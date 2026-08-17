Τραμπ: «Μεγάλο και σημαντικό βήμα» η αμυντική συμφωνία Σαουδικής Αραβίας, Τουρκίας και Πακιστάν

Ο πρόεδρος των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ, χαιρέτισε την υπογραφή της τριμερούς αμυντικής συμφωνίας μεταξύ Σαουδικής Αραβίας, Τουρκίας και Πακιστάν, χαρακτηρίζοντάς την σημαντική εξέλιξη για την ασφάλεια και τη συνεργασία στη Μέση Ανατολή. Ο Τραμπ δήλωσε ότι είναι «πολύ χαρούμενος» για την υπογραφή της Συμφωνίας Κοινής Άμυνας της Μέκκας, θεωρώντας την ένα «μεγάλο, τολμηρό και σημαντικό πρώτο βήμα» προς μεγαλύτερη ενότητα στην περιοχή.

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Τα βασικά σημεία του άρθρου

  • Ο πρόεδρος των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ, χαιρέτισε την υπογραφή της τριμερούς αμυντικής συμφωνίας μεταξύ της Σαουδικής Αραβίας, της Τουρκίας και του Πακιστάν, χαρακτηρίζοντάς την σημαντική εξέλιξη για την ασφάλεια και τη συνεργασία στη Μέση Ανατολή.
  • Σε ανάρτησή του στην πλατφόρμα Truth Social, ο Αμερικανός πρόεδρος δήλωσε ότι είναι «πολύ χαρούμενος» για την υπογραφή, επισημαίνοντας ότι οι τρεις χώρες υπέγραψαν «επιτέλους» τη Συμφωνία Κοινής Άμυνας της Μέκκας.
  • Ο Τραμπ υποστήριξε ότι η συμφωνία αποτελεί ένδειξη πως η Μέση Ανατολή κινείται προς μεγαλύτερη ενότητα, ενισχύοντας τις αμυντικές δυνατότητες των χωρών της περιοχής, ενώ την χαρακτήρισε «μεγάλο, τολμηρό και σημαντικό πρώτο βήμα».

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Την υπογραφή της τριμερούς αμυντικής συμφωνίας μεταξύ της Σαουδικής Αραβίας, της Τουρκίας και του Πακιστάν χαιρέτισε ο πρόεδρος των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ, χαρακτηρίζοντάς την σημαντική εξέλιξη για την ασφάλεια και τη συνεργασία στη Μέση Ανατολή.

Σε ανάρτησή του στην πλατφόρμα Truth Social, ο Αμερικανός πρόεδρος  δήλωσε ότι είναι «πολύ χαρούμενος» για την υπογραφή, επισημαίνοντας ότι οι τρεις χώρες υπέγραψαν «επιτέλους» τη Συμφωνία Κοινής Άμυνας της Μέκκας.

Ο Τραμπ υποστήριξε ότι η συμφωνία αποτελεί ένδειξη πως η Μέση Ανατολή κινείται προς μεγαλύτερη ενότητα, ενισχύοντας παράλληλα τις αμυντικές δυνατότητες των χωρών της περιοχής.

Παράλληλα, συνεχάρη τις ηγεσίες της Σαουδικής Αραβίας, της Τουρκίας και του Πακιστάν για την επίτευξη της συμφωνίας, την οποία χαρακτήρισε «μεγάλο, τολμηρό και σημαντικό πρώτο βήμα».

 

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