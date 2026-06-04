CENTCOM: 127 πλοία αναγκάστηκαν να αλλάξουν πορεία λόγω του αμερικανικού αποκλεισμού των ιρανικών λιμανιών

Η CENTCOM ανακοίνωσε ότι ο αμερικανικός αποκλεισμός των ιρανικών λιμανιών έχει ήδη επηρεάσει σημαντικά τη ναυσιπλοΐα στην περιοχή, με 127 εμπορικά πλοία να αναγκάζονται να αλλάξουν πορεία και έξι να ακινητοποιούνται. Παράλληλα, οι ΗΠΑ διευκρίνισαν ότι επέτρεψαν τη διέλευση 36 πλοίων που μετέφεραν ανθρωπιστική βοήθεια. Η κυβέρνηση Τραμπ διατηρεί τον αποκλεισμό ως μέσο πίεσης προς την Τεχεράνη, επιδιώκοντας συμφωνία για τον τερματισμό του πολέμου και την επαναλειτουργία των Στενών του Ορμούζ, μιας από τις σημαντικότερες θαλάσσιες οδούς μεταφοράς ενέργειας παγκοσμίως.

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Διεθνή Νέα

Ορμούζ
Ένας άνδρας περπατάει κατά μήκος της ακτής στο Khor Fakkan στα ΗΑΕ, καθώς πετρελαιοφόρα και φορτηγά πλοία παρατάσσονται στο στενό του Ορμούζ. Φωτογραφία: Altaf Qadri/AP
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Τα βασικά σημεία του άρθρου

  • Η CENTCOM ανακοίνωσε ότι 127 πλοία αναγκάστηκαν να αλλάξουν πορεία.
  • Η εξέλιξη αυτή οφείλεται στον αμερικανικό αποκλεισμό των ιρανικών λιμανιών.
  • Τα πλοία οδηγήθηκαν σε νέα δρομολόγια, αποφεύγοντας τα ιρανικά λιμάνια λόγω της αμερικανικής επιχείρησης.

Το κείμενο κάθε σύνοψης ελέγχεται από δημοσιογράφους του enikos.gr

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Η Κεντρική Διοίκηση των Ενόπλων Δυνάμεων των ΗΠΑ (CENTCOM) ανακοίνωσε ότι συνολικά 127 εμπορικά πλοία αναγκάστηκαν να αλλάξουν πορεία εξαιτίας του αμερικανικού ναυτικού αποκλεισμού των ιρανικών λιμανιών.

Σύμφωνα με την ανακοίνωση, έξι πλοία ακινητοποιήθηκαν στο πλαίσιο των επιχειρήσεων επιβολής του αποκλεισμού, ενώ επετράπη η διέλευση 36 πλοίων που μετέφεραν ανθρωπιστική βοήθεια.

Η Ουάσιγκτον εντείνει την πίεση στο Ιράν

Η κυβέρνηση Τραμπ διατηρεί τον αποκλεισμό των ιρανικών λιμανιών, επιδιώκοντας να αυξήσει την πίεση προς την Τεχεράνη προκειμένου να επιτευχθεί συμφωνία για τον τερματισμό του πολέμου και την επαναλειτουργία των θαλάσσιων μεταφορών μέσω των Στενών του Ορμούζ.

Τα Στενά του Ορμούζ αποτελούν μία από τις σημαντικότερες θαλάσσιες οδούς παγκοσμίως για τη μεταφορά πετρελαίου και φυσικού αερίου, γεγονός που καθιστά την περιοχή κομβική για το διεθνές εμπόριο και την ενεργειακή ασφάλεια.

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