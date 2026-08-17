Χαβάη: Η καταιγίδα «Λάλα» σάρωσε τα νησιά – Πλημμύρες, καταστροφές και εκτεταμένες διακοπές ρεύματος

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Η τροπική καταιγίδα «Λάλα» σάρωσε τη Χαβάη με θυελλώδεις ανέμους και ισχυρές βροχοπτώσεις, προκαλώντας εκτεταμένες ζημιές και σοβαρά προβλήματα σε αρκετές περιοχές, παρότι δεν έφτασε τελικά στην ξηρά.

Η «Λάλα» είχε προηγουμένως ενισχυθεί σε τυφώνα, προτού υποβαθμιστεί την Κυριακή σε τροπική καταιγίδα. Ωστόσο, η εξασθένησή της δεν ήταν αρκετή για να περιορίσει τα ακραία καιρικά φαινόμενα, με ισχυρές ριπές ανέμου και καταρρακτώδεις βροχές να συνεχίζουν να πλήττουν τα νησιά.

Περίπου 100 σπίτια παρασύρθηκαν

Στο Μεγάλο Νησί, οι ιδιαίτερα ισχυροί άνεμοι και οι καταρρακτώδεις βροχές προκάλεσαν σοβαρές καταστροφές, με περίπου 100 σπίτια να φέρεται ότι παρασύρθηκαν από τα θεμέλιά τους.

Ο κυβερνήτης της Χαβάης, Τζος Γκριν, δήλωσε ότι μέχρι στιγμής δεν υπάρχουν ενδείξεις για απώλειες ανθρώπινων ζωών από την καταστροφή των κατοικιών.

Παράλληλα, ξεκίνησαν επιχειρήσεις έρευνας και διάσωσης στις παράκτιες κοινότητες Νααλέχου και Γουαϊοχίνου, κοντά στο νότιο άκρο του Μεγάλου Νησιού.

Σε ορισμένες περιοχές το ύψος της βροχής πλησίασε το ένα μέτρο, ενώ οι ισχυρότερες ριπές ανέμου ξεπέρασαν τα 161 χιλιόμετρα την ώρα στην περιοχή του Μάουνα Κέα.

Πάνω από 200.000 σπίτια χωρίς ρεύμα

Η καταιγίδα προκάλεσε εκτεταμένες διακοπές ηλεκτροδότησης, με περισσότερα από 200.000 νοικοκυριά και επιχειρήσεις να έχουν μείνει χωρίς ρεύμα έως το μεσημέρι της Κυριακής, σύμφωνα με την πλατφόρμα PowerOutage.us.

Στο Μεγάλο Νησί, σχεδόν τα δύο τρίτα των κατοίκων επηρεάστηκαν από τις διακοπές ρεύματος, ενώ τουλάχιστον τρία νοσοκομεία χρειάστηκε να λειτουργήσουν με τη βοήθεια γεννητριών.

Παράλληλα, καταγράφηκαν ζημιές σε δρόμους και μικρές γέφυρες, με αποτέλεσμα ορισμένες περιοχές να παραμένουν δύσκολα προσβάσιμες.

Στη Χονολουλού, η πυροσβεστική υπηρεσία είχε δεχθεί περισσότερες από 600 κλήσεις για περιστατικά που συνδέονταν με την κακοκαιρία έως το μεσημέρι της Κυριακής. Μεταξύ αυτών περιλαμβάνονταν 147 αναφορές για πεσμένα δέντρα, ζημιές σε στέγες και πτώσεις καλωδίων ηλεκτρικού ρεύματος.

Ένας κολυμβητής χρειάστηκε επίσης να διασωθεί, ενώ οι αρχές κάλεσαν τους κατοίκους να παραμείνουν στα σπίτια τους έως ότου υποχωρήσουν οι επικίνδυνες συνθήκες.

Strong winds from Tropical Storm Lala sent a tree crashing onto a car on Oahu earlier today. Residents are urged to remain cautious as storm impacts continue across the island. pic.twitter.com/mWXFwpY6Fl — Hawaii News Now (@HawaiiNewsNow) August 16, 2026

Σε επιφυλακή για νέες πλημμύρες

Προειδοποιήσεις για τροπική καταιγίδα είχαν εκδοθεί για τα νησιά Μάουι, Μολοκάι, Λανάι, Καχοόλαουε, Οάχου, Καουάι και Νιιχάου, καθώς ο κίνδυνος για ξαφνικές και επικίνδυνες πλημμύρες παρέμενε υψηλός.

Το Εθνικό Κέντρο Τυφώνων των ΗΠΑ ανέφερε ότι η «Λάλα» κινείτο δυτικά-βορειοδυτικά με ταχύτητα περίπου 28 χιλιομέτρων την ώρα, ενώ οι μέγιστοι συνεχείς άνεμοι έφταναν τα 100 χιλιόμετρα την ώρα.

Οι μετεωρολόγοι εκτιμούν ότι η καταιγίδα θα μπορούσε να ενισχυθεί εκ νέου και να εξελιχθεί σε τυφώνα την Τρίτη ή την Τετάρτη, όταν θα έχει απομακρυνθεί αρκετά δυτικά από τη νησιωτική αλυσίδα της Χαβάης.

Οι κάτοικοι σε αρκετές περιοχές παραμένουν σε επιφυλακή, ενώ οι αρχές έχουν ανοίξει καταφύγια και έχουν προχωρήσει στην ακύρωση εκδηλώσεων. Οι υπηρεσίες πολιτικής προστασίας συνεχίζουν να παρακολουθούν στενά την πορεία της «Λάλα» και να επιχειρούν στις περιοχές που έχουν πληγεί περισσότερο.