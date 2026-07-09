Άβα Γαλανοπούλου: Η φωτογραφία από το νοσοκομείο που προκάλεσε ανησυχία

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Στο νοσοκομείο «Ερρίκος Ντυνάν» βρέθηκε η ηθοποιός, Άβα Γαλανοπούλου. Μια φωτογραφία που ανέβασε στον προσωπικό λογαριασμό του στο Facebook, ο γιατρός Στρατής Παναγάκος, προκάλεσε αρχικά ανησυχία, αλλά επειδή η ηθοποιός ποζάρει δίπλα του χαμογελαστή, οι συγγενείς και φίλοι της καθησυχάστηκαν.

Στη φωτογραφία η αγαπημένη ηθοποιός φαίνεται να έχει ένα επίθεμα στο χέρι, γεγονός που μαρτυρά πως υποβλήθηκε σε κάποια ιατρική διαδικασία.

Ο Στρατής Παναγάκος συνόδευσε τη φωτογραφία με ένα σύντομο αλλά θερμό μήνυμα, χωρίς ωστόσο να δώσει περαιτέρω λεπτομέρειες για την κατάσταση της υγείας της:

«Με τη συμπαθέστατη φίλη ηθοποιό Άβα Γαλανοπούλου (50-50, Λατρεμένοι Γείτονες κ.ά.) στον φιλόξενο χώρο του ΕΝΗC».