Τρίκαλα: Τρόμος για γυναίκα που ξύπνησε και είδε έναν άγνωστο πάνω από το κρεβάτι της – Τον… καταδίωξε με ένα μπρίκι

Μία γυναίκα στα Τρίκαλα έζησε στιγμές τρόμου όταν ξύπνησε και βρήκε έναν άγνωστο άνδρα μέσα στο υπνοδωμάτιό της. Κατάφερε να διατηρήσει την ψυχραιμία της και να τον καταδιώξει με ένα μπρίκι, ενώ οι αστυνομικοί τον εντόπισαν και τον οδήγησαν στην ψυχιατρική κλινική του Γενικού Νοσοκομείου Τρικάλων για ακούσια νοσηλεία.

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Τα βασικά σημεία του άρθρου

  • Στιγμές τρόμου έζησε μία γυναίκα στα Τρίκαλα, η οποία ξύπνησε και αντίκρισε έναν άγνωστο άνδρα μέσα στο υπνοδωμάτιό της, πάνω από το κρεβάτι της.
  • Η γυναίκα κατάφερε να διατηρήσει την ψυχραιμία της και αντέδρασε άμεσα, καταδιώκοντας τον εισβολέα με ένα… μπρίκι στο χέρι, αναγκάζοντάς τον να φύγει άμεσα από το σπίτι.
  • Οι αστυνομικοί εντόπισαν τον άνδρα και τον οδήγησαν στην ψυχιατρική κλινική του Γενικού Νοσοκομείου Τρικάλων, όπου εξετάζεται και δρομολογούνται οι διαδικασίες για ακούσια νοσηλεία.

Το κείμενο κάθε σύνοψης ελέγχεται από δημοσιογράφους του ENIKOS

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Στιγμές τρόμου έζησε μία γυναίκα, η οποία ξύπνησε σήμερα το πρωί και αντίκρισε έναν άγνωστο άνδρα μέσα στο υπνοδωμάτιό της, πάνω από το κρεβάτι όπου κοιμόταν, στα Τρίκαλα.

Σύμφωνα με πληροφορίες του trikalopinion.gr, ο άνδρας είχε απομακρυνθεί νωρίτερα από το σπίτι του, κάτω από συνθήκες που ερευνώνται, και μπήκε στο σπίτι της γυναίκας.

Η γυναίκα κατάφερε να διατηρήσει την ψυχραιμία της και αντέδρασε άμεσα, καταδιώκοντας τον εισβολέα με ένα… μπρίκι στο χέρι, αναγκάζοντάς τον να φύγει άμεσα από το σπίτι.

Οι αστυνομικοί που κλήθηκαν και έσπευσαν στο σημείο, εντόπισαν τον άνδρα και τον οδήγησαν στην ψυχιατρική κλινική του Γενικού Νοσοκομείου Τρικάλων, όπου εξετάζεται, ενώ δρομολογούνται ήδη οι διαδικασίες για την ακούσια νοσηλεία του.

Σύμφωνα με τις ίδιες πληροφορίες, ο άνδρας δεν επιτέθηκε ούτε τραυμάτισε τη γυναίκα, ενώ κατά τη μεταφορά του στο νοσοκομείο φέρεται να είχε ασυνάρτητο λόγο.

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