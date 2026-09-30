Πιερρακάκης: «Προστατεύουμε τους συνεπείς οφειλέτες – Όσοι παραβιάζουν τους κανόνες θα λογοδοτούν»

«Με το νέο πλαίσιο βάζουμε καθαρούς κανόνες στην αγορά του ιδιωτικού χρέους και πραγματικές συνέπειες όταν αυτοί παραβιάζονται», δήλωσε ο υπουργός Οικονομικών, Κυριάκος Πιερρακάκης με αφορμή το νέο πλαίσιο για τη ρύθμιση του ιδιωτικού χρέους και τη λειτουργία των servicers.

«Για πρώτη φορά μπαίνει τέλος στις διαπραγματεύσεις χωρίς προθεσμίες. Θεσπίζουμε πλαφόν 15% στην προκαταβολή, αντί για απαιτήσεις 30%, 40% ή ακόμη και 50%», εξήγησε ο υπουργός Οικονομικών. «Προστατεύουμε τον συνεπή οφειλέτη. Όσο τηρεί τη ρύθμισή του, δεν μπορεί να βρίσκεται αντιμέτωπος με κατάσχεση ή πλειστηριασμό. Και αν ο servicer δεν του δώσει πλήρη στοιχεία για το χρέος του μέσα σε 45 ημέρες, οι τόκοι παγώνουν», τόνισε.

Ταυτόχρονα, ο υπουργός Οικονομικών, Κυριάκος Πιερρακάκης τόνισε: «Αυστηροποιούμε το πλαίσιο λειτουργίας των servicers. Μεγαλύτερη διαφάνεια, αυστηρότερος έλεγχος, δεσμευτικές κυρώσεις και πρόστιμα που φτάνουν έως τις 500.000 ευρώ».

«Ο πολίτης που χρωστά πρέπει να ξέρει τι ισχύει και να έχει πρόταση ρύθμισης, ώστε να μπορέσει να αποπληρώσει το χρέος του. Και όποιος διαχειρίζεται αυτό το χρέος οφείλει να σέβεται τη συμφωνία, τον πολίτη και τον νόμο», εξήγησε Κυριάκος Πιερρακάκης για να καταλήξει: «Θέλουμε προστασία για τον συνεπή οφειλέτη. Και λογοδοσία για όποιον παραβιάζει τους κανόνες».