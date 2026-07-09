Μπαχρέιν: Εκρήξεις στην πρωτεύουσα Μανάμα

Εκρήξεις ακούστηκαν στην πρωτεύουσα του Μπαχρέιν, Μανάμα, λίγες ώρες μετά από ιρανικές νυκτερινές επιθέσεις. Οι σειρήνες του αντιαεροπορικού συναγερμού είχαν ενεργοποιηθεί για τρίτη φορά, με το Υπουργείο Εσωτερικών να καλεί τους πολίτες να παραμείνουν ψύχραιμοι και να κατευθυνθούν σε ασφαλή σημεία.

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Διεθνή Νέα

βαλλιστικός Πύραυλος Ιράν Ισραήλ
Βαλλιστικός πύραυλος, Φωτογραφία Αρχείου
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Τα βασικά σημεία του άρθρου

  • Εκρήξεις ακούστηκαν στην πρωτεύουσα του Μπαχρέιν, Μανάμα, όπου οι σειρήνες του αντιαεροπορικού συναγερμού είχαν ενεργοποιηθεί νωρίτερα για τρίτη φορά.
  • Το περιστατικό έρχεται λίγες ώρες μετά τις ιρανικές νυκτερινές επιθέσεις στην περιοχή.
  • Το υπουργείο Εσωτερικών του Μπαχρέιν, με ανάρτησή του στο Χ, κάλεσε τους πολίτες να παραμείνουν ψύχραιμοι και να κατευθυνθούν προς τον πλησιέστερο ασφαλή χώρο.

Το κείμενο κάθε σύνοψης ελέγχεται από δημοσιογράφους του ENIKOS

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Εκρήξεις ακούστηκαν στην πρωτεύουσα του Μπαχρέιν, Μανάμα, όπου οι σειρήνες του αντιαεροπορικού συναγερμού είχαν ενεργοποιηθεί νωρίτερα για τρίτη φορά, λίγες ώρες μετά τις ιρανικές νυκτερινές επιθέσεις, σύμφωνα με τα όσα μεταδίδει δημοσιογράφος του AFP.

«Ενεργοποιήθηκαν οι σειρήνες του συναγερμού. Οι πολίτες και οι κάτοικοι καλούνται να παραμείνουν ψύχραιμοι και να κατευθυνθούν προς τον πλησιέστερο ασφαλή χώρο», αναφέρεται σε ανάρτηση του υπουργείου Εσωτερικών του Μπαχρέιν στο Χ.

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