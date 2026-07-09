Σέρρες: Πήγαν να παραλάβουν από το νοσοκομείο νεκρό συγγενή τους και τους έδωσαν… λάθος σορό – Διατάχθηκε ΕΔΕ

Ένα αδιανόητο περιστατικό συνέβη στις Σέρρες, εντείνοντας τη θλίψη μίας οικογένειας που θρηνεί για συγγενή της.

Σύμφωνα με την ΕΡΤ, η οικογένεια κλήθηκε να παραλάβει τον νεκρό συγγενή της αλλά της παρέδωσαν λάθος σορό, πιο συγκεκριμένα ενός Μουσουλμάνου που είχε πεθάνει στην περιοχή.

Η κόρη του νεκρού όταν της έδειξαν το πτώμα στο νεκροτομείο, σοκαρισμένη τους είπε ότι αυτός δεν είναι ο πατέρας της. Ειδοποίησε την αστυνομία, υπέβαλε μήνυση ενώ ο δικηγόρος της θα ζητήσει από τον εισαγγελέα άδεια εκταφής νεκρού που κηδεύτηκε στη Ξάνθη, σε μουσουλμανικό νεκροταφείο και η οικογένεια έχει βάσιμες υποψίες ότι είναι ο δικός τους άνθρωπος.

Η διοίκηση του νοσοκομείου διέταξε ΕΔΕ για να αποδοθούν ευθύνες στους υπεύθυνους αυτού του τραγικού περιστατικού.