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Θρίλερ σε πτήση της Flydubai: «Τρομοκράτης επιχείρησε να ρίξει αεροπλάνο με 180 επιβάτες» λέει o υπουργός Ασφάλειας του Ισραήλ

Σκηνές τρόμου εκτυλίχθηκαν σε πτήση της Flydubai από το Ντουμπάι προς το Ισραήλ, όταν ένας πιλότος φέρεται να επιτέθηκε με μαχαίρι στον κυβερνήτη, αναγκάζοντας το αεροσκάφος να πραγματοποιήσει έκτακτη προσγείωση στη Σαουδική Αραβία. Ο Ισραηλινός υπουργός Εθνικής Ασφάλειας, Ιταμάρ Μπεν Γκβιρ, ισχυρίστηκε ότι επρόκειτο για απόπειρα τρομοκρατικής επίθεσης, ενώ οι αρχές διερευνούν το περιστατικό χωρίς επίσημη επιβεβαίωση του κινήτρου.

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Διεθνή Νέα

Φωτογραφία: Atef Safadi/Pool via REUTERS/File
Φωτογραφία: Atef Safadi/Pool via REUTERS/File
ΣΥΝΟΨΗ ΑΡΘΡΟΥ

Τα βασικά σημεία του άρθρου

  • Σκηνές τρόμου εκτυλίχθηκαν σε πτήση της Flydubai από το Ντουμπάι προς το Ισραήλ, όταν ένας από τους πιλότους φέρεται να επιτέθηκε με μαχαίρι στον κυβερνήτη, αναγκάζοντας το αεροπλάνο σε προσγείωση στη Σαουδική Αραβία.
  • Ο υπουργός Εθνικής Ασφάλειας του Ισραήλ, Ιταμάρ Μπεν Γκβιρ, υποστήριξε ότι το περιστατικό αποτελούσε απόπειρα τρομοκρατικής επίθεσης, με τον δράστη να επιχειρεί να συντρίψει το αεροσκάφος.
  • Οι ισραηλινές αρχές εξετάζουν το ενδεχόμενο τρομοκρατικής ενέργειας, χωρίς ωστόσο να έχει επιβεβαιωθεί επίσημα το κίνητρο του περιστατικού.

Το κείμενο κάθε σύνοψης ελέγχεται από δημοσιογράφους του ENIKOS

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Σκηνές τρόμου εκτυλίχθηκαν σε πτήση της Flydubai από το Ντουμπάι προς το Ισραήλ, όταν ένας από τους πιλότους φέρεται να επιτέθηκε με μαχαίρι στον κυβερνήτη του αεροσκάφους, προκαλώντας κατάσταση έκτακτης ανάγκης και αναγκάζοντας το αεροπλάνο να πραγματοποιήσει αναγκαστική προσγείωση στη Σαουδική Αραβία.

Ο υπουργός Εθνικής Ασφάλειας του Ισραήλ, Ιταμάρ Μπεν Γκβιρ, υποστήριξε ότι το περιστατικό αποτελούσε απόπειρα τρομοκρατικής επίθεσης, ισχυριζόμενος ότι ο δράστης επιχείρησε να συντρίψει το αεροσκάφος προκειμένου να σκοτώσει τους επιβάτες του.

«Ένας τρομοκράτης επιχείρησε να συντρίψει ένα αεροπλάνο για να δολοφονήσει τους 180 Ισραηλινούς που επέβαιναν σε αυτό», δήλωσε χαρακτηριστικά ο υπουργός.

Οι ισραηλινές αρχές εξετάζουν το ενδεχόμενο τρομοκρατικής ενέργειας, χωρίς ωστόσο να έχει επιβεβαιωθεί επίσημα το κίνητρο του περιστατικού.

