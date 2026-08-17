Αντώνης Σαμαράς για τουρκικά «θαλάσσια πάρκα»: Οι «φιλίες» και οι κατευνασμοί φέρνουν νέα τετελεσμένα

Με αφορμή τις νεότερες τουρκικές πρωτοβουλίες για τη δημιουργία θαλάσσιων πάρκων εντός της ελληνικής υφαλοκρηπίδας, ο πρώην πρωθυπουργός, Αντώνης Σαμαράς, ασκεί δριμεία κριτική στη στρατηγική του κατευνασμού, υποστηρίζοντας ότι η τακτική των «ήρεμων νερών», κινδυνεύει να μετατραπεί σε «όχημα» νομιμοποίησης νέων τετελεσμένων.

Παράλληλα, θέτει ευθέως το ερώτημα για το μακροπρόθεσμο σχέδιο της Αθήνας απέναντι στη διαρκή επέκταση του δόγματος της «Γαλάζιας Πατρίδας», υπογραμμίζοντας την ανάγκη για μια πιο αποφασιστική εθνική στάση.

«Από καιρό προειδοποιώ: το διεθνές ξέπλυμα της Τουρκίας, με «φιλίες» και κατευνασμούς, φέρνει νέα τετελεσμένα σε βάρος της πατρίδας μας. Ζήτησα αντίδραση της κυβέρνησης ΠΡΙΝ να είναι αργά», αναφέρει σε δήλωσή του ο πρώην πρωθυπουργός Αντώνης Σαμαράς.

«Η νέα τουρκική απόφαση για θαλάσσια πάρκα μέσα στην ελληνική υφαλοκρηπίδα, είναι μια ακόμη διεθνής πειρατεία. Κι όλα δείχνουν πώς θα ακολουθήσει η νομοθέτηση της «Γαλάζιας Πατρίδας». Αυτά δυστυχώς είναι τα -κατά φαντασία- «ήρεμα νερά»…

Τι ακριβώς κάνουμε; Ποια είναι η στρατηγική μας; Δεν βλέπουμε πως η Τουρκία προσπαθεί να μας αποκόψει από τα κυριαρχικά μας δικαιώματα στο Αιγαίο;», καταλήγει ο κ. Σαμαράς.