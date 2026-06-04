Αιματηρό επεισόδιο στα Τρίκαλα: Πυροβόλησε και τραυμάτισε σοβαρά τον αδελφό του

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Αιματηρό περιστατικό συνέβη στα Τρίκαλα, όπου ένας ηλικιωμένος πυροβόλησε και τραυμάτισε σοβαρά τον αδελφό του, ύστερα από καβγά που είχαν το μεσημέρι της Πέμπτης (4/6).

Σύμφωνα με πληροφορίες του trikalavoice.gr, ο τραυματισμένος αδελφός διακομίστηκε στο νοσοκομείο για τις πρώτες βοήθειες, ενώ ο δράστης συνελήφθη από τους αστυνομικούς και μεταφέρθηκε στην έδρα της Διεύθυνσης Αστυνομίας Τρικάλων.

Οι αρχές διεξάγουν έρευνα για τις συνθήκες και τις αιτίες που οδήγησαν στο αιματηρό επεισόδιο με πρωταγωνιστές τα δύο αδέλφια, ηλικίας άνω των 80 ετών.