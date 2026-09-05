Ανδρουλάκης: Δίκαιη λύση στο ιδιωτικό χρέος – Τέλος στην ασυδοσία των funds

Τη δέσμευση του ΠΑΣΟΚ για μια δίκαιη διευθέτηση του ιδιωτικού χρέους υπογραμμίζει ο Νίκος Ανδρουλάκης με παρέμβασή του στην εφημερίδα “Τα Νέα Σαββατοκύριακο”. Ο πρόεδρος του κόμματος προανήγγειλε την κατάθεση σχετικής πρότασης νόμου στη Βουλή αμέσως μετά τη ΔΕΘ, τονίζοντας χαρακτηριστικά: «Και τότε θα πέσουν οι μάσκες. Θα δούμε ποιος υπηρετεί τον λαό και ποιος τους ισχυρούς», σημειώνει.

Στο άρθρο του υπό τον τίτλο: «Δίκαιη λύση στο ιδιωτικό χρέος – Τέλος στην ασυδοσία των funds», ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ-Κινήματος Αλλαγής αφού αναφέρει ότι «την ώρα που η κυβέρνηση σπάει αλλεπάλληλα ρεκόρ στα υπερπλεονάσματα, η κοινωνία βουλιάζει στα χρέη και στις ανεξόφλητες υποχρεώσεις» και περιγράφει την κατάσταση με το ιδιωτικό χρέος, υπογραμμίζει ότι χρειάζονται πραγματικές δυνατότητες ρύθμισης και μια ουσιαστική δεύτερη ευκαιρία για όσους αποδεδειγμένα την έχουν ανάγκη. Τονίζει ότι μια δίκαιη πολιτεία οφείλει να είναι αυστηρή με όσους συστηματικά αποφεύγουν τις υποχρεώσεις τους, αλλά να δίνει διέξοδο σε εκείνους που μπορούν να επανέλθουν σε μια βιώσιμη οικονομική πορεία.

«Το μονοπάτι που άνοιξαν οι ΣΥΡΙΖΑ-ΑΝΕΛ το μετέτρεψε σε λεωφόρο ο Κυριάκος Μητσοτάκης»

Ο κ. Ανδρουλάκης αναφέρει ότι το ΠΑΣΟΚ με τον ν. 3869/2010, σε μία από τις πιο δύσκολες δημοσιονομικά περιόδους για τη χώρα, θέσπισε «αποτελεσματικό πλαίσιο προστασίας για την κύρια κατοικία χιλιάδων πολιτών». Σχολιάζει ότι «η παράταξη μας δεν εργαλειοποίησε ποτέ τα αδιέξοδα της κοινωνίας μοιράζοντας ανέξοδες υποσχέσεις και εξαπατώντας τους πολίτες προς χάριν της εξουσίας». Προσθέτει αντίθετα, ότι «ήταν ο Αλέξης Τσίπρας και η κυβέρνησή του που μολονότι υπόσχονταν ‘σεισάχθεια’ και ‘κανένα σπίτι στα χέρια τραπεζίτη’, άνοιξαν την αγορά των κόκκινων δανείων στα funds, κατάργησαν ουσιαστικά το καθεστώς προστασίας της πρώτης κατοικίας και θεσμοθέτησαν τους ηλεκτρονικούς πλειστηριασμούς». Σημειώνει ότι «το μονοπάτι που άνοιξαν οι ΣΥΡΙΖΑ-ΑΝΕΛ το μετέτρεψε σε λεωφόρο ο Κυριάκος Μητσοτάκης, με πλήρη απουσία προστασίας της πρώτης κατοικίας, παρότι η ευρωπαϊκή Οδηγία 1023/2019, έδινε τη δυνατότητα για ειδικά μέτρα προστασίας, και διαμόρφωσε ένα πλαίσιο εξαιρετικά ευνοϊκό για τα funds και τους servicers, φτάνοντας μέχρι την παροχή ειδικών φορολογικών προνομίων».

