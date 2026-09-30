Από τα ραντάρ στο εργαστήριο: Κρίσιμη καμπή στην έρευνα για την «Κιβωτό του Νώε» – Τα 1.000 δείγματα που θα αποκαλύψουν τι κρύβεται στο Ντουρουπινάρ

Έπειτα από δεκαετίες σαρώσεων, αεροφωτογραφιών και αντικρουόμενων θεωριών, οι ερευνητές που μελετούν τον σχηματισμό του Ντουρουπινάρ στην Τουρκία, ο οποίος έχει σχήμα βάρκας και εικάζεται ότι εκεί είναι θαμμένη η «Κιβωτός του Νώε», έχουν περάσει σε ένα πιο άμεσο στάδιο της έρευνας: την ανάλυση υλικού που συλλέχθηκε από το υπέδαφος.

Η ερευνητική περίοδος του 2026 στον σχηματισμό κοντά στο Ντογκουμπαγιάζιτ της επαρχίας Αγκρί ολοκληρώθηκε ύστερα από περίπου 90 ημέρες εργασίας. Οι ερευνητές συνέλεξαν περίπου 1.000 δείγματα εδάφους από 100 έως 150 τοποθεσίες και έστειλαν το υλικό σε εργαστήρια στην Άγκυρα, όπου οι επιστήμονες θα αναζητήσουν οργανική ύλη, πιθανά ίχνη ξύλου και άλλα στοιχεία που θα μπορούσαν να βοηθήσουν στην εξήγηση του τρόπου με τον οποίο αναπτύχθηκε ο ασυνήθιστος αυτός σχηματισμός.

Ο χώρος αυτός έχει από καιρό συνδεθεί με ισχυρισμούς ότι θα μπορούσε να διατηρεί ίχνη της Κιβωτού του Νώε, αν και κανένα αρχαιολογικό στοιχείο δεν έχει επιβεβαιώσει μια τέτοια ταύτιση. Η νέα έρευνα έχει σχεδιαστεί για να εξετάσει επιστημονικά τον σχηματισμό, αντί να υποθέτει τι βρίσκεται κάτω από αυτόν.

Οι ερευνητές κατάφεραν να εισχωρήσουν στο υπέδαφος

Σύμφωνα με το τουρκικό πρακτορείο ειδήσεων DHA, είκοσι επιστήμονες από πέντε χώρες συμμετείχαν στην έρευνα. Η ομάδα αρχικά χαρτογράφησε και φωτογράφησε την περιοχή, κατέγραψε τη θέση της με εξοπλισμό GPS και πραγματοποίησε έρευνες με ραντάρ, προτού επιλέξει τα σημεία για τη λήψη δειγμάτων.

Ο διευθυντής του έργου, καθηγητής Δρ. Τσένκερ Ατίλα του Πανεπιστημίου Cumhuriyet του Σίβας, δήλωσε ότι τα δείγματα εδάφους αποτελούν ένα από τα πιο σημαντικά στάδια της έρευνας. Οι ερευνητές ενδιαφέρονται ιδιαίτερα για το αν το υλικό που ανακτήθηκε από το εσωτερικό του σχηματισμού διαφέρει σημαντικά από το περιβάλλον γεωλογικό περιβάλλον.

Το τρέχον έργο έλαβε επίσημη έγκριση τον Ιούνιο του 2026 από την Περιφερειακή Διεύθυνση του Ερζουρούμ του Υπουργείου Περιβάλλοντος, Αστικοποίησης και Κλιματικής Αλλαγής της Τουρκίας. Διευθύνεται από τον Δρ. Ατίλα σε συνεργασία με την εταιρεία Noah’s Ark Scans και συνδυάζει σύγχρονες μεθόδους χαρτογράφησης, γεωφυσικές έρευνες και γεωλογική μελέτη.

