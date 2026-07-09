Σέρρες: Πήγαν να παραλάβουν από το νοσοκομείο νεκρό συγγενή τους και τους έδωσαν… λάθος σορό – Διατάχθηκε ΕΔΕ

Στις Σέρρες, μία οικογένεια κλήθηκε να παραλάβει τον νεκρό συγγενή της από το νοσοκομείο, ωστόσο της παραδόθηκε λάθος σορός, ενός μουσουλμάνου. Η κόρη του νεκρού ειδοποίησε την αστυνομία και υπέβαλε μήνυση, ενώ η διοίκηση του νοσοκομείου διέταξε Ένορκη Διοικητική Εξέταση για το περιστατικό αμέλειας

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ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΣΕΡΡΩΝ
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Τα βασικά σημεία του άρθρου

  • Περιστατικό αμέλειας έλαβε χώρα στις Σέρρες, όπου οικογένεια κλήθηκε να παραλάβει νεκρό συγγενή της αλλά της παρέδωσαν λάθος σορό, αυτή ενός μουσουλμάνου.
  • Η κόρη του νεκρού, σοκαρισμένη, διαπίστωσε στο νεκροτομείο ότι η σορός δεν ήταν του πατέρα της.
  • Η οικογένεια υπέβαλε μήνυση και ο δικηγόρος της θα ζητήσει άδεια εκταφής για σορό που κηδεύτηκε στη Ξάνθη, ενώ η διοίκηση του νοσοκομείου διέταξε ΕΔΕ.

Το κείμενο κάθε σύνοψης ελέγχεται από δημοσιογράφους του ENIKOS

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Ένα αδιανόητο περιστατικό συνέβη στις Σέρρες, εντείνοντας τη θλίψη μίας οικογένειας που θρηνεί για συγγενή της.

Σύμφωνα με την ΕΡΤ, η οικογένεια κλήθηκε να παραλάβει τον νεκρό συγγενή της αλλά της παρέδωσαν λάθος σορό, πιο συγκεκριμένα ενός Μουσουλμάνου που είχε πεθάνει στην περιοχή.

Η κόρη του νεκρού όταν της έδειξαν το πτώμα στο νεκροτομείο, σοκαρισμένη τους είπε ότι αυτός δεν είναι ο πατέρας της. Ειδοποίησε την αστυνομία, υπέβαλε μήνυση ενώ ο δικηγόρος της θα ζητήσει από τον εισαγγελέα άδεια εκταφής νεκρού που κηδεύτηκε στη Ξάνθη, σε μουσουλμανικό νεκροταφείο και η οικογένεια έχει βάσιμες υποψίες ότι είναι ο δικός τους άνθρωπος.

Η διοίκηση του νοσοκομείου διέταξε ΕΔΕ για να αποδοθούν ευθύνες στους υπεύθυνους αυτού του τραγικού περιστατικού.

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