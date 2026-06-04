Λαβρόφ για Ουκρανία: «Ο “πόλεμος του Μπάιντεν” έχει γίνει πλέον του Τραμπ»

Οι δηλώσεις του Αμερικανού υπουργού Εξωτερικών Μάρκο Ρούμπιο υπέρ της Ουκρανίας δείχνουν ότι αυτό που η Μόσχα χαρακτήριζε μέχρι πρότινος «πόλεμο του Μπάιντεν» έχει πλέον εξελιχθεί σε «πόλεμο του Τραμπ», δήλωσε ο Ρώσος υπουργός Εξωτερικών Σεργκέι Λαβρόφ, σύμφωνα με το κρατικό πρακτορείο ειδήσεων RIA.

Ο επικεφαλής της ρωσικής διπλωματίας υποστήριξε επίσης ότι οι συγκρούσεις στην Ουκρανία θα είχαν ήδη τερματιστεί, εάν οι Ηνωμένες Πολιτείες επιδίωκαν πραγματικά την επίτευξη μιας ειρηνευτικής συμφωνίας.

Οι δηλώσεις του Λαβρόφ ήρθαν μετά την τοποθέτηση του Μάρκο Ρούμπιο ενώπιον επιτροπής της Βουλής των Αντιπροσώπων, κατά την οποία ο Αμερικανός ΥΠΕΞ ανέφερε ότι αναμένονται «πολύ σύντομα» εξελίξεις σχετικά με κονδύλι ύψους 400 εκατομμυρίων δολαρίων που έχει εγκριθεί από το Κογκρέσο για στρατιωτική βοήθεια προς την Ουκρανία και του οποίου η εκταμίευση είχε καθυστερήσει από το Πεντάγωνο.

Η αμερικανική στήριξη στην Ουκρανία και οι αιχμές Λαβρόφ

Σύμφωνα με τον Λαβρόφ, οι πρόσφατες δηλώσεις στήριξης του Ρούμπιο προς το Κίεβο αποδεικνύουν ότι δεν υπάρχουν ουσιαστικές διαφορές ανάμεσα στις θέσεις των Ηνωμένων Πολιτειών και της Ευρώπης στο ουκρανικό ζήτημα.

Μετά την επιστροφή του στον Λευκό Οίκο, ο Ντόναλντ Τραμπ επανεκκίνησε τον διάλογο με τον Ρώσο πρόεδρο Βλαντίμιρ Πούτιν και έχει επανειλημμένα δεσμευτεί ότι θα επιδιώξει τον τερματισμό του πολέμου στην Ουκρανία, χωρίς ωστόσο να έχει επιτευχθεί μέχρι στιγμής κάποια συμφωνία.

Υπενθυμίζεται ότι λίγο μετά την ανάληψη των καθηκόντων του, ο Τραμπ είχε δηλώσει πως ο πόλεμος μεταξύ Ρωσίας και Ουκρανίας είναι «ο πόλεμος του Μπάιντεν» και όχι δικός του.