Η ίδια η γεώτρηση δεν αποτελεί κάτι εντελώς καινούργιο στο Ντουρουπινάρ. Πραγματοποιήθηκαν περιορισμένες προσπάθειες λήψης δειγμάτων κατά τη διάρκεια ερευνών το 1987 και το 1988, αλλά μεγάλο μέρος του σχηματισμού παρέμεινε χωρίς δειγματοληψία. Το πρόγραμμα του 2026 εντάσσει τη φυσική δειγματοληψία στο πλαίσιο μιας ευρύτερης, επίσημα εγκεκριμένης έρευνας, η οποία περιλαμβάνει επίσης σύγχρονο ραντάρ διείσδυσης εδάφους, ηλεκτρική αντίσταση και χαρτογράφηση του εδάφους.

Οι ανωμαλίες του ραντάρ μπορούν πλέον να ελέγχονται σε σχέση με πραγματικά δείγματα

Το ενδιαφέρον για το Ντουρουπινάρ έχει ενταθεί τα τελευταία χρόνια, κυρίως επειδή οι γεωφυσικές έρευνες έχουν εντοπίσει ασυνήθιστα χαρακτηριστικά κάτω από την επιφάνεια.

Μελέτες με ραντάρ διείσδυσης εδάφους και ηλεκτρικής αντίστασης έχουν παράγει εικόνες που ερμηνεύονται από τους ερευνητές που συμμετέχουν στο πρόγραμμα ως γραμμικά χαρακτηριστικά, διασταυρώσεις και πιθανές περιοχές που μοιάζουν με κενά. Ορισμένες προηγούμενες έρευνες έχουν επίσης αναφερθεί σε μοτίβα που μοιάζουν με γεωμετρικά σχήματα κάτω από τμήματα του σχηματισμού.

Τέτοια σήματα, ωστόσο, δεν μπορούν από μόνα τους να αποδείξουν την ύπαρξη μιας ανθρωπογενούς κατασκευής. Γεωλογικά στρώματα, ρωγμές και διαφορές στην υγρασία ή στα ιζήματα μπορούν επίσης να προκαλέσουν ανωμαλίες στα γεωφυσικά δεδομένα.

Εδώ είναι που τα νέα δείγματα αποκτούν σημασία. Οι ερευνητές μπορούν να συγκρίνουν το υλικό που ανακτήθηκε από συγκεκριμένες τοποθεσίες με τα μοτίβα που παρατηρούνται στα δεδομένα του ραντάρ. Οι εργαστηριακές αναλύσεις αναμένεται να εξετάσουν την οργανική περιεκτικότητα και τη σύνθεση του εδάφους, ενώ κατάλληλο οργανικό υλικό θα μπορούσε ενδεχομένως να υποβληθεί σε ανάλυση ραδιοάνθρακα.

Ο ΔΡ. Ατίλα δήλωσε στο DHA ότι η ομάδα θα εξετάσει με ιδιαίτερη προσοχή την παρουσία οργανικής ύλης και πιθανών υπολειμμάτων ξύλου. Τα αποτελέσματα αναμένεται να προσφέρουν μια πιο άμεση επαλήθευση ορισμένων από τις ερμηνείες που βασίζονταν προηγουμένως κυρίως σε γεωφυσικές εικόνες.

Γιατί ο σχηματισμός Ντουρουπινάρ παραμένει αμφιλεγόμενος

Ο σχηματισμός Ντουρουπινάρ ήρθε στο προσκήνιο το 1959, όταν ο λοχαγός του τουρκικού στρατού, Ιλχάν Ντουρουπινάρ παρατήρησε το εντυπωσιακό περίγραμμά του σε αεροφωτογραφίες της ανατολικής Τουρκίας.

Με μήκος περίπου 157 μέτρα, ο επιμηκής αυτό σχηματισμός έχει ένα μυτερό σχήμα που μοιάζει με σκάφος, γεγονός που έχει οδηγήσει επανειλημμένα σε συγκρίσεις με ένα μεγάλο πλοίο. Η θέση του στην ανατολική Τουρκία έχει ενισχύσει περαιτέρω τις προσπάθειες να συνδεθεί με τις παραδόσεις γύρω από την Κιβωτό του Νώε.

