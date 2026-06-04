Στάρμερ κατά Μασκ: «Προσπαθεί να διχάσει τη Βρετανία μετά τη δολοφονία του Χένρι Νόβακ»

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Επίθεση κατά του Έλον Μασκ εξαπέλυσε ο πρωθυπουργός της Βρετανίας, Κιρ Στάρμερ, κατηγορώντας τον δισεκατομμυριούχο επιχειρηματία ότι επιχειρεί να εντείνει τον διχασμό στη χώρα μετά τη δολοφονία του 18χρονου Χένρι Νόβακ.

Κατά τη διάρκεια επίσκεψής του στο Γιορκσάιρ, ο Στάρμερ υποστήριξε ότι ο ιδιοκτήτης της πλατφόρμας X παρεμβαίνει στη βρετανική πολιτική σκηνή, αναφέρει το Sky News.

Ο δισεκατομμυριούχος ιδιοκτήτης της πλατφόρμας X έχει κάνει πολυάριθμες αναρτήσεις σχετικά με τον χειρισμό της υπόθεσης από την αστυνομία μετά τη δολοφονία του εφήβου στο Σαουθάμπτον πέρυσι, επικρίνοντας «τον εξοργιστικά άδικο τρόπο με τον οποίο αντιμετωπίστηκε ο Νόβακ από τους αστυνομικούς στις τελευταίες στιγμές της ζωής του».

Send the video to everyone you know showing how heinously Nowak was treated by the police in his dying moments and how the police cravenly kowtowed to his murderer. Legacy mainstream media, same ones who wrote about George Floyd millions of times, are dead silent about Nowak. — Elon Musk (@elonmusk) June 2, 2026

«Πρέπει να υπερασπιστούμε αυτό που είμαστε ως χώρα, γιατί ο Μασκ παρεμβαίνει στην πολιτική μας τις τελευταίες ημέρες, προσπαθώντας να υποδαυλίσει τον διχασμό», δήλωσε.

«Αυτό δεν είναι η Βρετανία. Είμαστε ένας λογικός και ανεκτικός λαός. Όταν συμβαίνει μια τόσο τραγική υπόθεση όπως αυτή του Χένρι Νόβακ, αντιδρούμε με ψυχραιμία, όπως έκανε και η οικογένειά του», πρόσθεσε.

Υπενθυμίζεται ότι ο 18χρονος Χένρι Νόβακ δολοφονήθηκε τον Δεκέμβριο του 2025 στο Σαουθάμπτον από τον Βίκραμ Ντίγκουα, ο οποίος τον μαχαίρωσε με μεγάλο μαχαίρι που, σύμφωνα με τους ισχυρισμούς του, έφερε για θρησκευτικούς λόγους.

Η υπόθεση προκάλεσε σάλο όταν βίντεο από κάμερες σώματος αστυνομικών έδειξαν τον Νόβακ να δηλώνει επανειλημμένα ότι είχε μαχαιρωθεί, ενώ οι αστυνομικοί τον είχαν ακινητοποιήσει και περάσει χειροπέδες, θεωρώντας αρχικά ότι ο ίδιος ήταν ο ύποπτος της επίθεσης.

Στήριξη στην αγωγή κατά της xAI

Οι δηλώσεις του Βρετανού πρωθυπουργού έρχονται μετά την απόφαση της βουλευτού των Εργατικών Τζες Ασάτο να κινηθεί νομικά κατά της εταιρείας Τεχνητής Νοημοσύνης xAI του Μασκ.

Η βουλευτής του Λόουστοφτ υποστηρίζει ότι το chatbot Grok χρησιμοποιήθηκε για τη δημιουργία ψεύτικων εικόνων και βίντεο με σεξουαλικό περιεχόμενο που την αφορούσαν.

«Το Grok δημιούργησε deepfake πορνογραφικό και σεξουαλικοποιημένο περιεχόμενο που έβλαψε χιλιάδες γυναίκες και παιδιά», ανέφερε σε ανακοίνωσή της.

Σύμφωνα με την ίδια, χρήστες του chatbot δημιούργησαν και διένειμαν ψεύτικες εικόνες που την απεικόνιζαν με μπικίνι, καθώς και βίντεο στο οποίο εμφανιζόταν να ναρκώνεται και να προετοιμάζεται για σεξουαλική επίθεση, μετά την κριτική που είχε ασκήσει στο Grok τον περασμένο Ιανουάριο.

Η Ασάτο κατέθεσε αγωγή στο Ανώτατο Δικαστήριο της Βρετανίας, ζητώντας να αποδοθούν ευθύνες για τις σχεδιαστικές επιλογές που, όπως υποστηρίζει, επέτρεψαν τη δημιουργία τέτοιου περιεχομένου.

«Είναι απολύτως σωστό να κινηθεί νομικά»

Ο Κιρ Στάρμερ εξέφρασε την πλήρη στήριξή του στην πρωτοβουλία της βουλευτού.

«Έχει απόλυτο δίκιο. Στην περίπτωσή της δημιουργήθηκαν αηδιαστικές εικόνες μέσω του Grok», δήλωσε.

Ο Βρετανός πρωθυπουργός πρόσθεσε ότι η κυβέρνηση είχε ήδη συγκρουστεί με την πλατφόρμα πριν από μερικούς μήνες για αντίστοιχα ζητήματα.

«Είμαι πραγματικά ικανοποιημένος που αντιδράσαμε απέναντι στο Grok πριν από μερικούς μήνες, γιατί αυτή είναι η μάχη που πρέπει να δίνουμε απέναντι σε ορισμένες πλατφόρμες και σε αυτό το πραγματικά αποκρουστικό περιεχόμενο. Κερδίσαμε εκείνη τη μάχη», ανέφερε.

«Είμαι 100% στο πλευρό της για τη νομική ενέργεια που επέλεξε να κάνει», κατέληξε.