Μπαχρέιν: Εκρήξεις στην πρωτεύουσα Μανάμα

Εκρήξεις ακούστηκαν στην πρωτεύουσα του Μπαχρέιν, Μανάμα, όπου οι σειρήνες του αντιαεροπορικού συναγερμού είχαν ενεργοποιηθεί νωρίτερα για τρίτη φορά, λίγες ώρες μετά τις ιρανικές νυκτερινές επιθέσεις, σύμφωνα με τα όσα μεταδίδει δημοσιογράφος του AFP.

«Ενεργοποιήθηκαν οι σειρήνες του συναγερμού. Οι πολίτες και οι κάτοικοι καλούνται να παραμείνουν ψύχραιμοι και να κατευθυνθούν προς τον πλησιέστερο ασφαλή χώρο», αναφέρεται σε ανάρτηση του υπουργείου Εσωτερικών του Μπαχρέιν στο Χ.