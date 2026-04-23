Γιώτα Τσιμπρικίδου: «Προβληματίζομαι πολύ, σκέφτομαι πώς θα μεγαλώσει αυτό το παιδί…»

Την Γιώτα Τσιμπρικίδου υποδέχτηκαν στην εκπομπή τους το πρωί της Πέμπτης 23 Απριλίου, ο Φώτης Σεργουλόπουλος και η Τζένη Μελιτά. Η ραδιοφωνική παραγωγός, η οποία σε λίγο καιρό θα γίνει μητέρα για πρώτη φορά, εξέφρασε τον προβληματισμό της για το πώς θα μεγαλώσει το παιδί της, με αυτά που συμβαίνουν στον κόσμο μας.

Σε ερώτηση για το αν την αγχώνει ο κόσμος, αυτά που βλέπει να συμβαίνουν, η Γιώτα Τσιμπρικίδου απάντησε: «Είναι φοβερό. Αυτό που περνάει μία γυναίκα στην εγκυμοσύνη, νομίζω ότι είναι μία διαδρομή και ένα ταξίδι πάρα πολύ… Για να γράψεις βιβλίο. Πραγματικά».

«Τώρα αγχώνομαι πιο πολύ. Στο ραδιόφωνο, που σταμάτησα την Παρασκευή πια, έβλεπα την ειδησεογραφία… Κακή ειδησεογραφία, σκοτεινή, και τα προσπερνούσα, δεν ήθελα να τα ακούω», εξήγησε αμέσως μετά.

Ακόμα, η ραδιοφωνική παραγωγός και μέλλουσα μητέρα, είπε ότι: «Συγκινούμαι έτσι και αλλιώς, εγώ είμαι και λίγο καρκινάκι κλαψιάρικο, αλλά τώρα προβληματίζομαι πολύ. Σκέφτομαι πώς θα μεγαλώσει αυτό το παιδί».