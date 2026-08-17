Χάρτης Πρόβλεψης Κινδύνου Πυρκαγιάς: Σε «κίτρινο συναγερμό» αύριο Αττική, Βοιωτία, Εύβοια, Αργολίδα, Κορινθία

Το κείμενο κάθε σύνοψης ελέγχεται από δημοσιογράφους του ENIKOS

Προσθέστε το ENIKOS ως προτιμώμενη πηγή στη Google

Google Προσθέστε το ENIKOS ως προτιμώμενη πηγή στη Google

Σε «κίτρινο συναγερμό» βρίσκονται αύριο Τρίτη (18/8) 5 περιοχές της χώρας σύμφωνα με τον χάρτη πρόβλεψης κινδύνου πυρκαγιάς της πυροσβεστικής.

Αναλυτικότερα σε υψηλό κίνδυνο (επίπεδο 3) είναι αύριο η Αττική, η Βοιωτία, η Εύβοια, η Αργολίδα και η Κορινθία.