Άδωνις Γεωργιάδης: Ο διάλογος με εργαζόμενους έξω από το ΑΧΕΠΑ – «Είμαι ανεπιθύμητος;»

Ο Υπουργός Υγείας, Άδωνις Γεωργιάδης, επισκέφθηκε το νοσοκομείο ΑΧΕΠΑ για τα εγκαίνια της νέας Οφθαλμολογικής Κλινικής. Κατά την επίσκεψή του, συναντήθηκε με συγκεντρωμένους εργαζομένους που του έθεσαν τα αιτήματά τους, καθώς και με φοιτητές του προγράμματος Erasmus+.

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Τα βασικά σημεία του άρθρου

  • Στο νοσοκομείο ΑΧΕΠΑ βρέθηκε σήμερα ο Άδωνις Γεωργιάδης για τα εγκαίνια της νέας Οφθαλμολογικής Κλινικής, όπου τον υποδέχθηκαν συγκεντρωμένοι εργαζόμενοι.
  • Ο υπουργός υποστήριξε ότι μέσω των απογευματινών χειρουργείων έχει μηδενιστεί η λίστα αναμονής μέχρι και το 2025, τονίζοντας πως «τα χειρουργεία είναι και θα παραμείνουν δωρεάν».
  • Η επίσκεψη ολοκληρώθηκε στο πλαίσιο των εγκαινίων της νέας Οφθαλμολογικής Κλινικής, η οποία ενισχύει τις παρεχόμενες υπηρεσίες υγείας του νοσοκομείου.

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Στο νοσοκομείο ΑΧΕΠΑ βρέθηκε σήμερα ο Άδωνις Γεωργιάδης, με αφορμή τα εγκαίνια της νέας Οφθαλμολογικής Κλινικής. Κατά την άφιξή του, έξω από το νοσοκομείο είχαν συγκεντρωθεί εργαζόμενοι.

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«Είστε ανεπιθύμητος. Είστε ο υπουργός που έκλεισε 3 νοσοκομεία στη Θεσσαλονίκη κατά την περίοδο των μνημονίων. Αυτός που έφερε τα απογευματινά χειρουργεία νομιμοποιώντας το φακελάκι στα νοσοκομεία και διαλύει τη δημόσια υγεία», ανέφερε απευθυνόμενος στον υπουργό ο Γιάννης Κούτρας, μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου του Σωματείου Εργαζομένων Ιπποκράτειου και της Νοσοκομειακής Επιτροπής του νοσοκομείου.

Από την πλευρά του, ο Άδωνις Γεωργιάδης υποστήριξε ότι μέσω των απογευματινών χειρουργείων έχει μηδενιστεί η λίστα αναμονής μέχρι και το 2025.

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«Πλέον από 4 χρόνια αναμονή έχουμε πάει σε 4 μήνες», ανέφερε χαρακτηριστικά, υπογραμμίζοντας πως «τα χειρουργεία είναι και θα παραμείνουν δωρεάν».

Χαρακτηριστική ήταν η στιγμή κατά την οποία ο υπουργός απευθύνθηκε στον πρόεδρο των εργαζομένων, ρωτώντας τον εάν θεωρείται «ανεπιθύμητος» στο νοσοκομείο. Η απάντηση που έλαβε ήταν: «Κανείς υπουργός δεν μπορεί να είναι ανεπιθύμητος από τη στιγμή που είναι δημοκρατικά εκλεγμένος».

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«Άρα δεν είμαι ανεπιθύμητος» υπογράμμισε στη συνέχεια ο υπουργός Υγείας.

Επαφή με φοιτητές Erasmus στο ΑΧΕΠΑ

Μετά τη συνομιλία του με τους εργαζομένους, ο κ. Γεωργιάδης συναντήθηκε με φοιτητές του προγράμματος Erasmus+ που βρίσκονταν στο νοσοκομείο.

Απευθυνόμενος στους ξένους φοιτητές στα αγγλικά, τους καλωσόρισε στην Ελλάδα, λέγοντας: «Είστε ευπρόσδεκτοι στη χώρα μας. Αγαπάμε τις Ηνωμένες Πολιτείες και θέλω να αισθάνεστε πολύ άνετα εδώ». 

 

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