CENTCOM: 127 πλοία αναγκάστηκαν να αλλάξουν πορεία λόγω του αμερικανικού αποκλεισμού των ιρανικών λιμανιών

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Η Κεντρική Διοίκηση των Ενόπλων Δυνάμεων των ΗΠΑ (CENTCOM) ανακοίνωσε ότι συνολικά 127 εμπορικά πλοία αναγκάστηκαν να αλλάξουν πορεία εξαιτίας του αμερικανικού ναυτικού αποκλεισμού των ιρανικών λιμανιών.

Σύμφωνα με την ανακοίνωση, έξι πλοία ακινητοποιήθηκαν στο πλαίσιο των επιχειρήσεων επιβολής του αποκλεισμού, ενώ επετράπη η διέλευση 36 πλοίων που μετέφεραν ανθρωπιστική βοήθεια.

A U.S. Sailor stands watch aboard USS McFaul (DDG 74) while the ship continues to support the U.S. blockade against Iran. As of June 4, U.S. forces have redirected 127 commercial vessels, disabled 6 non-compliant ships, and allowed 36 vessels supporting humanitarian aid to pass. pic.twitter.com/H90ywJdk9c — U.S. Central Command (@CENTCOM) June 4, 2026

Η Ουάσιγκτον εντείνει την πίεση στο Ιράν

Η κυβέρνηση Τραμπ διατηρεί τον αποκλεισμό των ιρανικών λιμανιών, επιδιώκοντας να αυξήσει την πίεση προς την Τεχεράνη προκειμένου να επιτευχθεί συμφωνία για τον τερματισμό του πολέμου και την επαναλειτουργία των θαλάσσιων μεταφορών μέσω των Στενών του Ορμούζ.

Τα Στενά του Ορμούζ αποτελούν μία από τις σημαντικότερες θαλάσσιες οδούς παγκοσμίως για τη μεταφορά πετρελαίου και φυσικού αερίου, γεγονός που καθιστά την περιοχή κομβική για το διεθνές εμπόριο και την ενεργειακή ασφάλεια.