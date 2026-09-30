Πτήση-Θρίλερ της Flydubai: Πώς αποφεύχθηκε η «Ισραηλινή 11η Σεπτεμβρίου» – O καβγάς στο πιλοτήριο, οι επιβάτες-ήρωες και η… σειρά «Mayday»

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Μία πτήση από το Ντουμπάι προς το Τελ Αβίβ μετατράπηκε μέσα σε λίγα λεπτά σε εφιάλτη, όταν ο συγκυβερνήτης φέρεται να μαχαίρωσε τον κυβερνήτη και το αεροσκάφος άρχισε να χάνει απότομα ύψος, προτού επιβάτες και μέλη του πληρώματος καταφέρουν να παρέμβουν.

Η πτήση FZ1073 της Flydubai, με περίπου 170 επιβάτες, πραγματοποίησε τελικά αναγκαστική προσγείωση στο Ταμπούκ της βορειοδυτικής Σαουδικής Αραβίας. Ο φερόμενος ως δράστης συνελήφθη και ανακρίνεται από τις σαουδαραβικές αρχές, ενώ το Ισραήλ εξετάζει εάν επρόκειτο για απόπειρα τρομοκρατικής επίθεσης.

Ο πρωθυπουργός του Ισραήλ, Μπενιαμίν Νετανιάχου, δήλωσε ότι ένας από τους πιλότους μαχαίρωσε τον συνάδελφό του και στη συνέχεια φάνηκε να προσπαθεί να προκαλέσει τη συντριβή του αεροσκάφους. Ωστόσο, τα ακριβή κίνητρα του φερόμενου ως δράστη δεν έχουν ακόμη αποσαφηνιστεί.

Ο μαχαιρωμένος Ινδός κυβερνήτης και ο φερόμενος ως Ομανός συγκυβερνήτης

Ο κυβερνήτης που τραυματίστηκε σοβαρά ταυτοποιήθηκε ως ο Σμιτ Ματσάρ, Ινδός υπήκοος που ζει στο Ντουμπάι και, σύμφωνα με δημοσιεύματα που επικαλείται το Times of Israel, διαθέτει περίπου 13 χρόνια εμπειρίας ως πιλότος, εκ των οποίων περισσότερα από τέσσερα στη Flydubai.

Ο Ματσάρ φέρεται να δέχθηκε επίθεση με μαχαίρι από τον συγκυβερνήτη του, ο οποίος, σύμφωνα με Ισραηλινούς αξιωματούχους, είναι υπήκοος του Ομάν.

Μετά τον τραυματισμό του κυβερνήτη, γιατρός που βρισκόταν μεταξύ των επιβατών παρείχε τις πρώτες βοήθειες μέχρι την προσγείωση.

Οι αρχές του αεροδρομίου Ταμπούκ ανακοίνωσαν ότι και οι δύο πιλότοι τραυματίστηκαν και μεταφέρθηκαν σε νοσοκομείο.

نصلّي من أجل الشفاء التام والعاجل للطيار الهندي سميث ماتشهار، الذي ساهم بشجاعته في إحباط الهجوم على طائرة فلاي دبي المتجهة إلى إسرائيل 🇮🇱🇮🇳 Praying for the full and speedy recovery of Indian pilot Smit Machchhar, who bravely helped avert the attack on the Flydubai flight bound for Israel. — Lorena Khateeb | لورينا خطيب (@kh_lorena) September 30, 2026

Τα δύο σήματα έκτακτης ανάγκης και η απότομη βουτιά

Περίπου δυόμισι ώρες μετά την απογείωση από το Ντουμπάι, το αεροσκάφος εξέπεμψε αρχικά τον κωδικό 7700, που υποδηλώνει γενική κατάσταση έκτακτης ανάγκης.

Λίγο αργότερα εξέπεμψε και τον κωδικό 7500, ο οποίος χρησιμοποιείται σε περιπτώσεις πιθανής παράνομης επέμβασης ή αεροπειρατείας.

Τότε οι επιβάτες άρχισαν να ακούνε κραυγές από το μπροστινό μέρος του αεροσκάφους.

Σύμφωνα με μαρτυρίες, ο τραυματισμένος κυβερνήτης κατάφερε να ανοίξει την πόρτα του πιλοτηρίου, ενώ σχεδόν ταυτόχρονα το αεροπλάνο άρχισε να κατεβαίνει απότομα.

