Χεζμπολάχ: «Οι συνομιλίες με το Ισραήλ είναι ντροπιαστικές» – Αντιδράσεις για τις προτάσεις που συζητούνται στην Ουάσιγκτον

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Έντονες αντιδράσεις προκαλούν στον Λίβανο οι διαπραγματεύσεις που διεξάγονται στην Ουάσιγκτον μεταξύ εκπροσώπων της λιβανικής κυβέρνησης και του Ισραήλ. Κύκλοι που πρόσκεινται στη Χεζμπολάχ χαρακτηρίζουν τις συνομιλίες «ντροπιαστικές», υποστηρίζοντας ότι οι προτάσεις που συζητούνται περιλαμβάνουν τον αφοπλισμό της οργάνωσης, τη δημιουργία κοινών μηχανισμών ασφαλείας με το Ισραήλ και τη διατήρηση ισραηλινής στρατιωτικής παρουσίας σε περιοχές του νότιου Λιβάνου.

Σύμφωνα με δημοσίευμα του Alalam, κατά τον τέταρτο γύρο των συνομιλιών στην αμερικανική πρωτεύουσα ήρθαν στο φως νέες λεπτομέρειες σχετικά με τις πιέσεις που ασκούνται προς τη Βηρυτό, ενώ οι στρατιωτικές εξελίξεις στην περιοχή συνεχίζουν να επηρεάζουν το κλίμα των διαπραγματεύσεων.

Οι πέντε όροι που αποδίδονται στο Ισραήλ

Πηγές που επικαλείται το δημοσίευμα υποστηρίζουν ότι η λιβανική αντιπροσωπεία βρίσκεται υπό ισχυρές πιέσεις προκειμένου να αποδεχθεί συγκεκριμένους όρους που αποδίδονται στο Ισραήλ.

1. Χαρακτηρισμός της Χεζμπολάχ ως παράνομης οργάνωσης

Ο πρώτος όρος αφορά την επίσημη αναγνώριση της Χεζμπολάχ ως παράνομης οργάνωσης από το λιβανικό κράτος, την απαγόρευση των δραστηριοτήτων της και τον τερματισμό των στρατιωτικών και ασφαλείας επιχειρήσεών της.

2. Αναγνώριση της Χεζμπολάχ ως «κοινού εχθρού»

Το δημοσίευμα αναφέρει ότι ζητείται από τη Βηρυτό να αποδεχθεί πως η Χεζμπολάχ αποτελεί κοινό αντίπαλο τόσο για τον Λίβανο όσο και για το Ισραήλ, με κάθε μελλοντική συνεργασία να βασίζεται στον αφοπλισμό και τη διάλυση της οργάνωσης.

3. Δημιουργία τριμερούς επιτροπής ασφαλείας

Μεταξύ των προτάσεων περιλαμβάνεται και η συγκρότηση κοινής επιτροπής Λιβάνου, Ισραήλ και Ηνωμένων Πολιτειών, η οποία θα εξετάζει τρόπους εφαρμογής μέτρων για τον περιορισμό και τον αφοπλισμό της Χεζμπολάχ.

4. Διατήρηση της ελευθερίας στρατιωτικών επιχειρήσεων

Σύμφωνα με τις ίδιες πληροφορίες, το Ισραήλ επιδιώκει μια μεταβατική περίοδο χωρίς περιορισμούς στις στρατιωτικές του επιχειρήσεις, επικαλούμενο την ανάγκη συλλογής πληροφοριών για τη δράση της Χεζμπολάχ.

5. Παραμονή σε περιοχές του νότιου Λιβάνου

Το δημοσίευμα αναφέρει επίσης ότι το Ισραήλ δεν επιθυμεί άμεση αποχώρηση από περιοχές που ελέγχει στον νότιο Λίβανο, έως ότου εκπληρωθούν συγκεκριμένες προϋποθέσεις ασφαλείας.

Οι αναφορές στο Ιράν και τις εξελίξεις στο πεδίο

Σύμφωνα με το Alalam, οι πρόσφατες στρατιωτικές εξελίξεις έχουν επηρεάσει σημαντικά το κλίμα των συνομιλιών. Το μέσο υποστηρίζει ότι η Τεχεράνη έχει προειδοποιήσει για ευρύτερη κλιμάκωση σε περίπτωση επέκτασης των επιχειρήσεων στον Λίβανο, ενώ παράλληλα η Χεζμπολάχ συνεχίζει τις επιθέσεις εναντίον ισραηλινών στόχων.

Αντιφατικά μηνύματα από τον Ντόναλντ Τραμπ

Το δημοσίευμα καταλήγει αναφέροντας ότι ο πρόεδρος των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ, έχει προχωρήσει τις τελευταίες ημέρες σε δηλώσεις που ερμηνεύονται ως αντιφατικές, καθώς από τη μία πλευρά μιλά για πρόοδο στις συνομιλίες με το Ιράν και από την άλλη αναγνωρίζει τις δυσκολίες που αντιμετωπίζουν οι αμερικανικές και ισραηλινές πρωτοβουλίες στην περιοχή.