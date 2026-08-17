Θρασύτατη κλοπή στον Εύοσμο: 21χρονος άρπαξε 4 κολώνες φωτισμού μπροστά στα μάτια των κατοίκων

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Ούτε μία, ούτε δύο, ούτε καν τρεις… αλλά τέσσερις κολώνες φωτισμού ου Δήμου Κορδελιού-Ευόσμου στη Θεσσαλονίκη αφαίρεσε ένας 21χρονος τα ξημερώματα της Κυριακής (16/8).

Η θρασύτατη κλοπή μάλιστα έγινε μπροστά στα μάτια κάποιων κατοίκων που ειδοποίησαν τις Αρχές με αποτέλεσμα να συλληφθεί ο 21χρονος.

Ο 21χρονος με τη δικογραφία για διακεκριμένη κλοπή, που σχηματίστηκε σε βάρος του, θα οδηγηθεί στην αρμόδια Δικαστική Αρχή.

Οι κάτοικοι τοποθέτησαν κουτιά και καφάσια στα καλώδια και ενημέρωσαν τον ΔΕΔΗΕ και τον δήμο.

Ο δήμος θα αντικαταστήσει άμεσα τις κολώνες

Ο αντιδήμαρχος του Δήμου Κορδελιού – Ευόσμου μιλώντας για το θέμα στην ΕΡΤ, έδειξε το σημείο από το οποίο ο 21χρονος ξήλωσε μια ολόκληρη κολώνα φωτισμού.

Ο δήμος θα αντικαταστήσει άμεσα τις κολώνες.