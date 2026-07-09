Τουρκία: «Δεν αποτελούμε απειλή για κανέναν που δεν αποτελεί απειλή για εμάς» – Η απάντηση στις δηλώσεις Μητσοτάκη για το casus belli

Το τουρκικό υπουργείο Εξωτερικών εξέδωσε ανακοίνωση-απάντηση στις δηλώσεις του Κυριάκου Μητσοτάκη από τη Σύνοδο Κορυφής της Άγκυρας για το casus belli. Στην ανακοίνωση τονίζεται ότι η Τουρκία δεν αποτελεί απειλή για κανέναν που δεν την απειλεί, υποστηρίζοντας τη διατήρηση της ειρήνης, της σταθερότητας και την επίλυση ζητημάτων μέσω εποικοδομητικού διαλόγου.

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ΜΗΤΣΟΤΑΚΗΣ ΕΡΝΤΟΓΑΝ
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Τα βασικά σημεία του άρθρου

  • Το τουρκικό υπουργείο Εξωτερικών απαντά στις δηλώσεις Μητσοτάκη για το casus belli, τονίζοντας ότι «η Τουρκία δεν αποτελεί απειλή για κανέναν που δεν αποτελεί απειλή για εμάς».
  • Η Άγκυρα υποστηρίζει τη διατήρηση της ειρήνης και της σταθερότητας στην περιοχή, καθώς και την επίλυση των ζητημάτων μέσω εποικοδομητικού διαλόγου και σχέσεων καλής γειτονίας.
  • Το τουρκικό ΥΠΕΞ επαναλαμβάνει ότι «η αποφυγή ρητορικής που θα μπορούσε να κλιμακώσει τις εντάσεις θα συμβάλει θετικά στις διμερείς σχέσεις» και ότι οι Τουρκικές Ένοπλες Δυνάμεις «δεν αποτελούν απειλή για κανέναν που δεν αποτελεί απειλή για αυτές».

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Η Τουρκία δεν αποτελεί απειλή για κανέναν που δεν αποτελεί απειλή για την ίδια, υποστηρίζει το τουρκικό υπουργείο Εξωτερικών, σε ανακοίνωσή του – απάντηση στις δηλώσεις του Κυριάκου Μητσοτάκη από τη Σύνοδο Κορυφής της Άγκυρας για το casus belli.

Η ανακοίνωση

«Η Τουρκία δεν αποτελεί απειλή για κανέναν που δεν αποτελεί απειλή για εμάς. Υποστηρίζει τη διατήρηση της ειρήνης και της σταθερότητας στην περιοχή και την επίλυση των υφιστάμενων ζητημάτων μέσω εποικοδομητικού διαλόγου και σχέσεων καλής γειτονίας.

Σε αυτό το πλαίσιο, επαναλαμβάνουμε ότι η αποφυγή ρητορικής που θα μπορούσε να κλιμακώσει τις εντάσεις θα συμβάλει θετικά στις διμερείς σχέσεις και υπενθυμίζουμε σε όλους για άλλη μια φορά ότι οι Τουρκικές Ένοπλες Δυνάμεις δεν αποτελούν απειλή για κανέναν που  δεν αποτελεί απειλή για αυτές».

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