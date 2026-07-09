Σέρρες: Η ανακοίνωση του Νοσοκομείου για τη λάθος σορό – «Οι συγγενείς του νεκρού από την Ξάνθη τον αναγνώρισαν»

Ανακοίνωση εξέδωσε το Γενικό Νοσοκομείο Σερρών σχετικά με το περιστατικό παράδοσης σορού που δεν ανήκε στον νεκρό συγγενή οικογένειας. Μεταξύ άλλων αναφέρεται ότι «οι συγγενείς του αποβιώσαντος Ι.Μ. προσήλθαν, έκαναν αναγνώριση αυτού και παρέλαβαν τον νεκρό στις 07/07/2026 και ώρα 11:00. Το απόγευμα στις 08-07-2026 προσήλθαν συγγενείς του Β.Λ για να παραλάβουν τη σορό και κατά τη διαδικασία αναγνώρισης και παραλαβής της δεν αναγνώρισαν σε αυτή το συγγενή τους».

Ολόκληρη η ανακοίνωση του νοσοκομείου

Στο Γενικό Νοσοκομείο Σερρών στις 06/07/2026 στις 17:22 μ.μ απεβίωσε στην Παθολογική κλινική του Νοσοκομείου ο ασθενής με αρχικά Β.Λ. κάτοικος Σερρών ετών 86. Στις 06/07/2026 και στις 01:44 π.μ. απεβίωσε στη ΜΕΘ του Νοσοκομείου ο ασθενής Ι.Μ. κάτοικος Ξάνθης ετών 79.

Οι συγγενείς του αποβιώσαντος Ι.Μ. προσήλθαν, έκαναν αναγνώριση αυτού και παρέλαβαν τον νεκρό στις 07/07/2026 και ώρα 11:00.

Το απόγευμα στις 08-07-2026 προσήλθαν συγγενείς του Β.Λ για να παραλάβουν τη σορό και κατά τη διαδικασία αναγνώρισης και παραλαβής της δεν αναγνώρισαν σε αυτή το συγγενή τους.

Επικοινωνήσαμε με τους συγγενείς του νεκρού από την Ξάνθη οι οποίοι αρχικά επέμεναν ότι αναγνώρισαν στον νεκρό το συγγενή τους, του οποίου εν τω μεταξύ έγινε η ταφή του στις 08-07- 2026. Επίσης τους ζητήσαμε να προσέλθουν στο Νοσοκομείο και να κάνουν εκ νέου αναγνώριση της σορού που παραμένει στο Νοσοκομείο”.

Το χρονικό

Σύμφωνα με την ΕΡΤ, οικογένεια κλήθηκε να παραλάβει τον νεκρό συγγενή της αλλά δεν της παρέδωσαν τον δικό της άνθρωπο αλλά ενός μουσουλμάνου που είχε πεθάνει στην περιοχή.

Η κόρη του νεκρού όταν της έδειξαν το πτώμα στο νεκροτομείο, σοκαρισμένη τους είπε ότι αυτός δεν είναι ο πατέρας της. Ειδοποίησε την αστυνομία, υπέβαλε μήνυση ενώ ο δικηγόρος της θα ζητήσει από τον εισαγγελέα άδεια εκταφής νεκρού που κηδεύτηκε στη Ξάνθη, σε μουσουλμανικό νεκροταφείο και η οικογένεια έχει βάσιμες υποψίες ότι είναι ο δικός τους άνθρωπος.

Το αξιοσημείωτο σύμφωνα με την ανακοίνωση του Νοσοκομείου που εκδόθηκε σήμερα Πέμπτη είναι πώς οι συγγενείς του μουσουλμάνου που παρέλαβαν το άψυχο σώμα του πεθαμένου, το αναγνώρισαν ως τον άνθρωπό τους.