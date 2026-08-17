Φρουρός των φυλακών Κορυδαλλού συνελήφθη στη Λάρισα για ξυλοδαρμό του ανήλικου γιου του

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Περιστατικό ενδοοικογενειακής βίας με θύτη έναν 52χρονο εξωτερικό φρουρό των φυλακών Κορυδαλλού και θύμα τον ανήλικο γιο του, ερευνούν οι αρχές οι οποίες προχώρησαν στην σύλληψη του φρουρού.

Στη Λάρισα η σύλληψη του φρουρού των φυλακών

Η σύλληψη έγινε στην Λάρισα, με τον 52χρονο να κατηγορείται ότι προκάλεσε σωματικές βλάβες στον γιο του, ο οποίος έχει γεννηθεί το 2008.

Κατά τις ίδιες πληροφορίες, ο εξωτερικός φρουρός φέρεται να χτύπησε τον ανήλικο με τα χέρια στο πρόσωπο.

Θα εξεταστεί από ιατροδικαστή το θύμα

Το αγόρι πρόκειται να υποβληθεί σε ιατροδικαστική εξέταση προκειμένου να διαπιστωθεί η φύση και η έκταση των τραυμάτων του.

Ο 52χρονος είναι κάτοχος άδειας οπλοφορίας, ενώ, σύμφωνα με τα μέχρι στιγμής στοιχεία, δεν είχε απασχολήσει στο παρελθόν τις αρχές για αδικήματα ενδοοικογενειακής βίας.