Μέσα σε περίπου δύο λεπτά έχασε περίπου 17.000 πόδια ύψους.

Ένας επιβάτης, ο Ντάνιελ, περιέγραψε στο Channel 12 ότι το αεροπλάνο έκανε εξαιρετικά απότομη βουτιά και περιστρεφόταν ανεξέλεγκτα. «Ένιωσα ότι τελείωσε. Ότι ξανασυμβαίνει η 11η Σεπτεμβρίου», είπε.

#WATCH: Israeli passengers rush the cockpit to rescue their Flydubai flight after the copilot attempted to hijack it. pic.twitter.com/rs9L3EzL2B — Israel National News – Arutz Sheva (@ArutzSheva_En) September 30, 2026

Ποιοι ήταν οι τρεις επιβάτες που επενέβησαν

Στις μαρτυρίες που έχουν δημοσιευτεί ξεχωρίζουν τρία διαφορετικά πρόσωπα, Ισραηλινοί επιβάτες που συμμετείχαν στην ακινητοποίηση του φερόμενου ως δράστη.

Ο Τζβίκα Μάνες δήλωσε ότι η σύζυγός του συνόδευε τη μικρή τους κόρη στην τουαλέτα, στο μπροστινό μέρος του αεροσκάφους, όταν άκουσε φωνές και συμπλοκή μέσα στο πιλοτήριο.

Όπως είπε, ο τραυματισμένος κυβερνήτης έπεσε έξω από την πόρτα του πιλοτηρίου ενώ δεχόταν μαχαιριές. Το αεροσκάφος άρχισε τότε να βυθίζεται και οι επιβάτες «εκτοξεύονταν» μέσα στην καμπίνα.

Ο Μάνες έβγαλε πρώτα την κόρη του από την τουαλέτα και στη συνέχεια κατευθύνθηκε προς το πιλοτήριο.

Μαζί του επενέβησαν ακόμη δύο Ισραηλινοί.

Ο Γιανίβ Χαγιούν μπήκε στο πιλοτήριο και άρπαξε τα χειριστήρια – Ήξερε τι να κάνει λόγω της σειράς «Mayday»

Ένας από αυτούς ήταν ο Γιανίβ Χαγιούν, ο οποίος αργότερα συνάντησε τον Νετανιάχου στο αεροδρόμιο Μπεν Γκουριόν.

Ο Χαγιούν περιέγραψε ότι, όταν μπήκε στο πιλοτήριο, είδε τον φερόμενο ως δράστη πάνω στα χειριστήρια και κανέναν πιλότο καθισμένο στις θέσεις.

Όπως είπε, τον άρπαξε, τον απομάκρυνε από το πιλοτήριο και κάλεσε άλλους επιβάτες να τον συγκρατήσουν.

Στη συνέχεια επέστρεψε μπροστά, καθώς το αεροσκάφος εξακολουθούσε να έχει μεγάλη κλίση.

«Άρπαξα τα χειριστήρια και άρχισα να τα τραβάω», είπε στον Νετανιάχου, αστειευόμενος ότι ήξερε περίπου τι να κάνει επειδή παρακολουθούσε την τηλεοπτική σειρά ντοκιμαντέρ Mayday για αεροπορικά δυστυχήματα. H σειρά Mayday είναι ένα καναδικό τηλεοπτικό ντοκιμαντέρ που εξετάζει αεροπορικά δυστυχήματα, παραλίγο συντριβές, αεροπειρατείες, βομβαρδισμούς και άλλες καταστροφές.

Ο ίδιος είπε ότι το αεροσκάφος άρχισε σταδιακά να επανέρχεται σε πιο οριζόντια θέση, μέχρι που ένας πιλότος ανέλαβε τον έλεγχο.

Ασάφ Ρατζουάν: «Ήταν ζήτημα ζωής ή θανάτου»

Ο τρίτος Ισραηλινός που έχει μιλήσει δημόσια είναι ο Ασάφ Ρατζουάν. Όπως ανέφερε στο Channel 12, ο ίδιος και οι άλλοι δύο άνδρες μπήκαν στο πιλοτήριο μαζί με μέλη του πληρώματος και κατάφεραν να εξουδετερώσουν τον συγκυβερνήτη.

