Φωτιά κοντά σε καταυλισμό στον Ασπρόπυργο

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Νέος συναγερμός σήμανε στην Πυροσβεστική για φωτιά που εκδηλώθηκε το μεσημέρι της Πέμπτης (9/7) σε απορρίμματα στην περιοχή Λάκκα Κάτσαρη στον Ασπρόπυργο, όπου νωρίτερα σήμερα το πρωί ξέσπασε η μεγάλη πυρκαγιά σε χώρους επιχειρήσεων.

Το Κέντρο Επιχειρήσεων του Πυροσβεστικού Σώματος ενημερώθηκε για τη φωτιά περίπου στις 13:00.

Σύμφωνα με πηγές ενημέρωσης, η πυρκαγιά εκδηλώθηκε πλησίον του καταυλισμού των Ρομά, ενώ στην περιοχή πνέουν ισχυροί άνεμοι που δυσχεραίνουν το έργο της κατάσβεσης.

Στο σημείο έχουν σπεύσει και επιχειρούν 38 πυροσβέστες με 14 οχήματα, ενώ έχει μεταβεί και το Ανακριτικό Κλιμάκιο Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρησμού Δυτικής Αττικής για την διερεύνηση των αιτιών εκδήλωσης της φωτιάς.