Σαν σήμερα 20 Απριλίου: Τα σημαντικότερα γεγονότα της ημέρας

Σαν σήμερα το 1999 πέθανε ο ηθοποιός, Νίκος Ρίζος

  • Ημέρα της Κινέζικης Γλώσσας

  • 1841: Κυκλοφορεί το βιβλίο του Έντγκαρ Άλαν Πόε «Οι Φόνοι της Οδού Μοργκ», που θεωρείται το πρώτο αστυνομικό μυθιστόρημα στην ιστορία της λογοτεχνίας.
  • 1914: Η Σφαγή του Λάντλοου. Η Εθνική Φρουρά της Πολιτείας του Κολοράντο ανοίγει πυρ κατά απεργών ανθρακωρύχων στην πόλη Λάντλοου, με αποτέλεσμα να σκοτωθούν 16 άνθρωποι, ανάμεσά τους και ο ελληνικής καταγωγής συνδικαλιστής Λούης Τίκας.
  • 1920: Τελετή έναρξης των 7ων Ολυμπιακών Αγώνων της Αμβέρσας. Λαμβάνουν μέρος 2.479 αθλητές και 64 αθλήτριες από 29 χώρες. Για πρώτη φορά εμφανίζεται η σημαία με τους πέντε ολυμπιακούς κύκλους και απαγγέλλεται ο ολυμπιακός ύμνος από τον βέλγο ξιφομάχο Βιτόρ Μπουάν.
  • 1941: Υπογράφεται στο Βοτονόσι Μετσόβου το πρωτόκολλο συνθηκολόγησης του ελληνικού στρατού ανάμεσα στον υποστράτηγο Τσολάκογλου, διοικητή του ΤΣΔΜ (Τομέας Στρατιάς Δυτικής Μακεδονίας) και τον ταξίαρχο Ντίτριχ των γερμανικών δυνάμεων εισβολής.
  • 1977: Όνειρο μένει για την ΑΕΚ η συμμετοχή της στον τελικό του Κυπέλλου UEFA, καθώς η Γιουβέντους επικρατεί 1-0 στη Νέα Φιλαδέλφεια (85’ Μπέτεγκα, από σέντρα του Καούζιο) και παίρνει το «εισιτήριο». Διαιτητής του αγώνα είναι ο Ούγγρος Κάρολι Παλοτάι.
  • 1989: Ο Ανδρέας Παπανδρέου, στη διάρκεια συγκέντρωσης στο Περιστέρι, αναφωνεί το περίφημο «Τσοβόλα, δώσ’ τα όλα».
  • 1999: Σφαγή στο λύκειο Κολουμπάιν: Ο Έρικ Χάρρις και ο Ντάϊλαν Κλέμπολντ σκοτώνουν 13 άτομα και τραυματίζουν άλλα 24, πριν αυτοκτονήσουν στο λύκειο Κολουμπάιν στο Κολοράντο.
  • 2000: Ο Παναθηναϊκός αναδεικνύεται πρωταθλητής Ευρώπης στην καλαθοσφαίριση για δεύτερη φορά στην ιστορία του. Στον τελικό του φάιναλ-φορ που έγινε στη Θεσσαλονίκη επικράτησε της Μακάμπι Τελ Αβίβ με 73-67.
  • 2010: Στις ΗΠΑ, και συγκεκριμένα στον κόλπο του Μεξικού γίνεται για δεύτερη φορά, μια απο τις μεγαλύτερες οικολογικές καταστροφές στον κόσμο και η μεγαλύτερη στην χώρα.

