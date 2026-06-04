Λαβρόφ για Ουκρανία: «Ο “πόλεμος του Μπάιντεν” έχει γίνει πλέον του Τραμπ»

Ο Ρώσος υπουργός Εξωτερικών Σεργκέι Λαβρόφ δήλωσε ότι ο «πόλεμος του Μπάιντεν» στην Ουκρανία έχει μετατραπεί σε «πόλεμο του Τραμπ», επικαλούμενος τις δηλώσεις του Αμερικανού Υπουργού Εξωτερικών Μάρκο Ρούμπιο υπέρ της Ουκρανίας. Ο Λαβρόφ υποστήριξε επίσης ότι οι συγκρούσεις θα είχαν τερματιστεί εάν οι ΗΠΑ επιδίωκαν πραγματικά την ειρήνη, ενώ ο Ρούμπιο ανέφερε επικείμενες εξελίξεις για κονδύλι στρατιωτικής βοήθειας 400 εκατομμυρίων δολαρίων.

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Διεθνή Νέα

Ο υπουργός Εξωτερικών της Ρωσίας Σεργκέι Λαβρόφ κατευθύνεται σε συνάντηση με τον πρόεδρο της Κίνας Σι Τζινπίνγκ στη Μεγάλη Αίθουσα του Λαού, στο Πεκίνο, στις 15 Απριλίου 2026. Φωτογραφία: Iori Sagisawa/Pool via Reuters
Ο υπουργός Εξωτερικών της Ρωσίας Σεργκέι Λαβρόφ κατευθύνεται σε συνάντηση με τον πρόεδρο της Κίνας Σι Τζινπίνγκ στη Μεγάλη Αίθουσα του Λαού, στο Πεκίνο, στις 15 Απριλίου 2026. Φωτογραφία: Iori Sagisawa/Pool via Reuters
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Τα βασικά σημεία του άρθρου

  • Ο Ρώσος ΥΠΕΞ Σεργκέι Λαβρόφ δήλωσε ότι ο «πόλεμος του Μπάιντεν» στην Ουκρανία έχει πλέον εξελιχθεί σε «πόλεμος του Τραμπ», λόγω των δηλώσεων του Μάρκο Ρούμπιο υπέρ της Ουκρανίας. – Οι δηλώσεις Λαβρόφ ήρθαν μετά την τοποθέτηση του Μάρκο Ρούμπιο, ο οποίος ανέφερε ότι αναμένονται «πολύ σύντομα» εξελίξεις για κονδύλι 400 εκατ. δολαρίων στρατιωτικής βοήθειας προς την Ουκρανία. – Ο Λαβρόφ υποστήριξε ότι οι δηλώσεις Ρούμπιο αποδεικνύουν την έλλειψη ουσιαστικών διαφορών ΗΠΑ-Ευρώπης στο ουκρανικό, ενώ ο Τραμπ έχει δεσμευτεί για τον τερματισμό του πολέμου στην Ουκρανία.

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Οι δηλώσεις του Αμερικανού υπουργού Εξωτερικών Μάρκο Ρούμπιο υπέρ της Ουκρανίας δείχνουν ότι αυτό που η Μόσχα χαρακτήριζε μέχρι πρότινος «πόλεμο του Μπάιντεν» έχει πλέον εξελιχθεί σε «πόλεμο του Τραμπ», δήλωσε ο Ρώσος υπουργός Εξωτερικών Σεργκέι Λαβρόφ, σύμφωνα με το κρατικό πρακτορείο ειδήσεων RIA.

Ο επικεφαλής της ρωσικής διπλωματίας υποστήριξε επίσης ότι οι συγκρούσεις στην Ουκρανία θα είχαν ήδη τερματιστεί, εάν οι Ηνωμένες Πολιτείες επιδίωκαν πραγματικά την επίτευξη μιας ειρηνευτικής συμφωνίας.

Οι δηλώσεις του Λαβρόφ ήρθαν μετά την τοποθέτηση του Μάρκο Ρούμπιο ενώπιον επιτροπής της Βουλής των Αντιπροσώπων, κατά την οποία ο Αμερικανός ΥΠΕΞ ανέφερε ότι αναμένονται «πολύ σύντομα» εξελίξεις σχετικά με κονδύλι ύψους 400 εκατομμυρίων δολαρίων που έχει εγκριθεί από το Κογκρέσο για στρατιωτική βοήθεια προς την Ουκρανία και του οποίου η εκταμίευση είχε καθυστερήσει από το Πεντάγωνο.

Η αμερικανική στήριξη στην Ουκρανία και οι αιχμές Λαβρόφ

Σύμφωνα με τον Λαβρόφ, οι πρόσφατες δηλώσεις στήριξης του Ρούμπιο προς το Κίεβο αποδεικνύουν ότι δεν υπάρχουν ουσιαστικές διαφορές ανάμεσα στις θέσεις των Ηνωμένων Πολιτειών και της Ευρώπης στο ουκρανικό ζήτημα.

Μετά την επιστροφή του στον Λευκό Οίκο, ο Ντόναλντ Τραμπ επανεκκίνησε τον διάλογο με τον Ρώσο πρόεδρο Βλαντίμιρ Πούτιν και έχει επανειλημμένα δεσμευτεί ότι θα επιδιώξει τον τερματισμό του πολέμου στην Ουκρανία, χωρίς ωστόσο να έχει επιτευχθεί μέχρι στιγμής κάποια συμφωνία.

Υπενθυμίζεται ότι λίγο μετά την ανάληψη των καθηκόντων του, ο Τραμπ είχε δηλώσει πως ο πόλεμος μεταξύ Ρωσίας και Ουκρανίας είναι «ο πόλεμος του Μπάιντεν» και όχι δικός του.

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