Ράφα Μπενίτεθ: Αιχμές από τον προπονητή των «πρασίνων» – «Κάποιοι παίκτες ίσως σκέφτονται αν θα μείνουν ή αν θα φύγουν»

Ο Παναθηναϊκός ηττήθηκε με 0-2 από τον Ολυμπιακό στη Λεωφόρο, για τη 2η αγωνιστική των playoffs, στο τελευταίο ντέρμπι «αιωνίων» στο ιστορικό γήπεδο της Λεωφόρου Αλεξάνδρας. Η εικόνα του «τριφυλλιού» ήταν κατώτερη των περιστάσεων και ο κόσμος αντέδρασε με αποδοκιμασίες στο φινάλε.

Στη συνέντευξη Τύπου, ο Ράφα Μπενίτεθ στάθηκε στα σοβαρά λάθη του πρώτου ημιχρόνου, στην αδυναμία αντίδρασης στο δεύτερο μέρος και στη δύσκολη διαχείριση της ομάδας, καθώς η σεζόν πλησιάζει προς το τέλος της. Ο τεχνικός του Παναθηναϊκού παραδέχθηκε, παράλληλα, ότι αρκετοί ποδοσφαιριστές σκέφτονται ήδη το μέλλον τους, σε μια περίοδο κατά την οποία η ομάδα καλείται να κλείσει τη χρονιά με αξιοπρέπεια και να σχεδιάσει την επόμενη ημέρα.

Αναφερόμενος στην εικόνα του αγώνα, ο Ισπανός προπονητής είπε: «Όσον αφορά το πρώτο ημίχρονο, είναι ξεκάθαρο ότι αυτά τα 2 σοβαρά λάθη επηρέασαν την έκβαση του ματς. Μέχρι εκείνο το σημείο ήμασταν ανταγωνιστικοί, υπήρχαν ευκαιρίες εκατέρωθεν. Στο δεύτερο ημίχρονο προσπαθήσαμε να αλλάξουμε πράγματα. Ο Τετέι είχε δεχτεί κάρτα και υπήρχε ρίσκο να δεχτεί άλλη, ο Πελίστρι είχε ταχύτητα και ένταση για να μας βοηθήσει. Από την άλλη, έπρεπε να είμαστε ακριβείς στις μεταβιβάσεις μας. Είναι πολύ καλός στις αντεπιθέσεις ο Ολυμπιακός, το ξέραμε. Προσπαθήσαμε, δεν τα καταφέραμε, όσο περνούσε ο χρόνος μάς πίεζε ακόμα περισσότερο, γιατί περισσότερα ρίσκα θα μας άφηναν εκτεθειμένους πίσω».

Για την τακτική προσέγγιση του ματς, ο Μπενίτεθ υποστήριξε ότι ο Παναθηναϊκός είχε δύο βασικές ιδέες, χωρίς όμως να τις υπηρετήσει σωστά στο γήπεδο. Όπως ανέφερε: «Μπορώ να συμφωνήσω σε κάποια, όπως ότι θα έπρεπε σε μερικές περιπτώσεις να είμαστε πιο άμεσοι, κάτι που δεν κάναμε. Είναι κάτι για το οποίο μιλήσαμε με τους παίκτες και πριν από την έναρξη και στο ημίχρονο. Από την άλλη, πρέπει να έχεις πολύ καλό τάιμινγκ στις μεταβιβάσεις σου. Ο Ολυμπιακός πιέζει ψηλά. Εμείς είχαμε δύο ιδέες. Η μία ήταν να παίξουμε στην πλάτη της αντίπαλης άμυνας, ειδικά όταν πίεζαν ψηλά, και η άλλη να έχουμε την κατοχή της μπάλας όταν μας επιτρεπόταν. Θεωρώ πως παραρισκάραμε σε κάποιες περιπτώσεις και θα έπρεπε να ακολουθήσουμε την πιο άμεση οδό. Παρότι βάλαμε τον Πελίστρι και τον Σφιντέρσκι με την ιδέα να κυνηγήσουμε περισσότερο την πλάτη της αντίπαλης άμυνας, δεν τα καταφέραμε όπως θα θέλαμε».

Στο ερώτημα για το πάθος που έδειξε η ομάδα σε ένα τόσο ιδιαίτερο ντέρμπι, ο προπονητής του Παναθηναϊκού τόνισε ότι το κίνητρο υπήρχε, όμως τα λάθη άλλαξαν την εξέλιξη του αγώνα. «Εννοείται ότι είχαμε στο μυαλό μας το γεγονός ότι αυτό θα ήταν το τελευταίο ντέρμπι στη Λεωφόρο, το είχαμε επισημάνει. Είχαμε δώσει αυτό το κίνητρο στους παίκτες. Η ομάδα μπήκε καλά, είχε μια μεγάλη ευκαιρία στο πρώτο λεπτό, ήταν ανταγωνιστική. Τα λάθη που έγιναν μάς έφεραν πίσω στο σκορ. Θέλαμε να αλλάξουμε αυτό το αποτέλεσμα, αλλά δεν το καταφέραμε γιατί δεν διαχειριστήκαμε σωστά αυτά που έπρεπε. Σήμερα δεν κάναμε αυτό που θέλαμε, πρέπει να το πάρουμε αυτό το μάθημα για το μέλλον. Αν ρωτούσαμε οποιονδήποτε από εσάς αν η ομάδα έχει βελτιωθεί από την ημέρα που αναλάβαμε, θα λέγατε ναι. Φτάσαμε στα Play-Offs όντας πολύ πίσω, τώρα όμως παίζουμε με τις καλύτερες ομάδες. Υπάρχουν πολλοί παράγοντες που παίζουν ρόλο. Το κίνητρο, η τακτική, πάρα πολλοί. Εμείς προσπαθούμε να κάνουμε το καλύτερο δυνατό για να πάρουμε τα αποτελέσματα, χτίζοντας και την ομάδα του μέλλοντος».

