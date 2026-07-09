Φωτιά στον Ασπρόπυργο: Μήνυμα από το 112 – Έξι τραυματίες, οι τρεις διασωληνωμένοι

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Μάχη με τις φλόγες δίνουν ισχυρές δυνάμεις της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας, προκειμένου να θέσουν υπό έλεγχο την μεγάλη φωτιά που βρίσκεται σε εξέλιξη σε χώρους επιχειρήσεων, στη συμβολή των οδών Μεγαρίδος και Χίου στον Ασπρόπυργο. Έξι άτομα έχουν τραυματιστεί, ενώ ήχησε και το 112.

Με το μήνυμα που εστάλη στις 8:34 καλούνται οι πολίτες που βρίσκονται στην περιοχή της οδού Μεγαρίδος να απομακρυνθούν προς τον Ασπρόπυργο, μέσω της οδού Αγίου Γεωργίου και να ακολουθούν τις οδηγίες των αρχών.

Αυτή την ώρα, έχουν παραδοθεί στις φλόγες ένα συνεργείο αυτοκινήτων και αποθήκες logistics.

Έξι τραυματίες

Σύμφωνα με τα όσα ανέφερε στο enikos.gr ο πρόεδρος της ΠΟΕΔΗΝ, Μιχάλης Γιαννάκος, έξι άτομα έχουν τραυματιστεί και έχουν μεταφερθεί σε νοσοκομεία για την παροχή των πρώτων βοηθειών.

Οι πέντε τραυματίες έχουν διακομιστεί στο Θριάσιο και άλλος ένας πήγε μόνος του στο Αττικόν. Οι δύο εκ των τραυματιών στο Θριάσιο και είναι διασωληνωμένοι, όπως και ο τραυματίας στο Αττικόν, ενώ οι υπόλοιποι φέρουν ελαφρά τραύματα.

Κάποιοι εκ των τραυματιών βρίσκονταν στην επιχείρηση όπου εκδηλώθηκε η φωτιά, ενώ άλλοι διέμεναν σε διπλανές κατοικίες και πιθανόν τραυματίστηκαν λόγω του ωστικού κύματος από τις εκρήξεις που σημειώθηκαν.

Ενισχύθηκαν οι δυνάμεις της Πυροσβεστικής

Οι δυνάμεις πυρόσβεσης που επιχειρούν στο σημείο της φωτιάς έχουν ενισχυθεί. Συγκεκριμένα, έχουν σπεύσει 75 πυροσβέστες με 20 οχήματα, καθώς και 4 ειδικά οχήματα εκ των οποίων 2 βραχιονοφόρα οχήματα, 1 ειδικό βραχυονοφόρο διυλιστηρίων και 1 ειδικό όχημα πλήρωσης αναπνευστικών συσκευών, ενώ από αέρος επιχειρεί και 1 ελικόπτερο. Στην επιχείρηση της κατάσβεσης συνδράμουν υδροφόρες του Δήμου Ασπροπύργου.

Πηγές της Πυροσβεστικής αναφέρουν ότι, σύμφωνα με πληροφορίες, εντός των εγκαταστάσεων της επιχείρησης υπάρχει φορτηγό με δεξαμενή προπανίου.

Νωρίτερα, οι ίδιες πηγές τόνιζαν ότι η πυρκαγιά έχει αναπτύξει ισχυρό πυροθερμικό φορτίο και οι πυροσβεστικές δυνάμεις καταβάλλουν προσπάθειες για τον περιορισμό της.

Σύμφωνα με μαρτυρίες, ακούστηκαν εκρήξεις, ενώ, όπως φαίνεται στις εικόνες που έστειλε αναγνώστης του enikos.gr, ένα πυκνό σύννεφο μαύρου καπνού έχει καλύψει την περιοχή.

Το Ανακριτικό Κλιμάκιο Αντιμετώπισης Εμπρησμού της Δυτικής Αττικής μεταβαίνει στην περιοχή της πυρκαγιάς για την διερεύνηση των αιτίων της.

Κυκλοφοριακές ρυθμίσεις στην περιοχή

Λόγω της εκδήλωσης της φωτιάς στην περιοχή ισχύουν κυκλοφοριακές ρυθμίσεις.

Συγκεκριμένα, σύμφωνα με ενημέρωση της Τροχαίας, έχει διακοπεί η κυκλοφορία των οχημάτων:

1)στην οδό Μεγαρίδος από το ύψος της οδού Γ. Παπανδρέου έως τη Λ. ΝΑΤΟ, 2)οδός Αγ. Γεωργίου από το ύψος της οδού Χίου, στο ρεύμα προς Μεγαρίδος και 3)οδός Χίου, από το ύψος της οδού Αγ. Γεωργίου.

Δείτε εικόνες που έστειλε αναγνώστης του enikos.gr:

Δείτε φωτογραφίες και βίντεο από το Πυρκαγιά Ενημέρωση: