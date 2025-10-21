Άβα Γαλανοπούλου: «Φρικάρω όταν με βλέπω στις επαναλήψεις, θέλω να με διορθώσω»

Η Άβα Γαλανοπούλου έχει διαγράψει μία επιτυχημένη πορεία στον χώρο της υποκριτικής, ενώ οι πρωταγωνιστικοί ρόλοι της σε διάσημες σειρές της ελληνικής τηλεόρασης, την έχουν «βάλει» μέσα σε χιλιάδες σπίτια της χώρας.

Αξίζει να σημειωθεί, ότι οι ρόλοι της στις σειρές «Τι ψυχή θα παραδώσεις μωρή;», «Πενήντα – Πενήντα» και «Λατρεμένοι μου γείτονες», έχουν αφήσει ιστορία.

Η κάμερα της εκπομπής της Σταματίνας Τσιμτσιλή βρέθηκε στα backstage της φωτογράφησης για την παράσταση “Η πριγκίπισσα των Αγίων Σαράντα”, με την Άβα Γαλανοπούλου να κάνει δηλώσεις.

Στη διάρκεια των δηλώσεών της η αγαπημένη ηθοποιός μίλησε για τις φορές που βλέπει τον εαυτό της στις επαναλήψεις των σειρών, αναφέροντας χαρακτηριστικά πως «φρικάρει».

Σε ερώτηση που της έγινε για τις επαναλήψεις, η Άβα Γαλανοπούλου είπε ότι: «Φρικάρω όταν με βλέπω στις επαναλήψεις στην τηλεόραση. Είμαι πολύ αυστηρή, δεν μου αρέσει το ένα, δεν μου αρέσει το άλλο, θεωρώ ότι θα το είχα κάνει καλύτερα. Πάντα βρίσκω κάτι αρνητικό να πω!».

«Δεν ξέρω, αυτό μπορεί να είναι και φυσιολογικό. Δεν ξέρω, έχω αυτό το συναίσθημα, όταν με βλέπω θέλω να με διορθώσω, αλλά δεν μπορώ να φέρω τον χρόνο πίσω», πρόσθεσε η ηθοποιός.