Ο Μπενίτεθ παραδέχθηκε ακόμη ότι η ήττα δυσκολεύει σημαντικά την προσπάθεια για την 3η θέση και υπογράμμισε ότι η ομάδα δεν έχει πλέον έναν απόλυτα ρεαλιστικό στόχο στη βαθμολογία. Παρ’ όλα αυτά, σημείωσε ότι τα ντέρμπι που απομένουν εξακολουθούν να αποτελούν κίνητρο. «Προσεγγίσαμε το ματς σκεπτόμενοι ακριβώς αυτό, ότι με νίκη θα διεκδικούσαμε την 3η θέση. Από τη στιγμή που δεν κερδίσαμε, τα πράγματα είναι πιο δύσκολα. Δεν υπάρχει ρεαλιστικός στόχος αυτή τη στιγμή, αν και τα ντέρμπι πάντα δίνουν κίνητρο. Η δουλειά του προπονητή σε αυτό το κομμάτι είναι δύσκολη. Πλησιάζουμε στο τέλος της σεζόν, οι παίκτες μπορεί να σκέφτονται αν θα μείνουν, αν θα φύγουν, τι θα συμβεί. Είναι δύσκολη η διαχείριση, αλλά επαφίεται σε εμένα να πάρω τις καλύτερες αποφάσεις ώστε στους επόμενους αγώνες να δώσω κίνητρο στους ποδοσφαιριστές και να μπούμε για να κερδίσουμε».

Για την πίεση που συνοδεύει τον σύλλογο μετά από 16 χρόνια χωρίς πρωτάθλημα, ο έμπειρος τεχνικός επεσήμανε ότι απαιτούνται υπομονή, καθαρό μήνυμα και σωστός σχεδιασμός. «Ο τρόπος για να το διαχειριστείς είναι να έχεις ένα ξεκάθαρο μήνυμα και να προσπαθείς να το μεταδώσεις με συνέπεια. Γνωρίζουμε τι σημαίνει ένα ντέρμπι για τους φιλάθλους μας. Ζω σε αυτή την πόλη, έχω επικοινωνία με ανθρώπους που με προσεγγίζουν και μου μιλάνε. Αυτή είναι μια εμπειρία που είχα και στη Λίβερπουλ, την Τσέλσι, τη Ρεάλ και τη Νάπολι. Ξέρω πολύ καλά τι σημαίνει για τον φίλαθλο ένα τέτοιο ντέρμπι. Θεωρώ ότι έχουμε προσπαθήσει να βελτιώσουμε την ομάδα, για να τους ανταγωνιζόμαστε όλους στα ίσα. Σε μερικές περιπτώσεις είναι σαν να προσπαθήσαμε να πάρουμε ένα τρένο που είχε ήδη ξεκινήσει. Αυτό που πρέπει να έχουμε είναι η υπομονή. Καλά κάνουν οι φίλαθλοι και πιέζουν, θέλουν άμεσα αποτελέσματα. Εγώ από την πλευρά μου, με την εμπειρία που έχω, ξέρω ότι κάναμε κάποιες κινήσεις τον Ιανουάριο, θα κάνουμε κι άλλες το καλοκαίρι για να δημιουργήσουμε μια ομάδα που θα διεκδικεί τον τίτλο. Οπότε φυσικά βραχυπρόθεσμα θέλουμε, σε αυτά τα 4 ματς που μένουν, να προσπαθήσουμε να κερδίσουμε, αλλά μακροπρόθεσμα έχουμε στο μυαλό μας να φτιάξουμε μια πολύ καλή ομάδα για το μέλλον».

Τέλος, ο προπονητής του Παναθηναϊκού αναφέρθηκε και στο αγωνιστικό πλάνο, αφήνοντας ανοιχτό το ενδεχόμενο προσαρμογών στο μέλλον, ανάλογα με το ρόστερ που θα διαμορφωθεί. «Γενικά εμένα μου αρέσουν οι ποδοσφαιριστές που είναι ευέλικτοι και παίζουν σε περισσότερες από μία θέσεις. Ναι μεν αυτή τη στιγμή αγωνιζόμαστε με ένα 3-4-3, έχουμε βρει μια σταθερά. Από την άλλη όμως, ένα 4-2-3-1 ή ένα 4-3-3 βρίσκεται στο μυαλό μου, από τη στιγμή που θα έχουμε τους παίκτες που θα μπορούν να το υπηρετήσουν».