Ρούμπιο για Γροιλανδία: «Ανήκει στη Δανία… προς το παρόν»

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Ο Αμερικανός υπουργός Εξωτερικών Μάρκο Ρούμπιο προκάλεσε αίσθηση όταν, κατά τη διάρκεια ακρόασης στο Κογκρέσο, δήλωσε ότι η Γροιλανδία αποτελεί μέρος της Δανίας «προς το παρόν», επαναφέροντας στο προσκήνιο τις βλέψεις του Ντόναλντ Τραμπ για την απόκτηση του αυτόνομου δανικού εδάφους.

Η τοποθέτηση του επικεφαλής της αμερικανικής διπλωματίας έγινε έπειτα από ερώτηση της βουλευτού Σάρα ΜακΜπράιντ, η οποία του ζήτησε να επιβεβαιώσει ότι η Γροιλανδία αποτελεί τμήμα της Δανίας. Ο Ρούμπιο απάντησε χαρακτηριστικά: «Προς το παρόν», αναφέρει το Sky News.

Οι πιέσεις Τραμπ για τη Γροιλανδία

Ο Ντόναλντ Τραμπ έχει επανειλημμένα εκφράσει την επιθυμία του να περάσει η Γροιλανδία υπό αμερικανικό έλεγχο, επικαλούμενος τη στρατηγική σημασία και τον ορυκτό πλούτο του νησιού. Μάλιστα, δεν έχει αποκλείσει ακόμη και τη χρήση στρατιωτικής ισχύος για την επίτευξη αυτού του στόχου.

Η προοπτική αυτή θα μπορούσε να προκαλέσει σοβαρή κρίση στο ΝΑΤΟ, καθώς τόσο οι Ηνωμένες Πολιτείες όσο και η Δανία είναι κράτη-μέλη της Συμμαχίας.

Ο Τραμπ έχει υποστηρίξει ότι η Δανία δεν διαθέτει επαρκείς στρατιωτικές δυνατότητες για την προστασία της Γροιλανδίας από χώρες όπως η Ρωσία και η Κίνα, παρά το γεγονός ότι αμερικανικές στρατιωτικές δυνάμεις βρίσκονται ήδη στο νησί.

«Σε καλό δρόμο» οι συνομιλίες

Απαντώντας σε ερωτήσεις για το θέμα, ο Ρούμπιο ανέφερε ότι οι ΗΠΑ βρίσκονται σε συζητήσεις με τη Δανία και τη Γροιλανδία σχετικά με τον ρόλο του νησιού στη συλλογική άμυνα.

«Η Γροιλανδία αποτελεί κρίσιμο στοιχείο της αντιπυραυλικής άμυνας και βρισκόμαστε ήδη σε σχετικές συνομιλίες», δήλωσε, προσθέτοντας ότι οι διαπραγματεύσεις εξελίσσονται θετικά.

«Νομίζω ότι βρισκόμαστε σε καλό σημείο και κάποια στιγμή θα έχουμε αρκετά καλά νέα», ανέφερε χαρακτηριστικά.

«Η σημαντικότερη Σύνοδος του ΝΑΤΟ»

Ο Αμερικανός υπουργός Εξωτερικών προέβλεψε επίσης ότι η επόμενη Σύνοδος Κορυφής του ΝΑΤΟ, η οποία θα πραγματοποιηθεί τον επόμενο μήνα στην Τουρκία, ενδέχεται να είναι η σημαντικότερη στην ιστορία της Συμμαχίας.

Ο Ρούμπιο υποστήριξε ότι υπάρχουν ζητήματα που «πρέπει να ξεκαθαριστούν και να διορθωθούν», επαναλαμβάνοντας τη διαχρονική αμερικανική κριτική προς τα ευρωπαϊκά μέλη του ΝΑΤΟ για τις αμυντικές τους δαπάνες.

«Πρόκειται για πολύ πλούσιες χώρες που έχουν τη δυνατότητα και οφείλουν να επενδύσουν περισσότερα στην άμυνά τους», δήλωσε, τονίζοντας ότι η Συμμαχία χρειάζεται «σημαντικές αλλαγές».