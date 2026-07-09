Χανιά: Χτυπούσε τη σύζυγό του μπροστά στα παιδιά τους – Συνελήφθη ο 28χρονος

Μία 25χρονη έπεσε θύμα ενδοοικογενειακής βίας, με τον σύζυγό της να την χτυπά μπροστά στα παιδιά τους, ενώ η ίδια κατήγγειλε δύο περιστατικά μέσα σε λίγες ημέρες, με τραυματισμούς και σημάδια στο σώμα της.

Η γυναίκα έκανε δύο καταγγελίες για ενδοοικογενειακή βία μέσα σε διάστημα μόλις τριών ημερών, με αποτέλεσμα να συλληφθεί ένας 28χρονος στα Χανιά.

Σύμφωνα με πληροφορίες του neakriti, η 25χρονη γυναίκα κατήγγειλε ότι υπέστη βίαιη συμπεριφορά από τον σύζυγό της, αναφέροντας πως τα περιστατικά είχαν ως αποτέλεσμα να της προκαλέσουν σωματικές βλάβες, μώλωπες και αμυχές.

Ιδιαίτερα σοβαρό στοιχείο της καταγγελίας αποτελεί ότι, σύμφωνα με τη γυναίκα, τα περιστατικά σημειώθηκαν παρουσία των παιδιών του ζευγαριού.

Η 25χρονη φέρεται να ανέφερε στις Αρχές ότι το πρώτο περιστατικό σημειώθηκε στις 6 Ιουλίου, ενώ ένα δεύτερο επεισόδιο έλαβε χώρα χθες Τετάρτη 8 Ιουλίου. Μετά τα επαναλαμβανόμενα περιστατικά, η γυναίκα αποφάσισε να μεταβεί στο αστυνομικό τμήμα και να καταγγείλει τον σύζυγό της για ενδοοικογενειακή βία.

Ο 28χρονος συνελήφθη από τις Αρχές και η υπόθεση αναμένεται να ακολουθήσει τη δικαστική οδό.