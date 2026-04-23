Αθηνά Ωνάση: Η νέα εμφάνιση σε επίδειξη μόδας στη Βαρκελώνη – Βίντεο

Ελένη Φλισκουνάκη

Αθηνά Ωνάση
Πηγή: Instagram/ telva

Μία νέα δημόσια έξοδο πραγματοποίησε η Αθηνά Ωνάση, σε επίδειξη μόδας στη Βαρκελώνη.

Αθηνά Ωνάση: Η ζωή σε φάρμα στην Ολλανδία μακριά από τα φώτα της δημοσιότητας

Η εγγονή και κληρονόμος του Αριστοτέλη Ωνάση, δεν απαθανατίζεται συχνά σε εκδηλώσεις και όπως ήταν φυσικό, αμέσως η εμφάνισή της έκανε τον γύρο του κόσμου.

Η Αθηνά Ωνάση έδωσε το «παρών» στην επίδειξη μόδας του Στεφάν Ρολάν, στο πλαίσιο της Εβδομάδας Μόδας Νυφικών της  Βαρκελώνης.

Αθηνά Ωνάση: Η σπάνια εμφάνισή της στο Παρίσι – «Δεν πίστευα ούτε στα όνειρα μου ότι θα την έβλεπα από κοντά»
Σε βίντεο και φωτογραφίες που κυκλοφόρησαν από την έξοδό της, βλέπουμε ότι επέλεξε να φορέσει ένα κόκκινο σύνολο, το οποίο συνδύασε με μαύρη τσάντα και τακούνια, με τα μαλλιά της να είναι σπαστά και λιτά, ενώ το μακιγιάζ που έκανε δεν ήταν έντονο.

Η Αθηνά Ωνάση γεννήθηκε τον Ιανουάριο του 1985. Ως απόγονος του Αριστοτέλη Ωνάση και κληρονόμος του, βρέθηκε από πολύ μικρή ηλικία στα φώτα της δημοσιότητας, κάτι που η ίδια φαίνεται πως δεν επιθυμούσε.

Έχει επιλέξει να ζει μια πιο ήρεμη ζωή, με τις σπάνιες δημόσιες εμφανίσεις της, να γίνονται κάθε φορά θέμα συζήτησης.

Πάνω από 6 εκατ. πολίτες έχουν συμμετάσχει στο «Προλαμβάνω»-200.000 έγκαιρες διαγνώσεις

Είναι τελικά επικίνδυνο να κοιμάστε στην αριστερή πλευρά; Τι απαντά κορυφαίος καρδιολόγος

Δημόσιο: Τα SOS για 50.000 νέους συνταξιούχους – Τι ισχύει για τα πλασματικά έτη

Ακίνητα: Εξώσεις express για απλήρωτα ενοίκια – Τι αλλάζει από την 1η Μαΐου

Εργαζόμενοι σε απόγνωση – Οι εργοδότες τούς αναγκάζουν να εκπαιδεύσουν τους AI αντικαταστάτες τους

Κουίζ: Πόσο καλά γνωρίζετε την ελληνική μυθολογία; Μπορείτε να κάνετε το 3 στα 3;
περισσότερα
01:20 , Παρασκευή 24 Απριλίου 2026

Χριστίνα Μπόμπα: «Σήμερα είχα μια δύσκολη και απαιτητική μέρα…» – Το μήνυμα στο Instagram και η οικογενειακή φωτογραφία

Η Χριστίνα Μπόμπα είναι μία από τις πιο επιτυχημένες Ελληνίδες στον κόσμο των μέσων κοινωνικής...
22:40 , Πέμπτη 23 Απριλίου 2026

Νίκος Αποστολόπουλος: «Πρέπει να κάνω μία εγχείρηση – Τους είπα ότι δεν δέχομαι το τιτάνιο και θέλω να μου βάλουν πλάκες χρυσού»

Στο πρόβλημα που περνάει με την υγεία του αναφέρθηκε ο Νίκος Αποστολόπουλος, σε συνέντευξη που...
22:21 , Πέμπτη 23 Απριλίου 2026

Συγκινεί η Λένα Μαντά: «Πάντως το σπίτι χωρίς Γιώργο δεν έμεινε…»

Μία νέα και άκρως συγκινητική ανάρτηση πραγματοποίησε η Λένα Μαντά, την Πέμπτη 23 Απριλίου, στ...
20:23 , Πέμπτη 23 Απριλίου 2026

Μαρία Ιωαννίδου για Δημήτρη Παπάζογλου: «Εγώ σχεδόν τον έμαθα χορό – Αυτά είναι φθηνά για εμένα»

Τις πρόσφατες δηλώσεις του Δημήτρη Παπάζογλου για την ίδια, σχολίασε η Μαρία Ιωαννίδου σε συνέ...
MUST READ

LIVE: 55η ημέρα πολέμου ΗΠΑ – Ισραήλ με Ιράν – Όλες οι εξελίξεις στη Μέση Ανατολή

Σάλος με AI βίντεο στο TikTok – Εμφανίζει τον Βελόπουλο να πετά νερό σε δημοσιογράφους του OPEN και να «αποβάλλεται»