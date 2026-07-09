Πάολα Ρεβενιώτη: Πέθανε σε ηλικία 68 ετών η ακτιβίστρια

Το κείμενο κάθε σύνοψης ελέγχεται από δημοσιογράφους του ENIKOS

Προσθέστε το ENIKOS ως προτιμώμενη πηγή στη Google

Google Προσθέστε το ENIKOS ως προτιμώμενη πηγή στη Google

Πέθανε σε ηλικία 68 ετών μετά από μάχη με τον καρκίνο η ακτιβίστρια Πάολα Ρεβενιώτη. Υπήρξε μία από τις σημαντικότερες μορφές του ελληνικού ΛΟΑΤΚΙ+ κινήματος, με πορεία τεσσάρων και πλέον δεκαετιών.

Toν θάνατό της γνωστοποίησαν οι δημοσιογράφοι Δανάη Μαραγκουδάκη, Ελίζα Τριανταφύλλου και Βασίλης Θανάσης.

Ποια ήταν η Πάολα Ρεβενιώτη

Γεννήθηκε το 1958 στον Πειραιά και μεγάλωσε στο Κερατσίνι. Εισήχθη στη σχολή Πολεμικού Ναυτικού σε ηλικία 13 ετών από όπου εκδιώχθηκε. Μετακόμισε στην Αθήνα, όπου ασχολήθηκε με τα κοινωνικά και πολιτικά δικαιώματα των ΛΟΑΤ ατόμων, συμμετέχοντας αρχικά στο Απελευθερωτικό Κίνημα Ομοφυλοφίλων Ελλάδας.

Από το 1980 συχνά συμμετείχε αλλά και οργάνωνε διαμαρτυρίες ενάντια στην περιθωριοποίηση, κρατική καταστολή και αστυνομική βία, ενώ πάλεψε για την ισότητα των ΛΟΑΤ και την κοινωνική και σεξουαλική τους απελευθέρωση.

Το 1985 εξέδωσε την ποιητική συλλογή Σαλτάρισμα στις εκδόσεις Σιγαρέτα (οδός Πανός).

Το 1990 συμμετείχε στις βουλευτικές εκλογές ως υποψήφια των Οικολόγων Εναλλακτικών και λίγο αργότερα έγινε το πρώτο τρανς άτομο που έθεσε υποψηφιότητα στις εθνικές εκλογές.

Έθεσε υποψηφιότητα με το ΜέΡΑ25 στις βουλευτικές εκλογές του 2019 και του Μαΐου 2023 στην Α’ Αθηνών και σε αυτές του Ιουνίου 2023 στο ψηφοδέλτιο Επικρατείας, καθώς και στις ευρωεκλογές 2024.