Άδωνις Γεωργιάδης: Ο διάλογος με εργαζόμενους έξω από το ΑΧΕΠΑ – «Είμαι ανεπιθύμητος;»

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Στο νοσοκομείο ΑΧΕΠΑ βρέθηκε σήμερα ο Άδωνις Γεωργιάδης, με αφορμή τα εγκαίνια της νέας Οφθαλμολογικής Κλινικής. Κατά την άφιξή του, έξω από το νοσοκομείο είχαν συγκεντρωθεί εργαζόμενοι.

«Είστε ανεπιθύμητος. Είστε ο υπουργός που έκλεισε 3 νοσοκομεία στη Θεσσαλονίκη κατά την περίοδο των μνημονίων. Αυτός που έφερε τα απογευματινά χειρουργεία νομιμοποιώντας το φακελάκι στα νοσοκομεία και διαλύει τη δημόσια υγεία», ανέφερε απευθυνόμενος στον υπουργό ο Γιάννης Κούτρας, μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου του Σωματείου Εργαζομένων Ιπποκράτειου και της Νοσοκομειακής Επιτροπής του νοσοκομείου.

Από την πλευρά του, ο Άδωνις Γεωργιάδης υποστήριξε ότι μέσω των απογευματινών χειρουργείων έχει μηδενιστεί η λίστα αναμονής μέχρι και το 2025.

«Πλέον από 4 χρόνια αναμονή έχουμε πάει σε 4 μήνες», ανέφερε χαρακτηριστικά, υπογραμμίζοντας πως «τα χειρουργεία είναι και θα παραμείνουν δωρεάν».

Χαρακτηριστική ήταν η στιγμή κατά την οποία ο υπουργός απευθύνθηκε στον πρόεδρο των εργαζομένων, ρωτώντας τον εάν θεωρείται «ανεπιθύμητος» στο νοσοκομείο. Η απάντηση που έλαβε ήταν: «Κανείς υπουργός δεν μπορεί να είναι ανεπιθύμητος από τη στιγμή που είναι δημοκρατικά εκλεγμένος».

«Άρα δεν είμαι ανεπιθύμητος» υπογράμμισε στη συνέχεια ο υπουργός Υγείας.

Επαφή με φοιτητές Erasmus στο ΑΧΕΠΑ

Μετά τη συνομιλία του με τους εργαζομένους, ο κ. Γεωργιάδης συναντήθηκε με φοιτητές του προγράμματος Erasmus+ που βρίσκονταν στο νοσοκομείο.

Απευθυνόμενος στους ξένους φοιτητές στα αγγλικά, τους καλωσόρισε στην Ελλάδα, λέγοντας: «Είστε ευπρόσδεκτοι στη χώρα μας. Αγαπάμε τις Ηνωμένες Πολιτείες και θέλω να αισθάνεστε πολύ άνετα εδώ».