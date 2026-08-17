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Χάρτης Πρόβλεψης Κινδύνου Πυρκαγιάς: Σε «κίτρινο συναγερμό» αύριο Αττική, Βοιωτία, Εύβοια, Αργολίδα, Κορινθία

Σε «κίτρινο συναγερμό» και υψηλό κίνδυνο πυρκαγιάς (επίπεδο 3) βρίσκονται την Τρίτη 18 Αυγούστου 2026, σύμφωνα με τον χάρτη πρόβλεψης κινδύνου της Πυροσβεστικής, οι περιοχές Αττικής, Βοιωτίας, Εύβοιας, Αργολίδας και Κορινθίας, καθώς και Φωκίδας, Φθιώτιδας, Μαγνησίας, Αχαΐας, Ηλείας και Έβρου.

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Τα βασικά σημεία του άρθρου

  • Σε «κίτρινο συναγερμό» βρίσκονται αύριο Τρίτη (18/8) πέντε περιοχές της χώρας σύμφωνα με τον χάρτη πρόβλεψης κινδύνου πυρκαγιάς της πυροσβεστικής.
  • Αναλυτικότερα, σε υψηλό κίνδυνο (επίπεδο 3) είναι αύριο η Αττική, η Βοιωτία, η Εύβοια, η Αργολίδα και η Κορινθία.
  • Επιπρόσθετα, ο χάρτης πρόβλεψης κινδύνου της πυροσβεστικής συμπεριλαμβάνει σε υψηλό κίνδυνο (επίπεδο 3) και περιοχές της Φωκίδας, Φθιώτιδας, Μαγνησίας, Αχαΐας, Ηλείας και Έβρου.

Το κείμενο κάθε σύνοψης ελέγχεται από δημοσιογράφους του ENIKOS

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Σε «κίτρινο συναγερμό» βρίσκονται αύριο Τρίτη (18/8) 5  περιοχές της χώρας σύμφωνα με τον χάρτη πρόβλεψης κινδύνου πυρκαγιάς της πυροσβεστικής.

Αναλυτικότερα σε υψηλό κίνδυνο (επίπεδο 3) είναι αύριο η Αττική, η Βοιωτία, η Εύβοια, η Αργολίδα και η Κορινθία.

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