Θρασύτατη κλοπή στον Εύοσμο: 21χρονος άρπαξε 4 κολώνες φωτισμού μπροστά στα μάτια των κατοίκων

Ένας 21χρονος συνελήφθη στον Εύοσμο Θεσσαλονίκης αφού αφαίρεσε τέσσερις κολώνες φωτισμού του Δήμου Κορδελιού-Ευόσμου τα ξημερώματα της Κυριακής (16/8) μπροστά στα μάτια κατοίκων. Ο νεαρός θα οδηγηθεί στην αρμόδια Δικαστική Αρχή με δικογραφία για διακεκριμένη κλοπή, ενώ ο δήμος θα αντικαταστήσει άμεσα τις κολώνες.

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κολώνα φωτισμού
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Τα βασικά σημεία του άρθρου

  • Ένας 21χρονος αφαίρεσε τέσσερις κολώνες φωτισμού του Δήμου Κορδελιού-Ευόσμου στη Θεσσαλονίκη, τα ξημερώματα της Κυριακής (16/8).
  • Η θρασύτατη κλοπή έγινε μπροστά στα μάτια κάποιων κατοίκων που ειδοποίησαν τις αρχές, με αποτέλεσμα να συλληφθεί ο νεαρός.
  • Ο δήμος θα αντικαταστήσει άμεσα τις κολώνες, ενώ ο 21χρονος θα οδηγηθεί στην αρμόδια Δικαστική Αρχή με δικογραφία για διακεκριμένη κλοπή.

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Ούτε μία, ούτε δύο, ούτε καν τρεις… αλλά τέσσερις κολώνες φωτισμού ου Δήμου Κορδελιού-Ευόσμου στη Θεσσαλονίκη αφαίρεσε ένας 21χρονος τα ξημερώματα της Κυριακής (16/8).

Η θρασύτατη κλοπή μάλιστα έγινε μπροστά στα μάτια κάποιων κατοίκων που ειδοποίησαν τις Αρχές με αποτέλεσμα να συλληφθεί ο 21χρονος.

Ο 21χρονος με τη δικογραφία για διακεκριμένη κλοπή, που σχηματίστηκε σε βάρος του, θα οδηγηθεί στην αρμόδια Δικαστική Αρχή.

Οι κάτοικοι τοποθέτησαν κουτιά και καφάσια στα καλώδια και ενημέρωσαν τον ΔΕΔΗΕ και τον δήμο.

Ο δήμος θα αντικαταστήσει άμεσα τις κολώνες

Ο αντιδήμαρχος του Δήμου Κορδελιού – Ευόσμου μιλώντας για το θέμα στην ΕΡΤ, έδειξε το σημείο από το οποίο ο 21χρονος ξήλωσε μια ολόκληρη κολώνα φωτισμού.

 

Ο δήμος θα αντικαταστήσει άμεσα τις κολώνες.

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