Τζούλια Νόβα για «Τροχό της τύχης»: «Μου μιλούσαν πολύ άσχημα στενοχωριόμουν και έβγαλα ψυχοσωματικά»

Η Τζούλια Νόβα βρέθηκε καλεσμένη του Θανάση Πάτρα, το βράδυ της Κυριακής, στην εκπομπή «Ψυχαγωγία Κυριακάτικα» του OPEN. Στη συνέντευξή της, η ίδια γύρισε πίσω στον χρόνο και μίλησε για την εμπειρία της στον «Τροχό της Τύχης», αλλά και για την απόφασή της να μην συνεχίσει στο πλευρό του Πέτρου Πολυχρονίδη.

Η Τζούλια Νόβα περιέγραψε μια περίοδο με δυσκολίες και εντάσεις, εξηγώντας ότι τότε δεν είχε την εμπειρία να διαχειριστεί καταστάσεις πίεσης στον χώρο της δουλειάς. Όπως ανέφερε, η ηλικία και η απειρία της έπαιξαν καθοριστικό ρόλο στον τρόπο με τον οποίο βίωσε όσα συνέβαιναν στα παρασκήνια.

Πιο συγκεκριμένα, η ίδια εκμυστηρεύτηκε αρχικά πως «στον “Τροχό της Τύχης” υπήρχαν διάφορα θέματα. Σίγουρα, αν έκανα τώρα αυτή τη δουλειά, μπορεί και να παρέμενα, γιατί πολλά πράγματα θα τα είχα διαχειριστεί τελείως διαφορετικά. Τότε ήμουν πολύ μικρούλα, αγαθή και καλή. Δηλαδή, ήταν από τις πρώτες μου δουλειές και ήμουν ένα παιδάκι το οποίο δεν άντεχε καθόλου τις εντάσεις».

Στη συνέχεια, η Τζούλια Νόβα περιέγραψε τον τρόπο με τον οποίο αντιμετώπιζε τις δύσκολες συμπεριφορές, υπογραμμίζοντας ότι προτιμούσε να μη δίνει συνέχεια, ακόμη και όταν ένιωθε πως αδικείται. Παράλληλα, στάθηκε και στις πολύωρες απαιτήσεις των γυρισμάτων, επιμένοντας ότι η ίδια ήταν συνεπής απέναντι στις επαγγελματικές της υποχρεώσεις.

Όπως είπε, «αυτό είχε σαν αποτέλεσμα, σε περίπτωση που κάποιος μπορεί να μου μιλούσε λίγο πιο έντονα ή να με αδικούσε, να μη μιλάω πολύ και να σκύβω το κεφάλι. Υπήρχαν μέρες που μπορεί να πηγαίναμε για γύρισμα στις 10:30 το πρωί και να φεύγαμε στις 2 το βράδυ. Άποψή μου είναι ότι εγώ ήμουν σωστή επαγγελματίας».

Η ίδια αναφέρθηκε και σε όσα, σύμφωνα με την περιγραφή της, ακούγονταν στα παρασκήνια, τα οποία, όπως σημείωσε, δεν ανταποκρίνονταν στη δική της στάση και συμπεριφορά. Η κατάσταση αυτή, όπως εξήγησε, την φόρτιζε έντονα και την επηρέαζε ψυχολογικά.

Ειδικότερα, η Τζούλια Νόβα σημείωσε πως «για κάποιο λόγο, πίσω στα παρασκήνια, ακουγόταν κάτι τελείως αλλιώτικο, με αποτέλεσμα να έρχονται όλοι στο καμαρίνι μου, να με κατηγορούν ότι εγώ έφταιγα που καθυστερήσαμε και τα λοιπά. Επειδή, όμως, ήξερα ακριβώς τι έκανα, όλο αυτό με στενοχωρούσε».

Κλείνοντας, η ίδια περιέγραψε με σαφήνεια τη συναισθηματική πίεση που δεχόταν εκείνη την περίοδο, αποκαλύπτοντας ότι η κατάσταση άφησε αποτύπωμα και στην υγεία της. Με αυτόν τον τρόπο, έδωσε τη δική της εξήγηση για το δύσκολο κλίμα που, όπως είπε, βίωσε στην εκπομπή.

Όπως συμπλήρωσε, «μου φώναζαν και μιλούσαν πολύ άσχημα, έκλαιγα μετά και στενοχωριόμουν. Έβγαλα ψυχοσωματικά επειδή δεν μου άρεσε όλο αυτό».