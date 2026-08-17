Τραμπ: «Μεγάλο και σημαντικό βήμα» η αμυντική συμφωνία Σαουδικής Αραβίας, Τουρκίας και Πακιστάν

Το κείμενο κάθε σύνοψης ελέγχεται από δημοσιογράφους του ENIKOS

Την υπογραφή της τριμερούς αμυντικής συμφωνίας μεταξύ της Σαουδικής Αραβίας, της Τουρκίας και του Πακιστάν χαιρέτισε ο πρόεδρος των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ, χαρακτηρίζοντάς την σημαντική εξέλιξη για την ασφάλεια και τη συνεργασία στη Μέση Ανατολή.

Σε ανάρτησή του στην πλατφόρμα Truth Social, ο Αμερικανός πρόεδρος δήλωσε ότι είναι «πολύ χαρούμενος» για την υπογραφή, επισημαίνοντας ότι οι τρεις χώρες υπέγραψαν «επιτέλους» τη Συμφωνία Κοινής Άμυνας της Μέκκας.

Ο Τραμπ υποστήριξε ότι η συμφωνία αποτελεί ένδειξη πως η Μέση Ανατολή κινείται προς μεγαλύτερη ενότητα, ενισχύοντας παράλληλα τις αμυντικές δυνατότητες των χωρών της περιοχής.

Παράλληλα, συνεχάρη τις ηγεσίες της Σαουδικής Αραβίας, της Τουρκίας και του Πακιστάν για την επίτευξη της συμφωνίας, την οποία χαρακτήρισε «μεγάλο, τολμηρό και σημαντικό πρώτο βήμα».