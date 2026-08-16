Στο φως χαμένο παπικό έγγραφο-σοκ: «Ιερός πόλεμος» κατά των «ακολούθων του Σατανά» η Νορμανδική Κατάκτηση

Η Νορμανδική Κατάκτηση του 1066 αποτελεί ένα από τα πιο καθοριστικά ορόσημα της ευρωπαϊκής ιστορίας, με τα σχολικά βιβλία να τη δικαιολογούν ως μια καθαρά δυναστική σύγκρουση για τον θρόνο της Αγγλίας.

Ωστόσο, μια νέα, ανατρεπτική ιστορική ανακάλυψη έρχεται να ρίξει ένα εντελώς διαφορετικό, σκοτεινό φως στα γεγονότα εκείνης της εποχής. Ένα άγνωστο μέχρι σήμερα ντοκουμέντο αποκαλύπτει ότι πίσω από τις αιματηρές μάχες κρυβόταν ένα σκληρό θρησκευτικό γεωπολιτικό παιχνίδι.

Μια χαμένη παπική επιστολή υποδηλώνει ότι η Νορμανδική Κατάκτηση του 1066 διαμορφώθηκε από μια σκληρή παπική σύγκρουση, παρουσιάζοντας την εισβολή του Γουλιέλμου ως έναν ιερό πόλεμο ενάντια στους «ακόλουθους του Σατανά». Το παπικό έγγραφο αμφισβητεί την παραδοσιακή ιστορία για το πώς ο Γουλιέλμος της Νορμανδίας εξασφάλισε την υποστήριξη της Ρώμης για την εισβολή του στην Αγγλία.

Μια νέα έρευνα υποδηλώνει ότι ο βασιλιάς Χάρολντ Β’ ενδέχεται να είχε εμπλακεί σε μια σκληρή διαμάχη μεταξύ αντίπαλων παπών, επιτρέποντας στην εκστρατεία του Γουλιέλμου να παρουσιαστεί όχι απλώς ως ένας αγώνας για το στέμμα, αλλά ως μέρος ενός ευρύτερου θρησκευτικού και πολιτικού αγώνα.

Το μυστικό που έκρυβαν για αιώνες τα αρχεία του Βατικανού

Τα στοιχεία προέρχονται από αποσπάσματα μιας επιστολής που έγραψε ο Πάπας Αλέξανδρος Β’ μετά τη νίκη του Γουλιέλμου.

Αν και το πρωτότυπο έγγραφο και το πλήρες αρχείο αλληλογραφίας του πάπα έχουν εξαφανιστεί, ορισμένα αποσπάσματα διασώζονται σε μεσαιωνικές συλλογές παπικών αποφάσεων που φυλάσσονται στο Βατικανό.

Ο ιστορικός καθηγητής Τομ Λάισενς (Tom Licence) από το Πανεπιστήμιο της Ανατολικής Αγγλίας υποστηρίζει ότι η διατύπωση αυτών των αποσπασμάτων είχε παρερμηνευθεί, επειδή οι ιστορικοί σε μεγάλο βαθμό απομόνωναν τα γεγονότα του 1066 από την κρίση που εξελισσόταν την ίδια περίοδο στη Ρώμη.

«Το 1066 δεν κρίθηκε απλώς στο πεδίο της μάχης στο Χέιστινγκς», δήλωσε ο Λάισενς. «Το αποτέλεσμα ενδέχεται να διαμορφώθηκε και από αποφάσεις που λήφθηκαν σχεδόν χίλια μίλια μακριά, στη Ρώμη».

Τα ευρήματά του παρουσιάζονται στο βιβλίο «Harold: Warrior King» (Χάρολντ: Ο Βασιλιάς Πολεμιστής), το οποίο κυκλοφορεί από τις πανεπιστημιακές εκδόσεις Yale University Press.

Σχίσμα στο Βατικανό: Η κρυφή σύγκρουση δύο Παπών που άλλαξε την Ιστορία

Η Νορμανδική Κατάκτηση παρουσιάζεται συνήθως γύρω από την κρίση διαδοχής που ακολούθησε τον θάνατο του Εδουάρδου του Ομολογητή τον Ιανουάριο του 1066.

Ο Χάρολντ Γκόντγουινσον έγινε βασιλιάς, ενώ ο Γουλιέλμος, Δούκας της Νορμανδίας, ισχυρίστηκε ότι ο Εδουάρδος τού είχε υποσχεθεί τον αγγλικό θρόνο και ότι ο Χάρολντ είχε ορκιστεί παλαιότερα να υποστηρίξει τη διαδοχή του.

Ο Γουλιέλμος εισέβαλε στην Αγγλία αργότερα το ίδιο έτος, νικώντας τον Χάρολντ στη Μάχη του Χέιστινγκς στις 14 Οκτωβρίου 1066.

