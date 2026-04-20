Γιώτα Τσιμπρικίδου: Το ροζ baby shower λίγο πριν γίνει μητέρα για πρώτη φορά – Δείτε φωτογραφίες

Επιμέλεια: Σταύρος Ιωακείμ

Γιώτα Τσιμπρικίδου

Η Γιώτα Τσιμπρικίδου διανύει μία ξεχωριστή περίοδο στη ζωή της, καθώς βρίσκεται στον 8ο μήνα της εγκυμοσύνης της και ετοιμάζεται να φέρει στον κόσμο το πρώτο της παιδί με τον σύζυγό της, Άγγελο Ανδριανό.

Λίγο πριν υποδεχθούν την κόρη τους, το ζευγάρι διοργάνωσε ένα ροζ baby shower με συγγενείς και φίλους, προκειμένου να γιορτάσει το νέο μέλος της οικογένειας. Η παρουσιάστρια μοιράστηκε τρυφερές στιγμές με τον σύζυγό της, ενώ το στενό τους περιβάλλον βρέθηκε στο πλευρό τους σε μία ιδιαίτερα σημαντική περίοδο για την οικογένειά τους.

