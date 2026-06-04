Αιματηρό επεισόδιο στα Τρίκαλα: Πυροβόλησε και τραυμάτισε σοβαρά τον αδελφό του

Στα Τρίκαλα σημειώθηκε αιματηρό περιστατικό, όπου ένας ηλικιωμένος πυροβόλησε και τραυμάτισε σοβαρά τον αδελφό του ύστερα από καβγά. Ο δράστης συνελήφθη και ο τραυματίας διακομίστηκε στο νοσοκομείο, ενώ οι αρχές διεξάγουν έρευνα για τις συνθήκες του επεισοδίου μεταξύ των δύο αδελφών, ηλικίας άνω των 80 ετών.

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Τα βασικά σημεία του άρθρου

  • Αιματηρό περιστατικό συνέβη στα Τρίκαλα, όπου ένας ηλικιωμένος πυροβόλησε και τραυμάτισε σοβαρά τον αδελφό του, ύστερα από καβγά που είχαν το μεσημέρι της Πέμπτης (4/6).
  • Ο τραυματισμένος αδελφός διακομίστηκε στο νοσοκομείο για τις πρώτες βοήθειες, ενώ ο δράστης συνελήφθη από τους αστυνομικούς και μεταφέρθηκε στην έδρα της Διεύθυνσης Αστυνομίας Τρικάλων.
  • Οι αρχές διεξάγουν έρευνα για τις συνθήκες και τις αιτίες που οδήγησαν στο αιματηρό επεισόδιο με πρωταγωνιστές τα δύο αδέλφια, ηλικίας άνω των 80 ετών.

Το κείμενο κάθε σύνοψης ελέγχεται από δημοσιογράφους του enikos.gr

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Αιματηρό περιστατικό συνέβη στα Τρίκαλα, όπου ένας ηλικιωμένος πυροβόλησε και τραυμάτισε σοβαρά τον αδελφό του, ύστερα από καβγά που είχαν το μεσημέρι της Πέμπτης (4/6).

Σύμφωνα με πληροφορίες του trikalavoice.gr, ο τραυματισμένος αδελφός διακομίστηκε στο νοσοκομείο για τις πρώτες βοήθειες, ενώ ο δράστης συνελήφθη από τους αστυνομικούς και μεταφέρθηκε στην έδρα της Διεύθυνσης Αστυνομίας Τρικάλων.

Οι αρχές διεξάγουν έρευνα για τις συνθήκες και τις αιτίες που οδήγησαν στο αιματηρό επεισόδιο με πρωταγωνιστές τα δύο αδέλφια, ηλικίας άνω των 80 ετών.

 

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