Χανιά: Χτυπούσε τη σύζυγό του μπροστά στα παιδιά τους – Συνελήφθη ο 28χρονος

Μια 25χρονη γυναίκα στα Χανιά κατήγγειλε τον 28χρονο σύζυγό της για ενδοοικογενειακή βία, αναφέροντας δύο περιστατικά εντός ολίγων ημερών κατά τα οποία τη χτυπούσε μπροστά στα παιδιά τους. Η γυναίκα υπέστη σωματικές βλάβες και μώλωπες, οδηγώντας στη σύλληψη του συζύγου της και την παραπομπή της υπόθεσης στη δικαιοσύνη

EN
Επιμέλεια:
ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ

Κοινωνία

ενδοοικογενειακή βία
ΣΥΝΟΨΗ ΑΡΘΡΟΥ

Τα βασικά σημεία του άρθρου

  • Μία 25χρονη γυναίκα έπεσε θύμα ενδοοικογενειακής βίας, με τον σύζυγό της να τη χτυπά μπροστά στα παιδιά τους, ενώ η ίδια κατήγγειλε δύο περιστατικά μέσα σε λίγες ημέρες, με τραυματισμούς και σημάδια στο σώμα της.
  • Στα Χανιά συνελήφθη ένας 28χρονος σύζυγος, μετά από δύο καταγγελίες της 25χρονης για ενδοοικογενειακή βία μέσα σε διάστημα μόλις τριών ημερών.
  • Ιδιαίτερα σοβαρό στοιχείο της καταγγελίας αποτελεί ότι τα περιστατικά σημειώθηκαν παρουσία των παιδιών του ζευγαριού, με την υπόθεση να ακολουθεί πλέον τη δικαστική οδό.

Το κείμενο κάθε σύνοψης ελέγχεται από δημοσιογράφους του ENIKOS

Google Προσθέστε το ENIKOS ως προτιμώμενη πηγή στη Google

Μία 25χρονη έπεσε θύμα ενδοοικογενειακής βίας, με τον σύζυγό της να την χτυπά μπροστά στα παιδιά τους, ενώ η ίδια κατήγγειλε δύο περιστατικά μέσα σε λίγες ημέρες, με τραυματισμούς και σημάδια στο σώμα της.

Η γυναίκα έκανε δύο καταγγελίες για ενδοοικογενειακή βία μέσα σε διάστημα μόλις τριών ημερών, με αποτέλεσμα να συλληφθεί ένας 28χρονος στα Χανιά.

Σύμφωνα με πληροφορίες του neakriti, η 25χρονη γυναίκα κατήγγειλε ότι υπέστη βίαιη συμπεριφορά από τον σύζυγό της, αναφέροντας πως τα περιστατικά είχαν ως αποτέλεσμα να της προκαλέσουν σωματικές βλάβες, μώλωπες και αμυχές.

Ιδιαίτερα σοβαρό στοιχείο της καταγγελίας αποτελεί ότι, σύμφωνα με τη γυναίκα, τα περιστατικά σημειώθηκαν παρουσία των παιδιών του ζευγαριού.

Η 25χρονη φέρεται να ανέφερε στις Αρχές ότι το πρώτο περιστατικό σημειώθηκε στις 6 Ιουλίου, ενώ ένα δεύτερο επεισόδιο έλαβε χώρα χθες Τετάρτη 8 Ιουλίου. Μετά τα επαναλαμβανόμενα περιστατικά, η γυναίκα αποφάσισε να μεταβεί στο αστυνομικό τμήμα και να καταγγείλει τον σύζυγό της για ενδοοικογενειακή βία.

Ο 28χρονος συνελήφθη από τις Αρχές και η υπόθεση αναμένεται να ακολουθήσει τη δικαστική οδό.

Google Προσθέστε το ENIKOS στην Google
Ακολουθήστε το ENIKOS στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