Ωστόσο, ένα διαρκές ερώτημα παραμένει: Γιατί ο παπισμός υποστήριξε την ανατροπή ενός εστεμμένου Χριστιανού βασιλιά;

Ο Λάισενς πιστεύει ότι μέρος της απάντησης ίσως βρίσκεται σε ένα μεγάλο σχίσμα που είχε διχάσει τη Δυτική Εκκλησία από το 1061.Εκείνη τη χρονιά, αντίπαλες παρατάξεις υποστήριξαν δύο διαφορετικούς υποψηφίους για τον παπικό θρόνο.

Ο Αλέξανδρος Β’ εξελέγη στη Ρώμη, ενώ ο επίσκοπος Κάνταλους της Πάρμας, υποστηριζόμενος από ισχυρά συμφέροντα εντός της Αγίας Ρωμαϊκής Αυτοκρατορίας, πήρε το όνομα Ονώριος Β’ και διεκδίκησε επίσης τον παπικό θρόνο.

Η διαμάχη επεκτάθηκε πολύ πέρα από τη Ρώμη. Πολιτικοί ηγέτες και κληρικοί σε ολόκληρη την Ευρώπη αναγκάστηκαν να ελιχθούν ανάμεσα σε συγκρουόμενες συμμαχίες, καθώς οι υποστηρικτές του Αλεξάνδρου και του Ονωρίου μάχονταν για επιρροή.

Σύμφωνα με τον Λάισενς, η Αγγλία ενδέχεται να βρέθηκε στη λάθος πλευρά αυτής της σύγκρουσης.

«Ακόλουθοι του Σατανά»: Η φράση-σοκ που μετέτρεψε την εισβολή σε Ιερό Πόλεμο

Τα κρίσιμα στοιχεία εμφανίζονται στα διασωθέντα αποσπάσματα από τη χαμένη επιστολή του Αλεξάνδρου.

Σε ένα χωρίο, ο πάπας ανέφερε ότι η Αγγλία απολάμβανε προηγουμένως την προστασία του Αγίου Πέτρου, μέχρι που άτομα «φλεγόμενα από την υπερηφάνεια του πατέρα τους, του Σατανά» οδήγησαν τους Άγγλους μακριά από «το μονοπάτι της αλήθειας».

Αυτή η φράση είχε παρατηρηθεί και στο παρελθόν, αλλά η ακριβής σημασία της παρέμενε ασαφής.

Ο Λάισενς υποστηρίζει ότι η συγκεκριμένη διατύπωση μοιάζει πολύ με τη ρητορική που χρησιμοποιούσαν οι υποστηρικτές του Αλεξάνδρου εναντίον του Ονωρίου και της παράταξής του κατά τη διάρκεια του παπικού σχίσματος.

Εάν η ερμηνεία αυτή είναι σωστή, τότε ο πάπας ενδέχεται να μην καταδίκαζε απλώς τον Χάρολντ για την αμφισβητούμενη αγγλική διαδοχή ή για τον υποτιθέμενο αθετημένο όρκο του προς τον Γουλιέλμο.

Πιθανόν θεωρούσε ότι η κυβέρνηση του Χάρολντ ήταν πολιτικά ευθυγραμμισμένη με τους δικούς του εχθρούς.

«Στα μάτια των υποστηρικτών του Πάπα Αλεξάνδρου, δεν επρόκειτο πλέον για μια απλή μάχη για ένα στέμμα, αλλά για έναν αγώνα ενάντια σε εκείνους που θεωρούσαν ως ακόλουθους του Σατανά», δήλωσε ο Λάισενς.

Ο διαχωρισμός θα μπορούσε να βοηθήσει στην ερμηνεία μιας από τις πιο καθοριστικές αποφάσεις γύρω από τη νορμανδική εισβολή.

Το παρασκήνιο της μεγάλης συμμαχίας: Γιατί το Βατικανό έδωσε το «πράσινο φως» στον Γουλιέλμο

Η παπική υποστήριξη προσέδωσε στην εκστρατεία του Γουλιέλμου ένα ισχυρό υπόβαθρο θρησκευτικής νομιμότητας.

Μεσαιωνικές πηγές συνδέουν τον Αλέξανδρο Β’ με την έγκριση της εκστρατείας του Γουλιέλμου, συμπεριλαμβανομένης της αποστολής ενός παπικού λαβάρου.

Για τον Γουλιέλμο, αυτή η υποστήριξη βοήθησε να μετατραπεί μια εισβολή —η οποία υποκινείτο από μια αμφισβητούμενη βασιλική διεκδίκηση— σε έναν σκοπό που μπορούσε να παρουσιαστεί ως νόμιμος στα μάτια της Εκκλησίας.

Ο Λάισενς υποστηρίζει ότι η στάση του Χάρολντ απέναντι στις αντίπαλες παπικές παρατάξεις ενδέχεται, ως εκ τούτου, να λειτούργησε άμεσα προς όφελος του Γουλιέλμου.

