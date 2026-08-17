Φρουρός των φυλακών Κορυδαλλού συνελήφθη στη Λάρισα για ξυλοδαρμό του ανήλικου γιου του

Οι αρχές διερευνούν περιστατικό ενδοοικογενειακής βίας στη Λάρισα, όπου ένας 52χρονος εξωτερικός φρουρός των φυλακών Κορυδαλλού συνελήφθη κατηγορούμενος για ξυλοδαρμό του ανήλικου γιου του. Ο φρουρός φέρεται να χτύπησε τον γιο του στο πρόσωπο, και το θύμα πρόκειται να υποβληθεί σε ιατροδικαστική εξέταση για τη διαπίστωση των τραυμάτων.

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Τα βασικά σημεία του άρθρου

  • Περιστατικό ενδοοικογενειακής βίας με θύτη έναν 52χρονο εξωτερικό φρουρό των φυλακών Κορυδαλλού και θύμα τον ανήλικο γιο του, ερευνούν οι αρχές.
  • Η σύλληψη του φρουρού έγινε στη Λάρισα, με τον 52χρονο να κατηγορείται ότι προκάλεσε σωματικές βλάβες στον γιο του, χτυπώντας τον με τα χέρια στο πρόσωπο.
  • Το αγόρι πρόκειται να υποβληθεί σε ιατροδικαστική εξέταση προκειμένου να διαπιστωθεί η φύση και η έκταση των τραυμάτων του.

Το κείμενο κάθε σύνοψης ελέγχεται από δημοσιογράφους του ENIKOS

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Περιστατικό ενδοοικογενειακής βίας με θύτη έναν 52χρονο εξωτερικό φρουρό των φυλακών Κορυδαλλού και θύμα τον ανήλικο γιο του, ερευνούν οι αρχές οι οποίες προχώρησαν στην σύλληψη του φρουρού.

Στη Λάρισα η σύλληψη του φρουρού των φυλακών

Η σύλληψη έγινε στην Λάρισα, με τον 52χρονο να κατηγορείται ότι προκάλεσε σωματικές βλάβες στον γιο του, ο οποίος έχει γεννηθεί το 2008.

Κατά τις ίδιες πληροφορίες, ο εξωτερικός φρουρός φέρεται να χτύπησε τον ανήλικο με τα χέρια στο πρόσωπο.

Θα εξεταστεί από ιατροδικαστή το θύμα

Το αγόρι πρόκειται να υποβληθεί σε ιατροδικαστική εξέταση προκειμένου να διαπιστωθεί η φύση και η έκταση των τραυμάτων του.

Ο 52χρονος είναι κάτοχος άδειας οπλοφορίας, ενώ, σύμφωνα με τα μέχρι στιγμής στοιχεία, δεν είχε απασχολήσει στο παρελθόν τις αρχές για αδικήματα ενδοοικογενειακής βίας.

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