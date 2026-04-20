Kpler: Πάνω από 20 πλοία διέσχισαν τα Στενά του Ορμούζ το Σάββατο

Περισσότερα από 20 πλοία διέσχισαν τα Στενά του Ορμούζ το Σάββατο, σύμφωνα με στοιχεία της εταιρείας ανάλυσης ναυτιλιακών δεδομένων Kpler, καταγράφοντας τον υψηλότερο αριθμό διελεύσεων από την 1η Μαρτίου.

Μεταξύ των πλοίων που πέρασαν:

  • Πέντε είχαν φορτώσει εμπορεύματα από το Ιράν, που περιλάμβαναν προϊόντα πετρελαίου και μέταλλα. Τρία από αυτά ήταν πλοία μεταφοράς υγραερίου (LPG), με προορισμούς την Κίνα και την Ινδία.
  • Το δεξαμενόπλοιο Crave, υπό σημαία Παναμά και φορτωμένο με υγραέριο από τα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα, κατευθύνεται προς την Ινδονησία.
  • Δύο ακόμη δεξαμενόπλοια, τα Akti A και Athina, μεταφέρουν διυλισμένα προϊόντα που φορτώθηκαν στο Μπαχρέιν και έχουν προορισμό τη Μοζαμβίκη και την Ταϊλάνδη αντίστοιχα.
  • Το πλοίο Navig8 Macallister, υπό σημαία Λιβερίας, μεταφέρει περίπου 500.000 βαρέλια νάφθας από τα ΗΑΕ προς το λιμάνι Ουλσάν της Νότιας Κορέας.
  • Το πολύ μεγάλο δεξαμενόπλοιο (VLCCFPMC C Lord, επίσης υπό λιβεριανή σημαία, μεταφέρει περίπου 2 εκατομμύρια βαρέλια αργού πετρελαίου από τη Σαουδική Αραβία με προορισμό το λιμάνι Μάιλιαο στην Ταϊβάν.
  • Το πλοίο Desh Garima, υπό ινδική σημαία, μεταφέρει περίπου 780.000 βαρέλια αργού πετρελαίου Das από τα ΗΑΕ προς τη Σρι Λάνκα.
  • Το πλοίο Ruby μεταφέρει λιπάσματα από το Κατάρ προς τα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα, ενώ το δεξαμενόπλοιο Merry M μεταφέρει πετρελαϊκό κοκ από τη Σαουδικ

