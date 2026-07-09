Δημήτρης Λιγνάδης: Άρχισε η δίκη στο Εφετείο – Κατέθεσε ο πρώτος καταγγέλλων

Το κείμενο κάθε σύνοψης ελέγχεται από δημοσιογράφους του ENIKOS

Προσθέστε το ENIKOS ως προτιμώμενη πηγή στη Google

Google Προσθέστε το ENIKOS ως προτιμώμενη πηγή στη Google

Συνεχίστηκε σήμερα Πέμπτη στο Εφετείο, με την κατάθεση του πρώτου καταγγέλλοντος, η δίκη του Δημήτρη Λιγνάδη σε δεύτερο βαθμό.

Ο γνωστός σκηνοθέτης και ηθοποιός δικάζεται για τρεις υποθέσεις βιασμού, ενώ η υπόθεση επανεξετάζεται μετά την έφεση που ασκήθηκε κατά της πρωτόδικης απόφασης.

Στο βήμα του μάρτυρα ανέβηκε ο ένας από τους καταγγέλλοντες, σήμερα 29 ετών, ο οποίος υποστήριξε ότι την άνοιξη του 2015, όταν ήταν ανήλικος, υπέστη δύο βιασμούς στο διαμέρισμα του Δημήτρη Λιγνάδη στο Μεταξουργείο.

Ο μάρτυρας περιέγραψε αρχικά τη γνωριμία του με τον κατηγορούμενο και τις συνθήκες υπό τις οποίες φιλοξενήθηκε στο σπίτι του, καθώς, όπως ανέφερε, αντιμετώπιζε σοβαρά οικογενειακά και οικονομικά προβλήματα. Στη συνέχεια αναφέρθηκε στα περιστατικά που έχει καταγγείλει, περιγράφοντας ενώπιον του δικαστηρίου όσα υποστηρίζει ότι συνέβησαν εκείνη την περίοδο.

Υπενθυμίζεται ότι σε πρώτο βαθμό ο Δημήτρης Λιγνάδης είχε καταδικαστεί σε κάθειρξη 12 ετών, με το δικαστήριο να αποφασίζει την αναστολή εκτέλεσης της ποινής μέχρι την εκδίκαση της έφεσης.

Ο κατηγορούμενος δίνει το «παρών» στη δικαστική αίθουσα και εξακολουθεί να αρνείται όλες τις κατηγορίες που του αποδίδονται.

Η διαδικασία συνεχίζεται με την εξέταση του μάρτυρα και τις ερωτήσεις των συνηγόρων των δύο πλευρών.