Ωστόσο, το σχήμα από μόνο του δεν αρκεί για να αποδείξει μια αρχαιολογική προέλευση.

Οι γεωλόγοι προτείνουν εδώ και καιρό φυσικές εξηγήσεις που αφορούν τη διάβρωση, τις κατολισθήσεις, την παραμόρφωση των πετρωμάτων και τη γεωλογική ιστορία του περιβάλλοντος εδάφους. Σχήματα που φαίνονται κανονικά και ακόμη και φαινομενικά γεωμετρικά υποεπιφανειακά μοτίβα μπορούν να προκύψουν μέσω φυσικών διεργασιών, καθιστώντας τα φυσικά και στρωματογραφικά στοιχεία απαραίτητα προτού μπορέσει να εξεταστεί οποιαδήποτε τεχνητή προέλευση.

Η ίδια η ερευνητική ομάδα περιγράφει τα τρέχοντα δεδομένα ως ενδεικτικά και όχι ως οριστικά. Το δημοσιευμένο ερευνητικό πλαίσιο της ομάδας αναφέρει ότι το έργο δεν επικυρώνει ιστορικούς ή θρησκευτικούς ισχυρισμούς, αλλά εστιάζει στην τεκμηρίωση του σχηματισμού μέσω γεωλογικών και γεωφυσικών μεθόδων.

Αυτή η διάκριση είναι σημαντική σε έναν χώρο όπου οι δραματικές ερμηνείες έχουν συχνά προσελκύσει περισσότερη προσοχή από την υποκείμενη επιστήμη.

Οι απαντήσεις θα έρθουν από το εργαστήριο

Με την ολοκλήρωση της ερευνητικής περιόδου του 2026, η προσοχή μετατοπίζεται πλέον από το Αγκρί στο εργαστήριο.

Τα περίπου 1.000 δείγματα που συλλέχθηκαν σε ολόκληρο το σχηματισμό θα επιτρέψουν στους ερευνητές να συγκρίνουν διαφορετικά τμήματα της τοποθεσίας και να εξετάσουν εάν παρατηρείται κάποια ασυνήθιστη συγκέντρωση οργανικού υλικού εντός των χαρακτηριστικών ορίων του. Εάν εντοπιστούν κατάλληλα οργανικά υπολείμματα, περαιτέρω αναλύσεις θα μπορούσαν να βοηθήσουν στον προσδιορισμό της ηλικίας και της προέλευσής τους.

Τα αποτελέσματα δεν θα καθορίσουν αυτόματα αν ο σχηματισμός του Ντουρουπινάρ αποτελεί ανθρώπινο κατασκεύασμα. Αντίθετα, θα μπορούσαν να βοηθήσουν τους ερευνητές να διαπιστώσουν αν οι υπόγειες ανωμαλίες αντιστοιχούν σε ασυνήθιστα φυσικά υλικά ή αν μπορούν να εξηγηθούν από τη φυσική γεωλογία της περιοχής.

Ο Δρ. Ατίλα δήλωσε ότι η έρευνα θα συνεχιστεί καθ’ όλη τη διάρκεια του χειμώνα, ενώ τα ατελή τμήματα του έργου αναμένεται να επεκταθούν σε μελλοντικές περιόδους επιτόπιας έρευνας.

Για το Ντουρουπινάρ, αυτό αντιπροσωπεύει μια σημαντική αλλαγή στην έμφαση. Η συζήτηση δεν εξαρτάται πλέον μόνο από το πώς μοιάζει ο σχηματισμός από τον αέρα ή από τα μοτίβα που εμφανίζονται στην οθόνη του ραντάρ. Οι επιστήμονες διαθέτουν πλέον φυσικό υλικό από το εσωτερικό του σχηματισμού, το οποίο μπορεί να εξεταστεί σε σύγκριση με αυτές τις προηγούμενες ερμηνείες.