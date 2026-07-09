Πετρέλαιο: «Καμπανάκι» από την Goldman Sachs για τον εφοδιασμό – Πώς διαμορφώνεται σήμερα η τιμή του brent και ποιοι είναι οι δύο κίνδυνοι

Τον κώδωνα του κινδύνου ότι μια κλιμάκωση της έντασης στο Στενό του Ορμούζ μπορεί να καθυστερήσει την αποκατάσταση του εφοδιασμού στο πετρέλαιο, κρούει η Goldman Sachs.

Όπως μεταδίδει το Bloomberg, η αύξηση των προμηθειών του πετρελαίου από τη Μέση Ανατολή μπορεί να σταματήσει, εάν νέες εντάσεις διαταράξουν τη ναυσιπλοΐα στα Στενά του Ορμούζ, σύμφωνα με την Goldman Sachs Group Inc.

Το ίδιο δημοσίευμα επικαλούμενο σχετικές προβλέψεις της τράπεζας αναφέρει πως, η παραγωγή του αργού πετρελαίου στον Περσικό Κόλπο τον Ιούνιο ήταν χαμηλότερη κατά περίπου 10,5 εκατομμύρια βαρέλια ημερησίως σε σχέση με τα επίπεδα που βρίσκονταν προ πολέμου στη Μέση Ανατολή. « Τυχόν διαταραχές στα Στενά του Ορμούζ θα μπορούσαν να επιβραδύνουν την ανάκαμψη της παραγωγής του πετρελαίου. Αυτό ενδέχεται, να συμβεί παρόλο που οι παραγωγοί του πετρελαίου της Μέσης Ανατολής άρχισαν να χρησιμοποιούν ξανά από τον περασμένο μήνα τα κοιτάσματα του αργού » όπως υποστήριξαν αναλυτές, μεταξύ των οποίων συμπεριλαμβάνονταν και η Yulia Zhetkova Grigsby.

«Οι επιθέσεις που έγιναν πρόσφατα σε δεξαμενόπλοια, αποτυπώνουν τους αυξημένους κινδύνους διέλευσης στο Στενό του Ορμούζ. Και οι φορτωτές πετρελαίου μπορεί να είναι διστακτικοί στο να διασχίσουν από το λιμάνι του Ορμούζ, καθώς το καθεστώς εκεχειρίας στη Μέση Ανατολή δεν έχει αποσαφηνιστεί ακόμη. Η εξέλιξη αυτή, επιβαρύνει βραχυπρόθεσμα ροές στο Στενό του Ορμούζ», τόνισαν οι αναλυτές, σύμφωνα με το ίδιο δημοσίευμα.

Οι εκτιμήσεις της Goldman Sachs

Η Goldman Sachs εκτιμά πως, οι ροές πετρελαίου μέσω του Περσικού Κόλπου έχουν ήδη μειωθεί, καθώς έχουν αγγίξει το 70% του κανονικού ποσοστού, μετά τις επιθέσεις που σημειώθηκαν πρόσφατα σε δεξαμενόπλοια, αφού προηγουμένως είχαν ανακάμψει σε ποσοστό άνω του 80%. Το ποσοστό αυτό, των ροών καταγράφηκε προ πολεμικής περιόδου 10 ημέρες μετά το άνοιγμα των Στενών του Ορμούζ.

Σύμφωνα με την τράπεζα, δύο είναι οι κίνδυνοι για τις ροές και τις τιμές του πετρελαίου στο Περσικό Κόλπο. Αναλυτικά:

Ο ένας είναι πως, οι αποστολές για το πετρέλαιο αναμένεται να αυξηθούν μέχρι τα τέλη Ιουλίου του 2026, εάν συνεχιστούν οι διαπραγματεύσεις μεταξύ ΗΠΑ και Ιράν σε συνδυασμό με διαβεβαιώσεις ασφαλείας για τους μεταφορείς και μια νέα απαλλαγή για τις πωλήσεις του αργού πετρελαίου της Τεχεράνης.

σε συνδυασμό Και ο άλλος είναι πως ενδέχεται να μειωθούν περαιτέρω οι αποστολές πετρελαίου, εάν οι διαπραγματεύσεις μεταξύ των δύο πλευρών αποτύχουν και οι επιθέσεις σε δεξαμενόπλοια κλιμακωθούν.

Υπενθυμίζεται πως ,η Goldman Sachs κατέβασε τον περασμένο μήνα τον πήχη για τις προβλέψεις της αναφορικά με τις διεθνείς τιμές του πετρελαίου καθώς οι ροές μέσω του Ορμούζ αυξήθηκαν. Οι αναλυτές της έχουν επίσης προειδοποιήσει για την πιθανότητα επανεμφάνισης μιας υπερπροσφοράς αργού πετρελαίου.

Τι δείχνουν τα νέα στοιχεία για την τιμή του πετρελαίου

Αξίζει να σημειωθεί πως η διεθνής τιμή του αργού πετρελαίου (brent) κατέγραψε σήμερα στις 10.33 π.μ ώρα Ελλάδας, μια πτώση της τάξεως του 0,87% και ανήλθε στα 77,34 δολάρια το βαρέλι από 79,29 δολάρια το βαρέλι που άνοιξε σήμερα κατά την συνεδρίαση του Χρηματιστηρίου Ενέργειας, όπως έδειξαν τα στοιχεία του investing.com. Σημειώνεται δε πως χθες έκλεισε, σε πιο υψηλά επίπεδα, δηλαδή στα 78,02 δολάρια το βαρέλι και πως σήμερα προβλέπεται να κινηθεί κατά μέσο όρο από 77,34 δολάρια μέχρι και 79,54 δολάρια το βαρέλι .