Σαν σήμερα 20 Απριλίου: Τα σημαντικότερα γεγονότα της ημέρας

Διαβάστε τα σημαντικότερα γεγονότα που έγιναν σαν σήμερα στην Ελλάδα και τον κόσμο.

Ημέρα της Κινέζικης Γλώσσας

Γεγονότα

1841: Κυκλοφορεί το βιβλίο του Έντγκαρ Άλαν Πόε «Οι Φόνοι της Οδού Μοργκ», που θεωρείται το πρώτο αστυνομικό μυθιστόρημα στην ιστορία της λογοτεχνίας.

1914: Η Σφαγή του Λάντλοου. Η Εθνική Φρουρά της Πολιτείας του Κολοράντο ανοίγει πυρ κατά απεργών ανθρακωρύχων στην πόλη Λάντλοου, με αποτέλεσμα να σκοτωθούν 16 άνθρωποι, ανάμεσά τους και ο ελληνικής καταγωγής συνδικαλιστής Λούης Τίκας.

1920: Τελετή έναρξης των 7ων Ολυμπιακών Αγώνων της Αμβέρσας. Λαμβάνουν μέρος 2.479 αθλητές και 64 αθλήτριες από 29 χώρες. Για πρώτη φορά εμφανίζεται η σημαία με τους πέντε ολυμπιακούς κύκλους και απαγγέλλεται ο ολυμπιακός ύμνος από τον βέλγο ξιφομάχο Βιτόρ Μπουάν.

1941: Υπογράφεται στο Βοτονόσι Μετσόβου το πρωτόκολλο συνθηκολόγησης του ελληνικού στρατού ανάμεσα στον υποστράτηγο Τσολάκογλου, διοικητή του ΤΣΔΜ (Τομέας Στρατιάς Δυτικής Μακεδονίας) και τον ταξίαρχο Ντίτριχ των γερμανικών δυνάμεων εισβολής.

1977: Όνειρο μένει για την ΑΕΚ η συμμετοχή της στον τελικό του Κυπέλλου UEFA, καθώς η Γιουβέντους επικρατεί 1-0 στη Νέα Φιλαδέλφεια (85' Μπέτεγκα, από σέντρα του Καούζιο) και παίρνει το «εισιτήριο». Διαιτητής του αγώνα είναι ο Ούγγρος Κάρολι Παλοτάι.

1989: Ο Ανδρέας Παπανδρέου, στη διάρκεια συγκέντρωσης στο Περιστέρι, αναφωνεί το περίφημο «Τσοβόλα, δώσ' τα όλα».

1999: Σφαγή στο λύκειο Κολουμπάιν: Ο Έρικ Χάρρις και ο Ντάϊλαν Κλέμπολντ σκοτώνουν 13 άτομα και τραυματίζουν άλλα 24, πριν αυτοκτονήσουν στο λύκειο Κολουμπάιν στο Κολοράντο.

2000: Ο Παναθηναϊκός αναδεικνύεται πρωταθλητής Ευρώπης στην καλαθοσφαίριση για δεύτερη φορά στην ιστορία του. Στον τελικό του φάιναλ-φορ που έγινε στη Θεσσαλονίκη επικράτησε της Μακάμπι Τελ Αβίβ με 73-67.

2010: Στις ΗΠΑ, και συγκεκριμένα στον κόλπο του Μεξικού γίνεται για δεύτερη φορά, μια απο τις μεγαλύτερες οικολογικές καταστροφές στον κόσμο και η μεγαλύτερη στην χώρα.

Γεννήσεις

1913: Μίμης Φωτόπουλος, Έλληνας ηθοποιός. (Θαν. 29/10/1986)

1922: Τάσος Λειβαδίτης, Έλληνας ποιητής. (Θαν. 30/10/1988)

1948: Αλέξανδρος Ωνάσης, γιος του Έλληνα μεγιστάνα Αριστοτέλη Ωνάση. (Θαν. 23/1/1973)

1952: Λούκα Κατσέλη, Ελληνίδα πολιτικός

1965: Κωστής Χατζηδάκης, Ελληνας πολιτικός

Θάνατοι