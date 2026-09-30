Ουκρανία: Ρωσικό σφυροκόπημα στο Κίεβο με 3 νεκρούς και 7 τραυματίες – Στο στόχαστρο το ηλεκτρικό δίκτυο ενόψει χειμώνα

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Τρεις άνθρωποι σκοτώθηκαν και επτά τραυματίστηκαν στο Κίεβο, έπειτα από νέα μαζική ρωσική επίθεση με πυραύλους και μη επανδρωμένα αεροσκάφη τα ξημερώματα της Τετάρτης (30/9), με κύριο στόχο τις ενεργειακές υποδομές της ουκρανικής πρωτεύουσας. Οι επιθέσεις προκάλεσαν εκτεταμένες ζημιές, πυρκαγιές και διακοπές ηλεκτροδότησης, ενώ ένα παιδί σκοτώθηκε σε προάστιο της πόλης.

🤬 A moment of one of strikes on TPP-5 in Kyiv, according to local channels. Due to the shelling, there are already power outages in the capital and the surrounding region. And the attack isn’t over yet. A new group of about 10 drones is flying toward Kyiv and the surrounding… pic.twitter.com/t65vSRs379 Διαβάστε σήμερα στο enikonomia.gr Αύξηση της επιδότησης του πετρελαίου κίνησης σε 15 λεπτά – Ποια περίοδο αφορά — MAKS 26 🇺🇦👀 (@Maks_NAFO_FELLA) September 30, 2026

Σύμφωνα με το Kyiv Independent, η Ρωσία εντείνει τα πλήγματα κατά του ουκρανικού ενεργειακού συστήματος ενόψει του χειμώνα, προκαλώντας ανησυχία για ενδεχόμενη επανάληψη των καταστροφικών επιθέσεων που είχαν πλήξει το δίκτυο ηλεκτροδότησης την προηγούμενη χειμερινή περίοδο.

Η μεγαλύτερη ιδιωτική ενεργειακή εταιρεία της Ουκρανίας, DTEK, επιβεβαίωσε ότι η νυχτερινή επίθεση προκάλεσε ζημιές σε ενεργειακές εγκαταστάσεις. Συνεργεία κατάφεραν να αποκαταστήσουν την ηλεκτροδότηση σε 8.000 καταναλωτές στην ανατολική όχθη του Κιέβου, ενώ οι εργασίες αποκατάστασης συνεχίζονται.

Στις 17:40, τοπική ώρα, ο κρατικός διαχειριστής του δικτύου ηλεκτρικής ενέργειας, Ukrenergo, ανακοίνωσε την εφαρμογή έκτακτων διακοπών ρεύματος στην πρωτεύουσα.

Ζελένσκι: «Στόχος της Ρωσίας οι ενεργειακές υποδομές»

Ο Ουκρανός πρόεδρος Βολοντίμιρ Ζελένσκι δήλωσε ότι οι ενεργειακές υποδομές του Κιέβου αποτέλεσαν τον κύριο στόχο της ρωσικής επίθεσης.

«Κάθε πύραυλος αναχαίτισης σώζει πραγματικά ζωές. Και όσο πλησιάζουμε στον χειμώνα, τόσο περισσότερο χρειαζόμαστε αυτή την προστασία», ανέφερε.

«Πρέπει να κάνουμε ό,τι είναι δυνατόν ώστε να μην αποδώσει η επιλογή της Ρωσίας να βασιστεί στην τρομοκρατία με βαλλιστικούς πυραύλους και drones», πρόσθεσε.

Ο πρωθυπουργός της Ουκρανίας, Σερχίι Κορέτσκι, υπογράμμισε ότι οι ρωσικές επιθέσεις εναντίον ενεργειακών εγκαταστάσεων έχουν γίνει σχεδόν καθημερινό φαινόμενο.

«Από το καλοκαίρι, πρακτικά δεν έχει περάσει ημέρα χωρίς ο εχθρός να επιτεθεί σε ενεργειακές υποδομές. Ωστόσο, μία τόσο μαζική και συνδυασμένη επίθεση σημειώνεται για πρώτη φορά μετά το τέλος της προηγούμενης περιόδου θέρμανσης», δήλωσε.

Since last night, emergency services and repair crews have been working to address the aftermath of the Russian strike. It was a difficult attack – nearly 190 attack drones, as well as ballistic missiles. And the main target was energy infrastructure in the capital and the Kyiv… pic.twitter.com/wUNWEUdpTL — Volodymyr Zelenskyy / Володимир Зеленський (@ZelenskyyUa) September 30, 2026

Ζημιές σε θερμοηλεκτρικό σταθμό – Σε εξέλιξη η αποτίμηση των καταστροφών

Από τα ρωσικά πλήγματα υπέστη ζημιές και ο θερμοηλεκτρικός σταθμός Τριπίλσκα, στην περιφέρεια του Κιέβου, όπως επιβεβαίωσε η κρατική εταιρεία παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας Centrenergo.

