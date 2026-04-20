Σαν σήμερα 20 Απριλίου: Τα σημαντικότερα γεγονότα της ημέρας

Διαβάστε τα σημαντικότερα γεγονότα που έγιναν σαν σήμερα στην Ελλάδα και τον κόσμο.
- Ημέρα της Κινέζικης Γλώσσας
Γεγονότα
- 1841: Κυκλοφορεί το βιβλίο του Έντγκαρ Άλαν Πόε «Οι Φόνοι της Οδού Μοργκ», που θεωρείται το πρώτο αστυνομικό μυθιστόρημα στην ιστορία της λογοτεχνίας.
- 1914: Η Σφαγή του Λάντλοου. Η Εθνική Φρουρά της Πολιτείας του Κολοράντο ανοίγει πυρ κατά απεργών ανθρακωρύχων στην πόλη Λάντλοου, με αποτέλεσμα να σκοτωθούν 16 άνθρωποι, ανάμεσά τους και ο ελληνικής καταγωγής συνδικαλιστής Λούης Τίκας.
- 1920: Τελετή έναρξης των 7ων Ολυμπιακών Αγώνων της Αμβέρσας. Λαμβάνουν μέρος 2.479 αθλητές και 64 αθλήτριες από 29 χώρες. Για πρώτη φορά εμφανίζεται η σημαία με τους πέντε ολυμπιακούς κύκλους και απαγγέλλεται ο ολυμπιακός ύμνος από τον βέλγο ξιφομάχο Βιτόρ Μπουάν.
- 1941: Υπογράφεται στο Βοτονόσι Μετσόβου το πρωτόκολλο συνθηκολόγησης του ελληνικού στρατού ανάμεσα στον υποστράτηγο Τσολάκογλου, διοικητή του ΤΣΔΜ (Τομέας Στρατιάς Δυτικής Μακεδονίας) και τον ταξίαρχο Ντίτριχ των γερμανικών δυνάμεων εισβολής.
- 1977: Όνειρο μένει για την ΑΕΚ η συμμετοχή της στον τελικό του Κυπέλλου UEFA, καθώς η Γιουβέντους επικρατεί 1-0 στη Νέα Φιλαδέλφεια (85’ Μπέτεγκα, από σέντρα του Καούζιο) και παίρνει το «εισιτήριο». Διαιτητής του αγώνα είναι ο Ούγγρος Κάρολι Παλοτάι.
- 1989: Ο Ανδρέας Παπανδρέου, στη διάρκεια συγκέντρωσης στο Περιστέρι, αναφωνεί το περίφημο «Τσοβόλα, δώσ’ τα όλα».
- 1999: Σφαγή στο λύκειο Κολουμπάιν: Ο Έρικ Χάρρις και ο Ντάϊλαν Κλέμπολντ σκοτώνουν 13 άτομα και τραυματίζουν άλλα 24, πριν αυτοκτονήσουν στο λύκειο Κολουμπάιν στο Κολοράντο.
- 2000: Ο Παναθηναϊκός αναδεικνύεται πρωταθλητής Ευρώπης στην καλαθοσφαίριση για δεύτερη φορά στην ιστορία του. Στον τελικό του φάιναλ-φορ που έγινε στη Θεσσαλονίκη επικράτησε της Μακάμπι Τελ Αβίβ με 73-67.
- 2010: Στις ΗΠΑ, και συγκεκριμένα στον κόλπο του Μεξικού γίνεται για δεύτερη φορά, μια απο τις μεγαλύτερες οικολογικές καταστροφές στον κόσμο και η μεγαλύτερη στην χώρα.
Γεννήσεις
- 1913: Μίμης Φωτόπουλος, Έλληνας ηθοποιός. (Θαν. 29/10/1986)
- 1922: Τάσος Λειβαδίτης, Έλληνας ποιητής. (Θαν. 30/10/1988)
- 1948: Αλέξανδρος Ωνάσης, γιος του Έλληνα μεγιστάνα Αριστοτέλη Ωνάση. (Θαν. 23/1/1973)
- 1952: Λούκα Κατσέλη, Ελληνίδα πολιτικός
- 1965: Κωστής Χατζηδάκης, Ελληνας πολιτικός
Θάνατοι
- 1841: Τόμας Γκόρντον, Σκωτσέζος στρατιωτικός και φιλέλληνας. (Γεν. 1788)
- 1959: Μανώλης Τριανταφυλλίδης, Έλληνας γλωσσολόγος, γνωστός από τη Γραμματική της Δημοτικής Γλώσσας. (Γεν. 1883)
- 1999: Νίκος Ρίζος, Έλληνας κωμικός ηθοποιός. (Γεν. 30/9/1924)
- 2009: Μπεάτα Ασημακοπούλου, Ελληνίδα ηθοποιός
- 2016: Γιάννης Βόγλης, Έλληνας ηθοποιός
- 2018: Avicii, Σουηδός DJ και μουσικός