Ο Ρατζουάν είπε ότι τραυματίστηκε ελαφρά κατά τη διάρκεια της συμπλοκής. «Αποφασίσαμε ότι ήταν ζήτημα ζωής ή θανάτου», ανέφερε.

Σύμφωνα με τον ίδιο, κράτησαν τον φερόμενο ως δράστη ακινητοποιημένο για περίπου 55 λεπτά, μέχρι να ολοκληρωθεί η αναγκαστική προσγείωση.

Τον έδεσαν με ενσύρματα ακουστικά

Ο Τζβίκα Μάνες έδωσε ακόμη μία εντυπωσιακή λεπτομέρεια για όσα συνέβησαν μετά την ακινητοποίηση του άνδρα.

Όπως είπε, χρειάστηκαν περίπου 20 με 25 λεπτά για να τον θέσουν υπό πλήρη έλεγχο και χρησιμοποίησαν ενσύρματα ακουστικά για να τον δέσουν.

Ο ίδιος χαρακτήρισε όσα έζησαν «ταινία τρόμου».

Ακόμη πιο δραματική ήταν η στιγμή που άκουσε τις κόρες του να φωνάζουν: «Δεν θέλουμε να πεθάνουμε». «Είναι κάτι τραυματικό για οποιονδήποτε πατέρα να το ακούει», είπε.

Οι δύο πιλότοι που βοήθησαν να σωθεί το αεροπλάνο

Οι επιβάτες που ακινητοποίησαν τον φερόμενο ως δράστη δεν πρέπει να συγχέονται με τους πιλότους που στη συνέχεια ανέλαβαν τα χειριστήρια.

Σύμφωνα με τον επιβάτη Αλμόγκ Ίταλι, στο αεροσκάφος επέβαιναν δύο ακόμη πιλότοι εκτός υπηρεσίας, οι οποίοι επρόκειτο να πετάξουν σε επόμενο δρομολόγιο. Ο ένας από αυτούς φέρεται να ήταν Βρετανός.

Ο Ίταλι υποστήριξε ότι οι δύο Ευρωπαίοι πιλότοι μπήκαν στο πιλοτήριο, σταθεροποίησαν το αεροσκάφος και συνέβαλαν στην ασφαλή προσγείωσή του στη Σαουδική Αραβία.

Παράλληλα, πηγές που επικαλείται το Associated Press ανέφεραν ότι μεταξύ όσων επενέβησαν βρίσκονταν και Ισραηλινοί των δυνάμεων ασφαλείας και αεροφύλακες.

«Υπήρχε αίμα παντού»

Η Μίριαμ Σίρα Οχαγιόν, μία ακόμη επιβάτιδα της πτήσης, είπε ότι το αεροσκάφος βρέθηκε πολύ κοντά στη συντριβή.

«Ήταν πραγματικά στον δρόμο προς τη συντριβή», ανέφερε, προσθέτοντας ότι σώθηκαν χάρη στους ανθρώπους που κατάφεραν να ακινητοποιήσουν τον συγκυβερνήτη.

Η Οχαγιόν ταξίδευε προς το Ισραήλ για να παραστεί σε τελετή μνήμης για τον αδελφό της, ο οποίος σκοτώθηκε κατά την επίθεση της Χαμάς στις 7 Οκτωβρίου 2023.

Άλλη επιβάτιδα περιέγραψε ότι άκουσε κραυγές και είδε αίματα κοντά στο πιλοτήριο.

Βίντεο από το εσωτερικό του αεροσκάφους δείχνουν επίσης τραυματισμένους επιβάτες και τον κυβερνήτη, Σμιτ Ματσάρ, καλυμμένο με αίμα.

Prime Minister Benjamin Netanyahu met at Ben-Gurion International Airport with Yaniv, the passenger who burst into the cockpit on the flight from Dubai to Israel. Photos: Kobi Gideon (GPO) https://t.co/PcCNzKLUKj — Prime Minister of Israel (@IsraeliPM) September 30, 2026

Νετανιάχου σε Γιανίβ: «Βλέπω έναν μεγάλο ήρωα»

Μετά την επιστροφή των επιβατών στο Ισραήλ, ο Μπενιαμίν Νετανιάχου συναντήθηκε στο αεροδρόμιο Μπεν Γκουριόν με τον Γιανίβ Χαγιούν.

