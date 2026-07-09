Οριοθετήθηκε η φωτιά στο εργοστάσιο στον Ασπρόπυργο – Ζημιές σε 4 επιχειρήσεις

Οριοθετήθηκε η φωτιά που ξέσπασε νωρίς το πρωί της Πέμπτης (9/7) σε χώρο επιχείρησης στη συμβολή των οδών Μεγαρίδος και Χίου στον Ασπρόπυργο. Σύμφωνα με τα πρώτα στοιχεία, από την πυρκαγιά υπέστησαν ζημιές τέσσερις επιχειρήσεις.

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φωτιά Ασπρόπυργος
ΣΥΝΟΨΗ ΑΡΘΡΟΥ

Τα βασικά σημεία του άρθρου

  • Οριοθετήθηκε η φωτιά που ξέσπασε νωρίς το πρωί της Πέμπτης (9/7) σε χώρο επιχείρησης στον Ασπρόπυργο.
  • Σύμφωνα με τα πρώτα στοιχεία, από την πυρκαγιά υπέστησαν ζημιές τέσσερις επιχειρήσεις.
  • Το περιστατικό σημειώθηκε στη συμβολή των οδών Μεγαρίδος και Χίου.

Το κείμενο κάθε σύνοψης ελέγχεται από δημοσιογράφους του ENIKOS

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Οριοθετήθηκε η φωτιά που ξέσπασε νωρίς το πρωί της Πέμπτης (9/7) σε χώρο επιχείρησης στη συμβολή των οδών Μεγαρίδος και Χίου στον Ασπρόπυργο.

Σύμφωνα με τα πρώτα στοιχεία, από την πυρκαγιά υπέστησαν ζημιές τέσσερις επιχειρήσεις.

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