Ο αδελφός του Tupac μιλά στο BBC για τη δίκη της δολοφονίας του – «Τον θέλω πίσω»

Ο Mopreme Shakur, θετός αδελφός του Tupac Shakur, μίλησε στη δημοσιογράφο του BBC Shaimaa Khalil, λίγο πριν την έναρξη της δίκης του άνδρα που κατηγορείται για τη δολοφονία του θρυλικού ράπερ.

Τριάντα χρόνια μετά τον θάνατο του Tupac, ο Mopreme Shakur ανατρέχει στη ζωή, την κληρονομιά και την τεράστια επιρροή που άφησε πίσω του ο καλλιτέχνης, ο οποίος εξακολουθεί να θεωρείται μία από τις σημαντικότερες μορφές στην ιστορία του Hip Hop.

Μιλώντας για τη δίκη, ξεκαθαρίζει ότι η δικαστική διαδικασία δεν μπορεί, κατά την άποψή του, να αποκαταστήσει τη δικαιοσύνη που αναζητά η οικογένεια. «Θέλω πίσω τον αδελφό μου», είναι ουσιαστικά το μήνυμα που διατρέχει τα λόγια του.

Ο Mopreme θυμάται τη νύχτα που ο Tupac πυροβολήθηκε, αλλά και τα χρόνια που έζησαν μαζί, μεγαλώνοντας στο ίδιο οικογενειακό περιβάλλον και διαμορφώνοντας την προσωπικότητά τους μέσα σε μια εποχή έντονων κοινωνικών και πολιτισμικών ανακατατάξεων.

Στη συνέντευξή του στο BBC μιλά, επίσης, για τον άνθρωπο πίσω από τον μύθο: τον αδελφό που γνώρισε από κοντά, πριν γίνει παγκόσμιο σύμβολο της hip-hop. Τριάντα χρόνια μετά τον θάνατό του, ο Tupac παραμένει παρών στη μουσική και την ποπ κουλτούρα, όμως για την οικογένειά του η απώλεια εξακολουθεί να είναι βαθιά προσωπική.

Καθώς η δίκη ανοίγει μια νέα σελίδα στην υπόθεση της δολοφονίας του, ο Mopreme Shakur υπενθυμίζει ότι, πέρα από τα δικαστήρια, τα πρωτοσέλιδα και τον μύθο, παραμένει μια οικογένεια που έχασε έναν δικό της άνθρωπο.

Ο άνθρωπος που κατηγορείται για τη δολοφονία του Tupac