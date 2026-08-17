Χάρτης Πρόβλεψης Κινδύνου Πυρκαγιάς: Σε «κίτρινο συναγερμό» αύριο Αττική, Βοιωτία, Εύβοια, Αργολίδα, Κορινθία

Σε «κίτρινο συναγερμό» βρίσκονται αύριο Τρίτη (18/8) 5 περιοχές της χώρας σύμφωνα με τον χάρτη πρόβλεψης κινδύνου πυρκαγιάς της πυροσβεστικής.
Αναλυτικότερα σε υψηλό κίνδυνο (επίπεδο 3) είναι αύριο η Αττική, η Βοιωτία, η Εύβοια, η Αργολίδα και η Κορινθία.
⚠️ Χάρτης Πρόβλεψης Κινδύνου 🔥 για αύριο Τρίτη 18/08
🟡 Υψηλός κίνδυνος 3️⃣ σε:
📍 #Αττική #Βοιωτία #Εύβοια #Αργολίδα #Κορινθία
📍 περιοχές #Φωκίδας #Φθιώτιδας #Μαγνησίας #Αχαΐας #Ηλείας #Έβρου
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— Πυροσβεστικό Σώμα (@pyrosvestiki) August 17, 2026