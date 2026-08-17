Νατσιός: «Απόδειξη της διπλωματικής αποτυχίας της κυβέρνησης η ανακήρυξη θαλάσσιων πάρκων από την Τουρκία»

Ο πρόεδρος της «Νίκης», Δημήτρης Νατσιός, άσκησε κριτική στην κυβέρνηση Μητσοτάκη, χαρακτηρίζοντας προκλητική την ανακήρυξη δύο θαλασσίων πάρκων από την Τουρκία σε Βορειοανατολικό Αιγαίο και Ανατολική Μεσόγειο. Τη χαρακτήρισε «άλλη μια απόδειξη της διπλωματικής αποτυχίας της κυβέρνησης» που υπονομεύει την εθνική ασφάλεια και πλήττει την εθνική αξιοπρέπεια.

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Πολιτική

O Δημήτρης Νατσιός
Πηγή: Intime
ΣΥΝΟΨΗ ΑΡΘΡΟΥ

Τα βασικά σημεία του άρθρου

  • Κριτική στην κυβέρνηση άσκησε ο πρόεδρος της «Νίκης», Δημήτρης Νατσιός, με αφορμή την ανακήρυξη δύο θαλασσίων πάρκων από την Τουρκία σε Βορειοανατολικό Αιγαίο και Ανατολική Μεσόγειο, την οποία χαρακτηρίζει προκλητική.
  • Ο κ. Νατσιός σε δήλωσή του αναφέρει ότι πρόκειται για «άλλη μια απόδειξη της διπλωματικής αποτυχίας της κυβέρνησης Μητσοτάκη, που επένδυσε στην τακτική του κατευνασμού».
  • Η «Νίκη» απαιτεί άμεση ανάληψη πρωτοβουλιών για τη διεθνή καταγγελία της παραβίασης του Διεθνούς Δικαίου από την Τουρκία, η οποία αμφισβητεί κυριαρχικά δικαιώματα της πατρίδας μας.

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Κριτική στην κυβέρνηση άσκησε ο πρόεδρος της «Νίκης», Δημήτρης Νατσιός, με αφορμή την ανακήρυξη δύο θαλασσίων πάρκων από την Τουρκία, σε Βορειοανατολικό Αιγαίο και Ανατολική Μεσόγειο, την οποία χαρακτηρίζει «προκλητική».

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Ο κ. Νατσιός σε δήλωσή του, μεταξύ άλλων αναφέρει ότι πρόκειται για «άλλη μια απόδειξη της διπλωματικής αποτυχίας της κυβέρνησης Μητσοτάκη, που επένδυσε στην τακτική του κατευνασμού των «απέναντι» υπονομεύοντας την εθνική ασφάλεια αλλά και πλήττοντας την εθνική αξιοπρέπεια».

Αναλυτικά η δήλωση του κ. Νατσιού:

«Άλλη μια προκλητική ενέργεια της Άγκυρας, όπως μας έχει συνηθίσει στις μέρες του Αυγούστου, η ανακήρυξη θαλάσσιων πάρκων που αμφισβητούν κυριαρχικά δικαιώματα της πατρίδας μας. Άλλη μια απόδειξη της διπλωματικής αποτυχίας της κυβέρνησης Μητσοτάκη, που επένδυσε στην τακτική του κατευνασμού των «απέναντι». υπονομεύοντας την εθνική ασφάλεια αλλά και πλήττοντας την εθνική αξιοπρέπεια.

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