Σύμφωνα με την εταιρεία, καταγράφηκαν ζημιές στον εξοπλισμό παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας, χωρίς να δημοσιοποιηθούν περισσότερες λεπτομέρειες για λόγους ασφαλείας.

«Πρώτη μας προτεραιότητα είναι να αξιολογήσουμε την κατάσταση του εξοπλισμού και να προσδιορίσουμε την έκταση των απαραίτητων εργασιών», δήλωσε ο διευθύνων σύμβουλος της Centrenergo, Σερχίι Ισατσένκο.

Όπως διευκρίνισε, οι εργασίες επισκευής θα ξεκινήσουν μόλις το επιτρέψουν οι συνθήκες ασφαλείας.

Η Ukrenergo ανακοίνωσε επίσης διακοπές ηλεκτροδότησης στο Κίεβο, στην ευρύτερη περιφέρεια της πρωτεύουσας και σε άλλες περιοχές της χώρας, καλώντας τους πολίτες να αναβάλουν τη χρήση ηλεκτρικών συσκευών υψηλής κατανάλωσης.

Kyiv under smog after the Russian strikes. Smoke and soot from earlier hits sitting on the city. No wind. Close the windows. Fog lights on. The attack ends. The air does not.#Kyiv #Ukraine #RussiaAttack pic.twitter.com/LMWpcdpdWB — Motosierra (@KurminX) September 30, 2026

Τρεις νεκροί στο Κίεβο – Φωτιές σε σπίτια και αποθήκες

Σύμφωνα με την Κρατική Υπηρεσία Εκτάκτων Αναγκών της Ουκρανίας, δύο γυναίκες σκοτώθηκαν στην περιοχή Σβιατοσίνσκι του Κιέβου, όπου περίπου δώδεκα κατοικίες υπέστησαν ζημιές.

Ένας ακόμη άνθρωπος έχασε τη ζωή του στην περιοχή Σολομιάνσκι, έπειτα από πλήγμα σε αποθήκη, σύμφωνα με τη Στρατιωτική Διοίκηση της ουκρανικής πρωτεύουσας.

Η Εθνική Αστυνομία ανακοίνωσε ότι επτά άνθρωποι τραυματίστηκαν από τις νυχτερινές επιθέσεις στην πόλη.

Another hellish night in Kyiv that continues into the morning. Kyiv covered in heavy smoke. 14 year old boy found under the rubble of his family’s destroyed home 💔 pic.twitter.com/W7VcKul6N8 — Maria Avdeeva (@maria_avdv) September 30, 2026

Στην περιοχή Ποντίλσκι, πυρκαγιές ξέσπασαν σε μη κατοικήσιμο κτίριο και σε αποθήκη, ενώ στην περιοχή Πετσέρσκι καταγράφηκαν διακοπές ρεύματος.

Στην περιοχή Σεβτσενκίβσκι, συντρίμμια έπεσαν στον χώρο πρεσβείας δυτικής χώρας, σύμφωνα με τον δήμαρχο του Κιέβου, Βιτάλι Κλίτσκο, χωρίς να διευκρινίζεται ποια διπλωματική αποστολή επηρεάστηκε.

Λόγω του πυκνού καπνού που κάλυψε τμήματα της πρωτεύουσας, η Κρατική Υπηρεσία Εκτάκτων Αναγκών κάλεσε τους κατοίκους να κρατούν κλειστά τα παράθυρά τους.

Horrifying. A russian drone just hit a supermarket in Ivankovychi, Kyiv region. People are screaming for help. pic.twitter.com/y2GYggs50Z — UAVoyager🇺🇦 (@CrimeanVoyager) September 30, 2026

Ρωσικά drones κοντά σε σούπερ μάρκετ και νηπιαγωγείο – Βίντεο στα social media

Από τις ρωσικές επιθέσεις δεν έλειψαν και τα πλήγματα σε μη στρατιωτικές υποδομές, σύμφωνα με βίντεο που κυκλοφορούν στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, αποτυπώνοντας τις επικίνδυνες στιγμές που έζησαν οι κάτοικοι της ευρύτερης περιοχής του Κιέβου.

Σε βίντεο που δημοσίευσε ο λογαριασμός UAVoyager στην πλατφόρμα Χ, ρωσικό drone φέρεται να πλήττει σούπερ μάρκετ στο Ιβάνκοβιτσι, στην περιφέρεια του Κιέβου, ενώ, σύμφωνα με την ανάρτηση, ακούγονται άνθρωποι να φωνάζουν για βοήθεια.

