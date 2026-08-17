Φρουρός των φυλακών Κορυδαλλού συνελήφθη στη Λάρισα για ξυλοδαρμό του ανήλικου γιου του

Περιστατικό ενδοοικογενειακής βίας με θύτη έναν 52χρονο εξωτερικό φρουρό των φυλακών Κορυδαλλού και θύμα τον ανήλικο γιο του, ερευνούν οι αρχές οι οποίες προχώρησαν στην σύλληψη του φρουρού.
Στη Λάρισα η σύλληψη του φρουρού των φυλακών
Η σύλληψη έγινε στην Λάρισα, με τον 52χρονο να κατηγορείται ότι προκάλεσε σωματικές βλάβες στον γιο του, ο οποίος έχει γεννηθεί το 2008.
Κατά τις ίδιες πληροφορίες, ο εξωτερικός φρουρός φέρεται να χτύπησε τον ανήλικο με τα χέρια στο πρόσωπο.
Θα εξεταστεί από ιατροδικαστή το θύμα
Το αγόρι πρόκειται να υποβληθεί σε ιατροδικαστική εξέταση προκειμένου να διαπιστωθεί η φύση και η έκταση των τραυμάτων του.
Ο 52χρονος είναι κάτοχος άδειας οπλοφορίας, ενώ, σύμφωνα με τα μέχρι στιγμής στοιχεία, δεν είχε απασχολήσει στο παρελθόν τις αρχές για αδικήματα ενδοοικογενειακής βίας.