Επίθεση με μαχαίρι μέσα στο πιλοτήριο

Σύμφωνα με μαρτυρίες επιβατών που συγκέντρωσε το Γαλλικό Πρακτορείο και πληροφορίες ισραηλινών μέσων ενημέρωσης, το σοβαρό περιστατικό σημειώθηκε έπειτα από διαμάχη ανάμεσα στους δύο πιλότους.

Όπως ανέφεραν δύο Ισραηλινοί αξιωματούχοι, ο συγκυβερνήτης φέρεται να μαχαίρωσε τον κυβερνήτη, προτού μέλη του πληρώματος καμπίνας εισέλθουν στο πιλοτήριο και καταφέρουν να ανακτήσουν τον έλεγχο του αεροσκάφους.

Η ισραηλινή κυβέρνηση εξετάζει το ενδεχόμενο η επίθεση να αποτελούσε απόπειρα τρομοκρατικής ενέργειας από έναν εκ των χειριστών.

«Η κόρη μου είπε ότι ο ένας πιλότος προσπάθησε να σκοτώσει τον άλλον»

Συγκλονιστική είναι η μαρτυρία της μητέρας μίας Ισραηλινής επιβάτιδας, η οποία περιέγραψε όσα της μετέφερε τηλεφωνικά η κόρη της μετά την αναγκαστική προσγείωση.

«Η κόρη μου με κάλεσε και μου είπε ότι βρίσκεται στη Σαουδική Αραβία. Μου είπε ότι ένας πιλότος προσπάθησε να σκοτώσει τον άλλον πιλότο με μαχαίρι», δήλωσε στο Γαλλικό Πρακτορείο η Γιασμίν Αμπεκάσις.

Η γυναίκα περίμενε την επιστροφή της κόρης της, Μίριαμ Σίρα Οχαγιόν, στο αεροδρόμιο Μπεν Γκουριόν του Τελ Αβίβ.

Σήμα κινδύνου και αναγκαστική προσγείωση στη Σαουδική Αραβία

Το περιστατικό σημειώθηκε στην πτήση FZ1073 της Flydubai, η οποία είχε αναχωρήσει από το Ντουμπάι με προορισμό το Ισραήλ.

Ενώ το αεροσκάφος βρισκόταν στον εναέριο χώρο της Ιορδανίας, άλλαξε πορεία και κατευθύνθηκε προς τη Σαουδική Αραβία, αφού προηγουμένως είχε εκπέμψει σήμα κινδύνου.

Το αεροπλάνο πραγματοποίησε αναγκαστική προσγείωση στο αεροδρόμιο Ταμπούκ, στη βορειοδυτική Σαουδική Αραβία.

Η εταιρεία Cluster2, η οποία διαχειρίζεται το αεροδρόμιο, ανακοίνωσε ότι έλαβε σήμα κινδύνου στις 8:44 το πρωί, τοπική ώρα, με αίτημα αναγκαστικής προσγείωσης.

Περίπου μία ώρα αργότερα, το αεροσκάφος προσγειώθηκε χωρίς απρόοπτα, σύμφωνα με τη διοίκηση του αεροδρομίου.

Στο νοσοκομείο και οι δύο πιλότοι

Σύμφωνα με τις αρχές του αεροδρομίου Ταμπούκ, τόσο ο κυβερνήτης όσο και ο συγκυβερνήτης μεταφέρθηκαν σε νοσοκομείο, προκειμένου να λάβουν ιατρική φροντίδα για τα τραύματα που υπέστησαν.

Το περιστατικό προκάλεσε κινητοποίηση των αρμόδιων αρχών, ενώ η υπόθεση εξετάζεται από την ισραηλινή πλευρά ως πιθανή απόπειρα τρομοκρατικής επίθεσης.

Παρά τις δηλώσεις του Ιταμάρ Μπεν Γκβιρ, δεν έχει ακόμη αποσαφηνιστεί επισήμως τι προκάλεσε τη βίαιη συμπλοκή στο πιλοτήριο και εάν υπήρχε πράγματι πρόθεση συντριβής του αεροσκάφους.

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