Σε βίντεο που έδωσε στη δημοσιότητα το γραφείο του Ισραηλινού πρωθυπουργού, ο Χαγιούν εμφανίζεται με κηλίδες αίματος στα ρούχα του.

«Βλέπω ένα λιοντάρι, βλέπω έναν μεγάλο ήρωα», του είπε ο Νετανιάχου.

Ο Ισραηλινός πρωθυπουργός ευχαρίστησε συνολικά τους επιβάτες και τα μέλη του πληρώματος που επενέβησαν. «Έσωσαν πολλές ζωές. Απέτρεψαν μια μεγάλη καταστροφή», δήλωσε.

יניב, אתה גיבור אמיתי. אנחנו עם של אריות! https://t.co/55AgmAvzIG — Benjamin Netanyahu – בנימין נתניהו (@netanyahu) September 30, 2026

Το Ισραήλ εξετάζει εάν επρόκειτο για τρομοκρατική επίθεση

Ο υπουργός Άμυνας του Ισραήλ, Ισραέλ Κατζ, χαρακτήρισε το περιστατικό «απόπειρα τζιχαντιστικής επίθεσης» και υποστήριξε ότι στόχος ήταν η συντριβή του αεροσκάφους.

Ωστόσο, η έρευνα για τα κίνητρα του φερόμενου ως δράστη βρίσκεται ακόμη σε εξέλιξη.

Ο άνδρας ανακρίνεται από τις σαουδαραβικές αρχές, ενώ το υπουργείο Μεταφορών του Ισραήλ ανακοίνωσε ότι θα πραγματοποιήσει κοινή έρευνα με τις υπηρεσίες ασφαλείας της χώρας.

Η Flydubai επιβεβαίωσε ότι η πτήση FZ1073 αντιμετώπισε «περιστατικό» και προσγειώθηκε με ασφάλεια στο Ταμπούκ, σημειώνοντας ότι συνεργάζεται με τις αρμόδιες αρχές.

The nightmare ended: Flydubai Passengers landed in Israel https://t.co/UnAWmq4KZV — Amichai Stein (@AmichaiStein1) September 30, 2026

Η Σαουδική Αραβία φέρεται να απέρριψε αίτημα του Ισραήλ

Σύμφωνα με δύο πηγές ασφαλείας που επικαλείται το Reuters, το Ισραήλ ζήτησε άδεια από τη Σαουδική Αραβία ώστε ισραηλινά στρατιωτικά αεροσκάφη να μεταβούν στο βασίλειο και να παραλάβουν τους επιβάτες.

Το Ριάντ φέρεται να απέρριψε το αίτημα. Η ισραηλινή Πολεμική Αεροπορία είχε προετοιμάσει αεροσκάφη Super Hercules, σύμφωνα με μία από τις πηγές.

Οι επιβάτες επέστρεψαν τελικά στο Ισραήλ με δεύτερο αεροσκάφος της Flydubai, περίπου οκτώ ώρες μετά την αναγκαστική προσγείωση.

Πλάνα που κυκλοφόρησαν στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης έδειξαν στο μεταξύ Σαουδάραβες διασώστες να προσφέρουν ιατρική φροντίδα στους Ισραηλινούς επιβάτες στο αεροδρόμιο Ταμπούκ.

مسافرون إسرائيليون يتلقون الرعاية من طاقم سعودي بعد هبوطهم في المملكة العربية السعودية. الإنسانية تجمعنا، وربما تفتح الطريق للسلام ? 🇮🇱🇸🇦 https://t.co/HMFJHodCUL — Lorena Khateeb | لورينا خطيب (@kh_lorena) September 30, 2026

Για αρκετούς από όσους επέβαιναν στην FZ1073, πάντως, η επιστροφή σε άλλο αεροσκάφος της ίδιας εταιρείας δεν ήταν εύκολη. Ο Ασάφ Ρατζουάν είπε ότι πολλοί επιβάτες δίσταζαν να επιβιβαστούν ξανά και ζήτησαν να προηγηθούν πρόσθετοι έλεγχοι στο νέο πλήρωμα.

«Η ζωή είναι πιο δυνατή από όλα», είπε μετά την επιστροφή του στο Ισραήλ. «Και αποφασίσαμε να παλέψουμε γι’ αυτήν».