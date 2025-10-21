Γαβαλάς: «Δεν πιστεύω ότι η Άννα Βίσση θα είχε χρόνο να έρθει στην κηδεία μου»

«Είτε ανήκεις σε μια κοινωνία, σε όποιο γένος και να είσαι, χρήσιμος είσαι στην κοινωνία. Υπάρχουν οι καραστρέιτ που είναι άχρηστοι, υπάρχουν οι αμφιλεγόμενοι που είναι χρήσιμοι, που κάνουν ευρεσιτεχνίες. Πρέπει ο κόσμος να δει γιατί ήρθε σε αυτή την κοινωνία και πόσο χρήσιμος μπορεί να είναι» είπε ο Λάκης Γαβαλάς

Μιλώντας στο Πρωινό του ΑΝΤ1, ανέφερε «μετά την οικονομική μου καταστροφή δεν τα παράτησα. Ο Γιώργος Μαζωνάκης, η Μάγδα Ματθιλίφη, η Μαγγίρα, η Τζένη Μπαλατσινού, ο Φώτης Σεργουλόπουλος με επισκέφθηκαν στη φυλακή».

«Διακωμωδώ τα πάντα στη ζωή μου. Τους πρώτους τρεις μήνες δεν γέλασα στη φυλακή. Μετά γελούσα. Είπα, να σου πω, το κράτος θέλει να με τιμωρήσει; Είχα μάθει να είμαι στη στέρηση. Έμενα σε πανσιόν με άλλα πέντε άτομα όταν πρωτοβγήκα στη Γαλλία. Τι νομίζεις, ότι όλα μου ήρθαν χλιδάτα; Με πολλή δουλειά μου απέκτησα πράγματα, και με πολλή δουλειά έχασα πράγματα» πρόσθεσε.

«Θέλω να πετάξω τις στάχτες μου στον Κορινθιακό κόλπο λόγω ενός καλού μου φίλου, παίζοντας το τραγούδι Ανεπανάληπτος του Τόλη Βοσκόπουλου. Όλα είναι μέσα στη ζωή, εμένα άλλοι θέλανε να με σκοτώσουν και να με θάψουν. Τώρα θέλω εγώ να έχω την αποκλειστικότητα για τον θάνατό μου, πειράζει; Δεν με φοβίζει» επανέλαβε.

«Δεν πιστεύω ότι η Άννα Βίσση θα είχε χρόνο να έρθει στην κηδεία μου. Δεν έχω κάτι μαζί της, σιγά» σημείωσε.