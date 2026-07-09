Πάολα Ρεβενιώτη: Πέθανε σε ηλικία 68 ετών η ακτιβίστρια

Η ακτιβίστρια Πάολα Ρεβενιώτη απεβίωσε σε ηλικία 68 ετών μετά από μάχη με τον καρκίνο. Υπήρξε μία από τις σημαντικότερες μορφές του ελληνικού ΛΟΑΤΚΙ+ κινήματος, με πολύχρονη πορεία στον αγώνα για τα κοινωνικά και πολιτικά δικαιώματα και την ισότητα των ΛΟΑΤ ατόμων.

EN
ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ
ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ
ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ

Κοινωνία

Ρεβενιώτη
ΣΥΝΟΨΗ ΑΡΘΡΟΥ

Τα βασικά σημεία του άρθρου

  • Πέθανε σε ηλικία 68 ετών μετά από μάχη με τον καρκίνο η ακτιβίστρια Πάολα Ρεβενιώτη, μία από τις σημαντικότερες μορφές του ελληνικού ΛΟΑΤΚΙ+ κινήματος.
  • Από το 1980 συμμετείχε και οργάνωνε διαμαρτυρίες ενάντια στην περιθωριοποίηση, παλεύοντας για την ισότητα των ΛΟΑΤ ατόμων.
  • Το 1990 έγινε το πρώτο τρανς άτομο που έθεσε υποψηφιότητα στις εθνικές εκλογές, ενώ αργότερα ήταν υποψήφια και με το ΜέΡΑ25.

Το κείμενο κάθε σύνοψης ελέγχεται από δημοσιογράφους του ENIKOS

Google Προσθέστε το ENIKOS ως προτιμώμενη πηγή στη Google

Πέθανε σε ηλικία 68 ετών μετά από μάχη με τον καρκίνο η ακτιβίστρια Πάολα Ρεβενιώτη. Υπήρξε μία από τις σημαντικότερες μορφές του ελληνικού ΛΟΑΤΚΙ+ κινήματος, με πορεία τεσσάρων και πλέον δεκαετιών.

Toν θάνατό της γνωστοποίησαν οι δημοσιογράφοι Δανάη Μαραγκουδάκη, Ελίζα Τριανταφύλλου και Βασίλης Θανάσης.

Ποια ήταν η Πάολα Ρεβενιώτη

Γεννήθηκε το 1958 στον Πειραιά και μεγάλωσε στο Κερατσίνι. Εισήχθη στη σχολή Πολεμικού Ναυτικού σε ηλικία 13 ετών από όπου εκδιώχθηκε. Μετακόμισε στην Αθήνα, όπου ασχολήθηκε με τα κοινωνικά και πολιτικά δικαιώματα των ΛΟΑΤ ατόμων, συμμετέχοντας αρχικά στο Απελευθερωτικό Κίνημα Ομοφυλοφίλων Ελλάδας.

Από το 1980 συχνά συμμετείχε αλλά και οργάνωνε διαμαρτυρίες ενάντια στην περιθωριοποίηση, κρατική καταστολή και αστυνομική βία, ενώ πάλεψε για την ισότητα των ΛΟΑΤ και την κοινωνική και σεξουαλική τους απελευθέρωση.

Το 1985 εξέδωσε την ποιητική συλλογή Σαλτάρισμα στις εκδόσεις Σιγαρέτα (οδός Πανός).

Το 1990 συμμετείχε στις βουλευτικές εκλογές ως υποψήφια των Οικολόγων Εναλλακτικών και λίγο αργότερα έγινε το πρώτο τρανς άτομο που έθεσε υποψηφιότητα στις εθνικές εκλογές.

Έθεσε υποψηφιότητα με το ΜέΡΑ25 στις βουλευτικές εκλογές του 2019 και του Μαΐου 2023 στην Α’ Αθηνών και σε αυτές του Ιουνίου 2023 στο ψηφοδέλτιο Επικρατείας, καθώς και στις ευρωεκλογές 2024.

Google Προσθέστε το ENIKOS στην Google
Ακολουθήστε το ENIKOS στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