Παράλληλα, ο λογαριασμός Visegrád 24 δημοσίευσε πληροφορίες για ακόμη ένα περιστατικό, κατά το οποίο ρωσικό drone τύπου Geran φέρεται να κατέπεσε μόλις λίγα μέτρα από νηπιαγωγείο στο Κίεβο, χωρίς να εκραγεί.

A Russian Geran kamikaze drone fell in Kyiv just a few meters from a kindergarten and miraculously did not explode pic.twitter.com/KcawBQeo12 — Visegrád 24 (@visegrad24) September 30, 2026

Παιδί σκοτώθηκε κάτω από τα ερείπια σπιτιού έξω από το Κίεβο

Οι ρωσικές επιθέσεις έπληξαν και την ευρύτερη περιφέρεια του Κιέβου.

Στην περιοχή Βίσχοροντ, βόρεια της πρωτεύουσας, ένα παιδί εντοπίστηκε νεκρό κάτω από τα συντρίμμια κατοικίας που είχε πληγεί.

Από την ίδια επίθεση τραυματίστηκαν επίσης ένας άνδρας και μία γυναίκα.

Στην περιοχή της Μπούτσα, σύμφωνα με τον επικεφαλής της στρατιωτικής διοίκησης, Τιμούρ Τκατσένκο, υπέστησαν ζημιές συνολικά 11 οχήματα, δύο αποθήκες και τρεις κατοικίες.

Σχεδόν 13 ώρες συναγερμού – Περισσότερες από δώδεκα εκρήξεις

Ο συναγερμός αεροπορικής επιδρομής στην ουκρανική πρωτεύουσα διήρκεσε συνολικά 12 ώρες και 44 λεπτά.

Λίγο πριν από τις 03:00 τα ξημερώματα, περισσότερες από δώδεκα εκρήξεις συγκλόνισαν το Κίεβο, σύμφωνα με δημοσιογράφους που βρίσκονταν στην πόλη.

Οι εκρήξεις σημειώθηκαν λίγα λεπτά αφότου η ουκρανική Πολεμική Αεροπορία προειδοποίησε για βαλλιστικούς πυραύλους που κατευθύνονταν προς την πρωτεύουσα, ενώ σε πολλές περιοχές ακούγονταν τα συστήματα αντιαεροπορικής άμυνας.

Νέες εκρήξεις ακούστηκαν περίπου στις 03:40.

Σύμφωνα με την ουκρανική Πολεμική Αεροπορία, η Ρωσία εξαπέλυσε συνολικά εναντίον της Ουκρανίας 188 drones, εκ των οποίων 86 αεριωθούμενα, καθώς και πυραύλους Zircon, Onyx και Iskander.

Οι ουκρανικές δυνάμεις ανακοίνωσαν ότι κατέρριψαν ή εξουδετέρωσαν πέντε πυραύλους και 155 μη επανδρωμένα αεροσκάφη.

Η πλήρης έκταση των ζημιών δεν είχε ακόμη αποσαφηνιστεί.

Russia has begun this winter’s energy campaign against Kyiv, aiming to starve and freeze out the residents of Ukraine’s capital. Russian drones started striking transmission lines in the city today. pic.twitter.com/76GfQvzr1i — OSINTtechnical (@Osinttechnical) September 30, 2026

Συνεχείς επιθέσεις στο Κίεβο τις τελευταίες ημέρες

Οι νέοι βομβαρδισμοί έρχονται σε συνέχεια αλλεπάλληλων ρωσικών επιθέσεων στην ουκρανική πρωτεύουσα.

Από τον Αύγουστο, η Ρωσία έχει εντείνει τα πλήγματα με drones, ακόμη και κατά τη διάρκεια της ημέρας, με στόχο, σύμφωνα με το ουκρανικό δημοσίευμα, την εξάντληση της ουκρανικής αεράμυνας.

Τη νύχτα της 29ης Σεπτεμβρίου, πολλαπλοί πύραυλοι και drones έπληξαν το Κίεβο, τραυματίζοντας έναν άνθρωπο.

Μία ημέρα νωρίτερα, στις 28 Σεπτεμβρίου, ρωσικά drones είχαν επιτεθεί στο κέντρο της πόλης, προκαλώντας τον θάνατο δύο ανθρώπων και τον τραυματισμό άλλων 26.

Από εκείνη την επίθεση είχαν υποστεί ζημιές κτίρια σε αρκετές συνοικίες της πρωτεύουσας, ενώ πυρκαγιά είχε ξεσπάσει στο κτίριο της Εθνικής Ακαδημίας Επιστημών της Ουκρανίας. Ζημιές είχαν επίσης καταγραφεί σε κτίριο του υπουργείου Παιδείας και Επιστημών.