Οριοθετήθηκε η φωτιά στο εργοστάσιο στον Ασπρόπυργο – Ζημιές σε 4 επιχειρήσεις

Το κείμενο κάθε σύνοψης ελέγχεται από δημοσιογράφους του ENIKOS

Προσθέστε το ENIKOS ως προτιμώμενη πηγή στη Google

Google Προσθέστε το ENIKOS ως προτιμώμενη πηγή στη Google

Οριοθετήθηκε η φωτιά που ξέσπασε νωρίς το πρωί της Πέμπτης (9/7) σε χώρο επιχείρησης στη συμβολή των οδών Μεγαρίδος και Χίου στον Ασπρόπυργο.

Σύμφωνα με τα πρώτα στοιχεία, από την πυρκαγιά υπέστησαν ζημιές τέσσερις επιχειρήσεις.