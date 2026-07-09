Οριοθετήθηκε η φωτιά στο εργοστάσιο στον Ασπρόπυργο – Ζημιές σε 4 επιχειρήσεις

Οριοθετήθηκε η φωτιά που ξέσπασε νωρίς το πρωί της Πέμπτης (9/7) σε χώρο επιχείρησης στη συμβολή των οδών Μεγαρίδος και Χίου στον Ασπρόπυργο.
Σύμφωνα με τα πρώτα στοιχεία, από την πυρκαγιά υπέστησαν ζημιές τέσσερις επιχειρήσεις.
Το κείμενο κάθε σύνοψης ελέγχεται από δημοσιογράφους του ENIKOS
Οριοθετήθηκε η φωτιά που ξέσπασε νωρίς το πρωί της Πέμπτης (9/7) σε χώρο επιχείρησης στη συμβολή των οδών Μεγαρίδος και Χίου στον Ασπρόπυργο.
Σύμφωνα με τα πρώτα στοιχεία, από την πυρκαγιά υπέστησαν ζημιές τέσσερις επιχειρήσεις.
ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ
ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