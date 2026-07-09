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Δημήτρης Λιγνάδης: Άρχισε η δίκη στο Εφετείο – Κατέθεσε ο πρώτος καταγγέλλων

Συνεχίστηκε σήμερα Πέμπτη στο Εφετείο η δίκη του Δημήτρη Λιγνάδη σε δεύτερο βαθμό, με την κατάθεση του πρώτου καταγγέλλοντος, ο οποίος υποστήριξε ότι υπέστη δύο βιασμούς όταν ήταν ανήλικος. Ο γνωστός σκηνοθέτης και ηθοποιός δικάζεται για τρεις υποθέσεις βιασμού, ενώ εξακολουθεί να αρνείται όλες τις κατηγορίες

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Κοινωνία

Λιγνάδης
Φωτογραφία αρχείου: Intime
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Τα βασικά σημεία του άρθρου

  • Συνεχίστηκε σήμερα στο Εφετείο η δίκη του Δημήτρη Λιγνάδη, με την κατάθεση του πρώτου καταγγέλλοντος.
  • Ο μάρτυρας, σήμερα 29 ετών, υποστήριξε ότι την άνοιξη του 2015, όταν ήταν ανήλικος, υπέστη δύο βιασμούς στο διαμέρισμα του Δημήτρη Λιγνάδη.
  • Ο κατηγορούμενος εξακολουθεί να αρνείται όλες τις κατηγορίες, ενώ σε πρώτο βαθμό είχε καταδικαστεί σε κάθειρξη 12 ετών με αναστολή.

Το κείμενο κάθε σύνοψης ελέγχεται από δημοσιογράφους του ENIKOS

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Συνεχίστηκε σήμερα Πέμπτη στο Εφετείο, με την κατάθεση του πρώτου καταγγέλλοντος, η δίκη του Δημήτρη Λιγνάδη σε δεύτερο βαθμό.

Ο γνωστός σκηνοθέτης και ηθοποιός δικάζεται για τρεις υποθέσεις βιασμού, ενώ η υπόθεση επανεξετάζεται μετά την έφεση που ασκήθηκε κατά της πρωτόδικης απόφασης.

Στο βήμα του μάρτυρα ανέβηκε ο ένας από τους καταγγέλλοντες, σήμερα 29 ετών, ο οποίος υποστήριξε ότι την άνοιξη του 2015, όταν ήταν ανήλικος, υπέστη δύο βιασμούς στο διαμέρισμα του Δημήτρη Λιγνάδη στο Μεταξουργείο.

Ο μάρτυρας περιέγραψε αρχικά τη γνωριμία του με τον κατηγορούμενο και τις συνθήκες υπό τις οποίες φιλοξενήθηκε στο σπίτι του, καθώς, όπως ανέφερε, αντιμετώπιζε σοβαρά οικογενειακά και οικονομικά προβλήματα. Στη συνέχεια αναφέρθηκε στα περιστατικά που έχει καταγγείλει, περιγράφοντας ενώπιον του δικαστηρίου όσα υποστηρίζει ότι συνέβησαν εκείνη την περίοδο.

Υπενθυμίζεται ότι σε πρώτο βαθμό ο Δημήτρης Λιγνάδης είχε καταδικαστεί σε κάθειρξη 12 ετών, με το δικαστήριο να αποφασίζει την αναστολή εκτέλεσης της ποινής μέχρι την εκδίκαση της έφεσης.

Ο κατηγορούμενος δίνει το «παρών» στη δικαστική αίθουσα και εξακολουθεί να αρνείται όλες τις κατηγορίες που του αποδίδονται.

Η διαδικασία συνεχίζεται με την εξέταση του μάρτυρα και τις ερωτήσεις των συνηγόρων των δύο πλευρών.

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