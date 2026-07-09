Δένδιας: Δεν είμαστε χαρούμενοι αν πάρει F-35 η Τουρκία – Να αναρωτηθούν οι ΗΠΑ αν είναι προς το πραγματικό συμφέρον τους ή όχι

Την πιθανότητα επαναφοράς της Τουρκίας στο πρόγραμμα των μαχητικών αεροσκαφών F-35 σχολίασε ο υπουργός Εθνικής Άμυνας Νίκος Δένδιας, μιλώντας στο συνέδριο του Economist. Ο κ. Δένδιας έθεσε το ερώτημα εάν “είναι όντως προς όφελος των ΗΠΑ ή όχι” μια τέτοια εξέλιξη εξηγώντας ότι είναι βέβαιο ότι για την κυβέρνηση των ΗΠΑ, η συνοχή του ΝΑΤΟ και η σταθερότητα στην Ανατολική Μεσόγειο “είναι πολύ σημαντική”.

«Η Ελλάδα δεν είναι χαρούμενη να πάρει η Τουρκία F-35, η Ελλάδα δεν είναι χαρούμενη η Τουρκία να πάρει κινητήρες για μαχητικά νέας γενιάς», είπε συγκεκριμένα ο κ. Δένδιας.

Στο πλαίσιο αυτό πρόσθεσε ότι «η γενική προσέγγισή μας είναι ότι δεν θα κρίνουμε εμείς τι κάνουν οι ΗΠΑ ή σε ποιον κάνουν πωλήσεις. Αυτό είναι δουλειά της κυβέρνησης των ΗΠΑ. Έχουμε όμως μια ερώτηση: Είναι προς το πραγματικό συμφέρον των ΗΠΑ; Ναι ή όχι; Αυτό πρέπει να το απαντήσουν ο λαός και η κυβέρνηση των ΗΠΑ».

«Είναι βέβαιο ότι για την κυβέρνηση των ΗΠΑ το ΝΑΤΟ και ειδικά η σταθερότητα στη νοτιοανατολική Μεσόγειο είναι κρίσιμη. Το να δώσεις ένα εξοπλιστικό πρόγραμμα σε μια χώρα στην ανατολική Μεσόγειο χωρίς την κάλυψη ότι αυτό το πρόγραμμα δεν θα χρησιμοποιηθεί εναντίον ενός άλλου κράτους μέλους, είναι υπέρ ή κατά των συμφερόντων των ΗΠΑ;», πρόσθεσε ο υπουργός.

«Στόχος της Ελλάδας είναι η προάσπιση των κυριαρχικών της δικαιωμάτων»

Ο κ. Δένδιας υποογράμμισε, μεταξύ άλλων, την ανάγκη αποδοτικότερων επενδύσεων στην άμυνα με την παραγωγή καινοτόμων προϊόντων διττών χρήσεων με εξαγώγιμη αξία, ενώ εξήγησε ότι στόχος της Ελλάδας είναι η προάσπιση των κυριαρχικών της δικαιωμάτων και σε αυτή την κατεύθυνση προχωρά – εδώ και περίπου δύο χρόνια – ο εκσυγχρονισμός των Ενόπλων Δυνάμεων με την “Ατζέντα 2030”.

Όπως ξεκαθάρισε, βασική ιδέα είναι ο ολικός εκσυγχρονισμός και όχι απλά η δαπάνη χρημάτων σε μεγάλες πλατφόρμες, όπως συνέβαινε κατά το παρελθόν. «Προσπαθούμε να παράγουμε καινοτόμες λύσεις με διττούς σκοπούς» είπε και ανέλυσε ότι είναι απαραίτητο μέσω των επενδύσεων στην άμυνα να αποκομίζει οφέλη η ελληνική κοινωνία.

«Με ευφυή και αποδοτικό τρόπο οφείλουμε να δημιουργήσουμε ένα οικοσύστημα στην άμυνα με διττές λύσεις» ανέφερε. Επισήμανε ότι η Ελλάδα βίωσε την πρόσφατη οικονομική κρίση λόγω δημοσίου χρέους και λόγω του ότι εισήγαγε περισσότερα από όσα εξήγαγε. Το υπουργείο Εθνικής άμυνας, όπως υπογράμμισε ο κ. Δένδιας, κινείται στο πλαίσιο της “Ατζέντας 2030” εντός συγκεκριμένου δημοσιονομικού χώρου και αναζητά λύσεις που έχουν τη δυνατότητα εξαγωγής.

