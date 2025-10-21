Ναταλία Δραγούμη: «Είδα τη μητέρα μου να σώζεται από την ψυχανάλυση»

Στον καναπέ της εκπομπής της Σταματίνας Τσιμτσιλή κάθισε το πρωί της Τρίτης (21/10), η Ναταλία Δραγούμη. Η γνωστή ηθοποιός μιλώντας με την Σταματίνα Τσιμτσιλή, αναφέρθηκε στην σχέση της με την ψυχανάλυση και στο πώς αυτή ξεκίνησε. Μάλιστα, εξομολογήθηκε πως όσο ήταν μικρή έβλεπε και την μητέρα της αλλά και τον πατέρα της, να παίρνουν βοήθεια από ειδικούς που ασχολούνται με το συγκεκριμένο σύστημα ψυχοθεραπείας.

Κατά τη διάρκεια της συνέντευξης, η Ναταλία Δραγούμη είπε ότι: «Έχω κάνει ψυχανάλυση πολλά χρόνια, γύρω στα 9-10, πριν από τα παιδιά. Οι γονείς μου ήταν πάρα πολύ της ψυχανάλυσης. Η μητέρα μου έκανε ψυχανάλυση χρόνια. Είδα τη μητέρα μου να σώζεται από την ψυχανάλυση και ως μικρή ένιωθα ότι ο ψυχαναλυτής της ήταν ο σωτήρας μου. Την έβλεπα πόσο υγιής ψυχικά έγινε και πώς ξεπέρασε τα θέματά της. Είχε διάφορα δικά της θέματα».

Ακόμα, η αγαπημένη ηθοποιός εξήγησε πως: «Θεωρώ ότι η ψυχανάλυση της ταίριαξε πάρα πολύ και ήταν ένα παράδειγμα που έχω από μικρό παιδάκι. Και ο πατέρας μου πέρασε από ψυχανάλυση. Όταν ήμουν μικρή, η μητέρα μου με ρωτούσε αν θέλω να δω κάποιον ειδικό. Δεν υπήρχε κανένα ταμπού!

Νομίζω ότι η ψυχανάλυση σου μαθαίνει να διαχειρίζεσαι αυτά που νιώθεις και σου συμβαίνουν. Με έχει βοηθήσει γιατί έχω πάρα πολύ γνώση των πραγμάτων, των εσωτερικών καταστάσεων».