«Η πολιτική του Χάρολντ για τον παπισμό ίσως τελικά έπαιξε το παιχνίδι των εχθρών του, δίνοντας στην καιροσκοπική εισβολή του Γουλιέλμου τη νομιμότητα ενός δίκαιου πολέμου», δήλωσε ο ίδιος.

Αυτό το επιχείρημα δεν σημαίνει ότι η διαμάχη για τη διαδοχή, ο υποτιθέμενος όρκος του Χάρολντ ή οι φιλοδοξίες του Γουλιέλμου δεν είχαν σημασία.

Αντίθετα, τα εντάσσει μέσα σε μια πολύ μεγαλύτερη ευρωπαϊκή σύγκρουση, στην οποία συμμετείχαν ο παπισμός, η Αγία Ρωμαϊκή Αυτοκρατορία και ανταγωνιστικά πολιτικά δίκτυα.

Από την οπτική γωνία της Ρώμης, όπως υποστηρίζει ο Λάισενς, η πολιτική ευθυγράμμιση της Αγγλίας ενδέχεται να είχε σχεδόν την ίδια σημασία με το ερώτημα για το ποιος είχε την ισχυρότερη διεκδίκηση στον θρόνο του Εδουάρδου του Ομολογητή.

Ξαναγράφοντας το 1066: Η ανατροπή που αλλάζει όσα ξέραμε για τη Νορμανδική Κατάκτηση

Η ερμηνεία αυτή προσθέτει μια ευρωπαϊκή διάσταση σε μια ιστορία που συχνά εξιστορείται κυρίως ως μια αντιπαράθεση μεταξύ της Αγγλίας και της Νορμανδίας.

Ο καθηγητής Ρόρι Νέισμιθ (Rory Naismith), Καθηγητής Πρώιμης Μεσαιωνικής Αγγλικής Ιστορίας στο Πανεπιστήμιο του Κέιμπριτζ, δήλωσε ότι η έρευνα αυτή αποδεικνύει πόσο έντονα συνδεόταν η κατάκτηση με τις εξελίξεις σε άλλα μέρη της Ευρώπης.

«Ειδικά η Ρώμη αποτελούσε για μεγάλο χρονικό διάστημα το επίκεντρο της θρησκευτικής ταυτότητας της Αγγλίας», δήλωσε, περιγράφοντας την ανάδειξη της ρωμαϊκής διάστασης του 1066 ως μια σημαντική συνεισφορά.

Ο καθηγητής Ντέιβιντ Φέργκιουσον (David Fergusson), Βασιλικός Καθηγητής Θεολογίας (Regius Professor of Divinity) στο Κέιμπριτζ, επεσήμανε ομοίως ότι η έρευνα αναδεικνύει την περίπλοκη σχέση μεταξύ της μοναρχίας και της μεσαιωνικής Εκκλησίας, και ιδιαίτερα τον ρόλο που μπορούσε να διαδραματίσει ο παπισμός στη νομιμοποίηση του πολέμου και της αλλαγής καθεστώτος.

Η χαμένη επιστολή αποτελεί μέρος μιας ευρύτερης επαναξιολόγησης του Λάισενς για τον Χάρολντ Β’, του οποίου η βασιλεία διήρκεσε μόνο από τον Ιανουάριο έως τον Οκτώβριο του 1066.

Η προηγούμενη έρευνά του είχε αμφισβητήσει εάν οι εκδοχές του Αγγλοσαξονικού Χρονικού (Anglo-Saxon Chronicle) που γράφτηκαν μετά την Κατάκτηση απέκρυπταν πολιτικά ευαίσθητα γεγονότα πριν από την άνοδο του Χάρολντ στον θρόνο, ενώ μια άλλη μελέτη αμφισβήτησε την παραδοσιακή εξιστόρηση για την ταχεία πορεία του Χάρολντ προς τον νότο προκειμένου να αντιμετωπίσει τον Γουλιέλμο, αμέσως μετά την ήττα της νορβηγικής εισβολής στο Στάμφορντ Μπριτζ.

Συνολικά, τα ευρήματα αυτά παρουσιάζουν το 1066 ως κάτι πολύ πιο περίπλοκο από μια μεμονωμένη μάχη που έκρινε το μέλλον της Αγγλίας.

Η μάχη για τη Νορμανδική Κατάκτηση δόθηκε στο Χέιστινγκς, όμως οι πολιτικές συνθήκες που βοήθησαν να γίνει εφικτή η εισβολή του Γουλιέλμου ενδέχεται να διαμορφώθηκαν εκατοντάδες χιλιόμετρα μακριά — εν μέσω μιας παπικής κρίσης στη Ρώμη που δίχασε τη μεσαιωνική Ευρώπη.