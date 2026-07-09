Άβα Γαλανοπούλου: Η φωτογραφία από το νοσοκομείο που προκάλεσε ανησυχία

Η ηθοποιός Άβα Γαλανοπούλου βρέθηκε στο νοσοκομείο «Ερρίκος Ντυνάν», με μια φωτογραφία της από τον γιατρό Στρατή Παναγάκο να προκαλεί αρχικά ανησυχία. Ωστόσο, το χαμόγελό της και το σύντομο μήνυμα του γιατρού καθησύχασαν τους συγγενείς και φίλους της, παρά την ένδειξη ιατρικής διαδικασίας στο χέρι της.

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Άβα Γαλανοπούλου
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Τα βασικά σημεία του άρθρου

  • Στο νοσοκομείο «Ερρίκος Ντυνάν» βρέθηκε η ηθοποιός, Άβα Γαλανοπούλου. Μια φωτογραφία που ανέβασε στον προσωπικό λογαριασμό του στο Facebook, ο γιατρός Στρατής Παναγάκος, προκάλεσε αρχικά ανησυχία.
  • Επειδή η ηθοποιός ποζάρει δίπλα του χαμογελαστή, οι συγγενείς και φίλοι της καθησυχάστηκαν. Στη φωτογραφία η αγαπημένη ηθοποιός έχει ένα επίθεμα στο χέρι, γεγονός που μαρτυρά πως υποβλήθηκε σε κάποια ιατρική διαδικασία.
  • Ο Στρατής Παναγάκος συνόδευσε τη φωτογραφία με ένα σύντομο αλλά θερμό μήνυμα, χωρίς ωστόσο να δώσει περαιτέρω λεπτομέρειες για την κατάσταση της υγείας της: «Με τη συμπαθέστατη φίλη ηθοποιό Άβα Γαλανοπούλου (50-50, Λατρεμένοι Γείτονες κ.ά.) στον φιλόξενο χώρο του ΕΝΗC».

Το κείμενο κάθε σύνοψης ελέγχεται από δημοσιογράφους του ENIKOS

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Στο νοσοκομείο «Ερρίκος Ντυνάν» βρέθηκε η ηθοποιός, Άβα Γαλανοπούλου. Μια φωτογραφία που ανέβασε στον προσωπικό λογαριασμό του στο Facebook, ο γιατρός Στρατής Παναγάκος, προκάλεσε αρχικά ανησυχία, αλλά επειδή η ηθοποιός ποζάρει δίπλα του χαμογελαστή, οι συγγενείς και φίλοι της καθησυχάστηκαν.

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Στη φωτογραφία η αγαπημένη ηθοποιός φαίνεται να έχει ένα επίθεμα στο χέρι, γεγονός που μαρτυρά πως υποβλήθηκε σε κάποια ιατρική διαδικασία.

Ο Στρατής Παναγάκος συνόδευσε τη φωτογραφία με ένα σύντομο αλλά θερμό μήνυμα, χωρίς ωστόσο να δώσει περαιτέρω λεπτομέρειες για την κατάσταση της υγείας της:

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«Με τη συμπαθέστατη φίλη ηθοποιό Άβα Γαλανοπούλου (50-50, Λατρεμένοι Γείτονες κ.ά.) στον φιλόξενο χώρο του ΕΝΗC».

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