Οι 11 δεσμεύσεις και η επιστροφή στον νόμο του 2010

Ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ σημειώνει ότι «απέναντι σε αυτή την πραγματικότητα, χρειάζεται σχέδιο και καθαρές λύσεις» και πως γι’ αυτό ανέλαβε την πρωτοβουλία και παρουσίασε 11 συγκεκριμένες δεσμεύσεις — ένα συμβόλαιο τιμής με τους δανειολήπτες».

Αναφέρει ειδικότερα ότι η προστασία της κύριας κατοικίας, στα πρότυπα του νόμου του 2010, θα επιστρέψει και οι οφειλές προς το Δημόσιο θα μπορούν να ρυθμίζονται σε 120 δόσεις, με ουσιαστικό κίνητρο για τον συνεπή οφειλέτη που τηρεί τη συμφωνία του. «Ο εξωδικαστικός μηχανισμός θα πάψει να είναι ένας γραφειοκρατικός προθάλαμος νέων αδιεξόδων και θα γίνει πραγματικό εργαλείο ρύθμισης και δεύτερης ευκαιρίας» και «θα θεσπίσουμε σαφές πλαίσιο κανόνων, διαφάνειας και λογοδοσίας για τους servicers». Επιπλέον, σημειώνει πως το ΠΑΣΟΚ δεσμεύεται για τη θέσπιση δικαιώματος προαίρεσης για τον δανειολήπτη: τη δυνατότητα να ρυθμίσει το δάνειο του με όρους λογικούς και εύλογους σε σχέση με το τίμημα που το δάνειο του μεταβιβάζεται σε fund. «Να έχει, δηλαδή, μια πραγματική τελευταία ευκαιρία οριστικής διευθέτησης πριν η απαίτησή του περάσει στη δευτερογενή αγορά». Σημειώνει ότι αυτό δεν προσκρούει σε κανέναν ευρωπαϊκό κανόνα και πως, αντίθετα, «είναι πολιτική επιλογή που μπορεί να θεσπιστεί με σαφείς προϋποθέσεις και κανόνες». Κατηγορεί την κυβέρνηση ότι «επικαλείται προσχηματικά την Ευρώπη για να δικαιολογήσει τη δική της απροθυμία να προστατεύσει τον συνεπή οφειλέτη».

Τι λέει για τα δάνεια σε ελβετικό φράγκο και την προστασία της αγροτικής γης

Ακόμη ο κ. Ανδρουλάκης αναφέρει ότι το ΠΑΣΟΚ έχει επεξεργαστεί δίκαιη και συγκεκριμένη λύση για τα δάνεια σε ελβετικό φράγκο, με επιμερισμό του συναλλαγματικού κινδύνου κατά τα 2/3 στην τράπεζα και κατά το 1/3 στον δανειολήπτη. Παράλληλα, «θεσπίζουμε προστασία της αγροτικής γης, δικαιότερους κανόνες για τους εγγυητές και ακατάσχετο επαγγελματικό λογαριασμό».

Υπογραμμίζει ότι «με το ΠΑΣΟΚ το πάρτι κερδοσκοπίας θα τελειώσει» και ότι «δεν μπορεί να υπάρχει ένας μηχανισμός που διαχειρίζεται το δάνειο, κινεί τον πλειστηριασμό και ταυτόχρονα συνδέεται με την απόκτηση του ακινήτου». «Αυτές οι τριγωνικές σχέσεις θα ελεγχθούν», τονίζει.

Προαναγγέλλει δε ότι «αμέσως μετά τη ΔΕΘ, θα καταθέσουμε το σχέδιο μας για το ιδιωτικό χρέος ως πρόταση νόμου στην Βουλή και τότε θα πέσουν οι μάσκες» και «θα δούμε ποιος υπηρετεί τον λαό και ποιος τους ισχυρούς».

«Η Ελλάδα χρειάζεται μια νέα αρχή», λέει ο κ. Ανδρουλάκης, «μια κυβέρνηση που θα βάζει κανόνες στην αγορά, θα συγκρούεται όπου χρειάζεται με ισχυρά συμφέροντα και θα δίνει πραγματικές ευκαιρίες στους πολίτες να δημιουργήσουν και να προχωρήσουν». «Αυτή την πολιτική αλλαγή μπορεί να την εγγυηθεί μόνο το ΠΑΣΟΚ», καταλήγει.