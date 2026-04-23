Αθηνά Ωνάση: Η νέα εμφάνιση σε επίδειξη μόδας στη Βαρκελώνη – Βίντεο

Μία νέα δημόσια έξοδο πραγματοποίησε η Αθηνά Ωνάση, σε επίδειξη μόδας στη Βαρκελώνη.

Η εγγονή και κληρονόμος του Αριστοτέλη Ωνάση, δεν απαθανατίζεται συχνά σε εκδηλώσεις και όπως ήταν φυσικό, αμέσως η εμφάνισή της έκανε τον γύρο του κόσμου.

Η Αθηνά Ωνάση έδωσε το «παρών» στην επίδειξη μόδας του Στεφάν Ρολάν, στο πλαίσιο της Εβδομάδας Μόδας Νυφικών της Βαρκελώνης.

Σε βίντεο και φωτογραφίες που κυκλοφόρησαν από την έξοδό της, βλέπουμε ότι επέλεξε να φορέσει ένα κόκκινο σύνολο, το οποίο συνδύασε με μαύρη τσάντα και τακούνια, με τα μαλλιά της να είναι σπαστά και λιτά, ενώ το μακιγιάζ που έκανε δεν ήταν έντονο.

Η Αθηνά Ωνάση γεννήθηκε τον Ιανουάριο του 1985. Ως απόγονος του Αριστοτέλη Ωνάση και κληρονόμος του, βρέθηκε από πολύ μικρή ηλικία στα φώτα της δημοσιότητας, κάτι που η ίδια φαίνεται πως δεν επιθυμούσε.

Έχει επιλέξει να ζει μια πιο ήρεμη ζωή, με τις σπάνιες δημόσιες εμφανίσεις της, να γίνονται κάθε φορά θέμα συζήτησης.