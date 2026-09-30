Τραμπ: Στο τραπέζι συμφωνία με τη Μόσχα – Άρση κυρώσεων με αντάλλαγμα πολιτικούς κρατούμενους

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Το ενδεχόμενο χαλάρωσης των αμερικανικών οικονομικών κυρώσεων κατά της Ρωσίας, με αντάλλαγμα την απελευθέρωση πολιτικών κρατουμένων, εξετάζει ο πρόεδρος των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ, σύμφωνα με δημοσίευμα που αποκαλύπτει μία νέα διπλωματική πρωτοβουλία της Ουάσινγκτον απέναντι στη Μόσχα.

Σύμφωνα με ρεπορτάζ του The Atlantic, η πρόταση διατυπώθηκε αρχικά από απεσταλμένο του Αμερικανού προέδρου και στη συνέχεια φέρεται να έλαβε την υποστήριξη του ίδιου του Τραμπ.

Το σχέδιο προβλέπει την αποφυλάκιση ορισμένων πολιτικών κρατουμένων στη Ρωσία, με αντάλλαγμα τη μερική άρση των αμερικανικών κυρώσεων που έχουν επιβληθεί στη ρωσική οικονομία.

Παράλληλα, η πρωτοβουλία θα μπορούσε να ανοίξει τον δρόμο για την αποκατάσταση ορισμένων οικονομικών σχέσεων ανάμεσα στις ΗΠΑ και τη Ρωσία, σε μία περίοδο κατά την οποία συνεχίζεται ο πόλεμος στην Ουκρανία.

Αντιδράσεις στο Κογκρέσο: «Η χαλάρωση των κυρώσεων θα παρατείνει τον πόλεμο»

Η προοπτική χαλάρωσης των κυρώσεων προκαλεί αντιδράσεις στο αμερικανικό Κογκρέσο.

Μέλη της διακομματικής ομάδας του Κογκρέσου για την Ουκρανία (Congressional Ukrainian Caucus) κάλεσαν την κυβέρνηση Τραμπ να κινηθεί προς την αντίθετη κατεύθυνση, ενισχύοντας τις οικονομικές πιέσεις προς τη Μόσχα.

Οι Αμερικανοί νομοθέτες ζήτησαν να ληφθεί «κάθε αναγκαίο μέτρο» προκειμένου να σταματήσει ο Ρώσος πρόεδρος Βλαντίμιρ Πούτιν, τον οποίο χαρακτήρισαν «εγκληματία πολέμου».

«Η χαλάρωση των κυρώσεων θα ενθαρρύνει τη Ρωσία και θα παρατείνει τον πόλεμο», προειδοποίησαν.

Η τοποθέτησή τους αναδεικνύει τις διαφορετικές προσεγγίσεις στην Ουάσινγκτον σχετικά με τη διαχείριση των σχέσεων με τη Μόσχα, καθώς εξετάζονται πιθανά διπλωματικά ανταλλάγματα.

Κρεμλίνο: «Δεν υπάρχουν πολιτικοί κρατούμενοι στη Ρωσία»

Από την πλευρά του, το Κρεμλίνο απέρριψε τις πληροφορίες, υποστηρίζοντας ότι στη Ρωσία δεν υπάρχουν πολιτικοί κρατούμενοι.

Η Μόσχα χαρακτήρισε επίσης τα δημοσιεύματα για την πιθανή συμφωνία άνευ σημασίας, απορρίπτοντας ουσιαστικά τη βάση πάνω στην οποία στηρίζεται η αμερικανική πρόταση.

Μέχρι στιγμής, δεν έχει ανακοινωθεί κάποια συμφωνία ανάμεσα στις δύο χώρες για την απελευθέρωση κρατουμένων ή τη χαλάρωση των οικονομικών περιορισμών.