Τι είπε για τα συστήματα drones

Ειδικότερα, για την ανάπτυξη συστημάτων drones, ο κ. Δένδιας επισήμανε ότι η Ελλάδα «μπήκε αργά αλλά τρέχει γρήγορα» τονίζοντας ότι προχωρά σε καινοτόμες λύσεις αναφέροντας τον σημαντικό ρόλο της τεχνητής νοημοσύνης στην εξέλιξη των αυτόνομων συστημάτων σε ξηρά, αέρα και θάλασσα.

«Έχουμε δημιουργήσει γραμμές παραγωγής» είπε και εξήγησε ότι δεν είναι αναγκαίο για τη χώρα να έχει μεγάλο απόθεμα αυτόνομων συστημάτων δεδομένου ότι η τεχνολογία προχωρά πολύ γρήγορα και οι ανάγκες διαρκώς μεταβάλλονται.

Εξήγησε ότι είναι προτιμότερο να παράγεις συγκεκριμένο αριθμό και να έχεις τη δυνατότητα να αυξήσεις την παραγωγή εάν αυτό κριθεί αναγκαίο. «Έχουμε δημιουργήσει δύο εργοστάσια παραγωγής drones και δημιουργούμε και τρίτο» τόνισε ο κ. Δένδιας ενώ αναφέρθηκε εκτενώς και στη δυνατότητα των Ενόπλων Δυνάμεων της Ελλάδας να παράγουν drones με κινητές μονάδες και τρισδιάστατους εκτυπωτές, γεγονός, που όπως είπε, επιτρέπει σε μονάδες του Στρατού να διασπείρουν drones όπου απαιτείται.

Αναφέρθηκε, ακόμη, στο σύστημα αντι-drone “Κένταυρος” που ήδη “βρίσκεται σε δράση και είναι τοποθετημένο σε φρεγάτες του Πολεμικού Ναυτικού” έχοντας, μάλιστα, καταγράψει επιτυχημένες βολές εναντίον drones των Χούθις στην Ερυθρά Θάλασσα. «Κοστίζει λιγότερο από αντίστοιχα συστήματα» και αποδίδει στο πεδίο, υπογράμμισε για τον “Κένταυρο” ο υπουργός Εθνικής Άμυνας.

Για τη χρήση θαλάσσιων drone στο Αιγαίο, ο κ. Δένδιας ανέφερε ότι «μπορούν να δημιουργήσουν σύστημα πολλαπλών βάσεων» και να δώσουν απαντήσεις σε σημαντικές προκλήσεις.

Τι είπε για τη σύνοδο του ΝΑΤΟ και τις εξελίξεις στη Μέση Ανατολή

Για τη Σύνοδο του ΝΑΤΟ, ανάμεσα στα άλλα, είπε ότι ήταν μια «πολύ καλά οργανωμένη σύνοδος» ενώ δεν προέκυψαν σημαντικές διαφωνίες ανάμεσα στον Αμερικανό Πρόεδρο Ντόναλντ Τραμπ και τους Ευρωπαίους. Υπογράμμισε ότι ο Πρόεδρος Τραμπ «επανέλαβε την ανάγκη για αύξηση των δαπανών και ισότιμη κατανομή των βαρών στο πλαίσιο του ΝΑΤΟ» ενώ για την Ελλάδα, ο κ. Δένδιας ανέφερε ότι «δαπανά σταθερά άνω του ορίου που έχει τεθεί εντός ΝΑΤΟ».

Για τις εξελίξεις στη σύγκρουση με το Ιράν, ο κ. Δένδιας τόνισε ότι για την Ευρωπαϊκή Ένωση, το ΝΑΤΟ αλλά και την Ελλάδα το σημαντικό «είναι η διατήρηση της ελευθερίας της ναυσιπλοϊάς» ενώ κάλεσε το Ιράν να σταματήσει “να απειλεί, να εξάγει τρομοκρατία και να προκαλεί αστάθεια” καλώντας το να δρά”με υπευθυνότητα”.

Επισήμανε ότι τα Στενά του Ορμούζ “είναι διεθνή ύδατα” ενώ για το κλείσιμο των Στενών ξεκαθάρισε ότι “αυτό δεν μπορεί να γίνει αποδεκτό” από τη διεθνή κοινότητα.