Φωτιά κοντά σε καταυλισμό στον Ασπρόπυργο

Νέος συναγερμός σήμανε στην Πυροσβεστική για φωτιά που εκδηλώθηκε το μεσημέρι της Πέμπτης (9/7) σε απορρίμματα στην περιοχή Λάκκα Κάτσαρη στον Ασπρόπυργο, πλησίον του καταυλισμού των Ρομά. Η πυρκαγιά εκδηλώθηκε σε συνθήκες ισχυρών ανέμων, με το Ανακριτικό Κλιμάκιο να διερευνά τα αίτια, ενώ νωρίτερα την ίδια ημέρα είχε ξεσπάσει άλλη μεγάλη πυρκαγιά σε επιχειρήσεις στην περιοχή.

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Πυροσβεστικό, Πυροσβεστική - Pyrosvestiki - Pirosvestiko, Pirosvestiki - Fotia
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Τα βασικά σημεία του άρθρου

  • Νέος συναγερμός σήμανε στην Πυροσβεστική για φωτιά που εκδηλώθηκε το μεσημέρι της Πέμπτης (9/7) σε απορρίμματα στην περιοχή Λάκκα Κάτσαρη στον Ασπρόπυργο, πλησίον του καταυλισμού των Ρομά.
  • Στην περιοχή πνέουν ισχυροί άνεμοι, γεγονός που δυσχεραίνει το έργο της κατάσβεσης.
  • Στο σημείο επιχειρούν 38 πυροσβέστες με 14 οχήματα, ενώ έχει μεταβεί και το Ανακριτικό Κλιμάκιο για την διερεύνηση των αιτιών εκδήλωσης της φωτιάς.

Το κείμενο κάθε σύνοψης ελέγχεται από δημοσιογράφους του ENIKOS

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Νέος συναγερμός σήμανε στην Πυροσβεστική για φωτιά που εκδηλώθηκε το μεσημέρι της Πέμπτης (9/7) σε απορρίμματα στην περιοχή Λάκκα Κάτσαρη στον Ασπρόπυργο, όπου νωρίτερα σήμερα το πρωί ξέσπασε η μεγάλη πυρκαγιά σε χώρους επιχειρήσεων.

Το Κέντρο Επιχειρήσεων του Πυροσβεστικού Σώματος ενημερώθηκε για τη φωτιά περίπου στις 13:00.

Σύμφωνα με πηγές ενημέρωσης, η πυρκαγιά εκδηλώθηκε πλησίον του καταυλισμού των Ρομά, ενώ στην περιοχή πνέουν ισχυροί άνεμοι που δυσχεραίνουν το έργο της κατάσβεσης.

Στο σημείο έχουν σπεύσει και επιχειρούν 38 πυροσβέστες με 14 οχήματα, ενώ έχει μεταβεί και το Ανακριτικό Κλιμάκιο Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρησμού Δυτικής Αττικής για την διερεύνηση των αιτιών εκδήλωσης της φωτιάς.

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