  • 1913: Μίμης Φωτόπουλος, Έλληνας ηθοποιός. (Θαν. 29/10/1986)
  • 1922: Τάσος Λειβαδίτης, Έλληνας ποιητής. (Θαν. 30/10/1988)
  • 1948: Αλέξανδρος Ωνάσης, γιος του Έλληνα μεγιστάνα Αριστοτέλη Ωνάση. (Θαν. 23/1/1973)
  • 1952: Λούκα Κατσέλη, Ελληνίδα πολιτικός
  • 1965: Κωστής Χατζηδάκης, Ελληνας πολιτικός

  • 1841: Τόμας Γκόρντον, Σκωτσέζος στρατιωτικός και φιλέλληνας. (Γεν. 1788)
  • 1959: Μανώλης Τριανταφυλλίδης, Έλληνας γλωσσολόγος, γνωστός από τη Γραμματική της Δημοτικής Γλώσσας. (Γεν. 1883)
  • 1999: Νίκος Ρίζος, Έλληνας κωμικός ηθοποιός. (Γεν. 30/9/1924)
  • 2009: Μπεάτα Ασημακοπούλου, Ελληνίδα ηθοποιός
  • 2016: Γιάννης Βόγλης, Έλληνας ηθοποιός
  • 2018: Avicii, Σουηδός DJ και μουσικός

Μας κάνει τελικά καλό το κλάμα; Τι αποκαλύπτει νέα έρευνα

Μάριος Θεμιστοκλέους: Εντός στόχων τα έργα υποδομής στο ΕΣΥ μέσω του Ταμείου Ανάκαμψης

Νέες ψηφιακές υπηρεσίες στο ΤΜΕΔΕ Portfolio – Τι πρέπει να γνωρίζουν οι ενδιαφερόμενοι

Εμπορικός Σύλλογος Πειραιώς: Ζητεί την κατάργηση του φόρου πολυτελείας στην αργυροχρυσοχοΐα

Infinite Machine Olto: Το «Cybertruck» των ηλεκτρικών ποδηλάτων που φιλοδοξεί να αντικαταστήσει το αυτοκίνητο

Κουίζ: Πόσο καλά γνωρίζεις την ελληνική μυθολογία; Μπορείς να κάνεις το 3 στα 3;
περισσότερα
22:59 , Δευτέρα 20 Απριλίου 2026

Χαϊδάρι: Κρίσιμα τα επόμενα 24ωρα για την 13χρονη μαθήτρια – Υπέστη 4 με 5 ανακοπές κατά τη διάρκεια του χειρουργείου

Μάχη για να κρατήσουν στη ζωή τη 13χρονη μαθήτρια έδωσαν οι γιατροί του νοσοκομείου Παίδων, με...
22:22 , Δευτέρα 20 Απριλίου 2026

Λιοσίων: Καρέ καρέ η «τρελή» πορεία της μηχανής του Σουδανού που παρέσυρε τη 16χρονη – Νέο βίντεο ντοκουμέντο

Βαρύ είναι το κατηγορητήριο για τον 16χρονο οδηγό της μηχανής, ο οποίος το απόγευμα του Σαββάτ...
21:24 , Δευτέρα 20 Απριλίου 2026

Αλληλέγγυοι διέκοψαν την συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου της Αθήνας για το θέμα των προσφυγικών της Αλεξάνδρας – ΒΙΝΤΕΟ

Διεκόπη η συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου της Αθήνας, καθώς υπήρξαν διαρκείς παρεμβάσεις π...
20:28 , Δευτέρα 20 Απριλίου 2026

Συνελήφθη 15χρονος που έσπασε με πέτρες τα παράθυρα λεωφορείων στην Εθνική Οδό Αθηνών-Λαμίας

Οι Αρχές συνέλαβαν έναν 15χρονο Ρομά από τον καταυλισμό Κυπαρισσίου Αταλάντης, καθώς φέρεται ν...
LIVE – 52η ημέρα πολέμου ΗΠΑ – Ισραήλ με Ιράν – Όλες οι εξελίξεις στη Μέση Ανατολή

«Μάστιγα» οι τηλεφωνικές απάτες: Τα κόλπα των επιτήδειων για να ξεγελούν τα θύματά τους – Πώς έπεισαν 14χρονο να παραδώσει χρυσαφικά και χρυσές λίρες

Τσερνόμπιλ: «Καταφύγιο» άγριας ζωής 40 χρόνια μετά την πυρηνική καταστροφή – Η εντυπωσιακή επιστροφή της φύσης