Νίκος Ανδρουλάκης, ο αντιπρόεδρος της Βουλής Πάρης Κουκουλόπουλος, ο Ευρωπαίος Επίτροπος Βιώσιμων Μεταφορών και Τουρισμού Απόστολος Τζιτζικώστας, ο περιφερειάρχης Δυτικής Μακεδονίας Γιώργος Αμανατίδης, ο δήμαρχος Κοζάνης Γιάννης Κοκκαλιάρης. Παρίστανται επίσης -μεταξύ άλλων- η αναπληρώτρια υπουργός Υγείας Ειρήνη Αγαπηδάκη, ο υφυπουργός Παιδείας Νίκος Παπαϊωάννου, ο υφυπουργός Υποδομών και Μεταφορών Νίκος Ταχιάος, η υφυπουργός Κοινωνικής Συνοχής και Οικογένειας Έλενα Ράπτη, ο υφυπουργός Προστασίας του Πολίτη Γιάννης Λαμπρόπουλος, ο κοινοβουλευτικός εκπρόσωπος της ΝΔ Στράτος Σιμόπουλος, οι βουλευτές Κοζάνης της ΝΔ Μιχάλης Παπαδόπουλος και Στάθης Κωνσταντινίδης. Τον ΣΥΡΙΖΑ – ΠΣ εκπροσωπεί η βουλευτής Κοζάνης Καλλιόπη Βέττα και το ΚΚΕ ο βουλευτής Θεσσαλονίκης του ΚΚΕ Λεωνίδας Στολτίδης.

Στεφάνια έστειλαν ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας Κωνσταντίνος Τασούλας και ο πρόεδρος της Βουλής Νικήτας Κακλαμάνης, ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ – ΠΣ Σωκράτης Φάμελλος, η ΟΝΝΕΔ, ο δικηγορικός σύλλογος Θεσσαλονίκης, φίλοι της οικογένειας, κ.ά.