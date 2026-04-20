Wall Street Journal: Τα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα ζητούν από τις ΗΠΑ οικονομικό «δίχτυ ασφαλείας» λόγω πολέμου Ιράν

Επιμέλεια: Σταύρος Ιωακείμ

Διεθνή Νέα

Στενά του Ορμούζ

Τα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα έχουν ξεκινήσει συνομιλίες με τις ΗΠΑ για τη δημιουργία ενός χρηματοοικονομικού «δίχτυ ασφαλείας», σε περίπτωση που ο πόλεμος με το Ιράν οδηγήσει το πλούσιο σε πετρέλαιο κράτος του Περσικού Κόλπου σε βαθύτερη οικονομική κρίση.

Οι διαπραγματεύσεις, σύμφωνα με δημοσίευμα της Wall Street Journal, αναδεικνύουν την ανησυχία του Άμπου Ντάμπι ότι η σύγκρουση θα μπορούσε να προκαλέσει σοβαρό πλήγμα στην οικονομία του και στον ρόλο του ως παγκόσμιου χρηματοοικονομικού κέντρου. Παράλληλα, εκφράζεται φόβος για πιθανή μείωση των συναλλαγματικών αποθεμάτων και απομάκρυνση επενδυτών που μέχρι σήμερα θεωρούσαν τη χώρα σταθερό και ασφαλές επενδυτικό προορισμό.

Το δημοσίευμα αναφέρει επίσης ότι η σύγκρουση έχει ήδη επηρεάσει υποδομές πετρελαίου και φυσικού αερίου στα ΗΑΕ, ενώ έχει περιορίσει τη δυνατότητα εξαγωγών μέσω δεξαμενόπλοιων που διέρχονται από τα Στενά του Ορμούζ, στερώντας από τη χώρα μια βασική πηγή εσόδων σε δολάρια.

