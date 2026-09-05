ΔΕΘ 2026: Ο επικός διάλογος του Κυριάκου Μητσοτάκη με τον πρόεδρο του Απόλλωνα Καλαμαριάς – Βίντεο

Ο Κυριάκος Μητσοτάκης είχε έναν ιδιαίτερο και χιουμοριστικό διάλογο με τον πρόεδρο του Απόλλωνα Καλαμαριάς κατά τη διάρκεια της βόλτας του στα περίπτερα της ΔΕΘ 2026. Ο πρόεδρος της ιστορικής ομάδας ευχαρίστησε τον πρωθυπουργό για την άνοδο στην Super League 2 και ζήτησε την ευχή του για την είσοδο στην Super League 1.

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Μητσοτάκης ΔΕΘ
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Τα βασικά σημεία του άρθρου

  • Έναν ιδιαίτερο διάλογο με έντονα χιουμοριστική διάθεση είχε ο Κυριάκος Μητσοτάκης με τον πρόεδρο του Απόλλωνα Καλαμαριάς, κατά τη διάρκεια της βόλτας του στα περίπτερα της ΔΕΘ 2026.
  • Παραλαμβάνοντας τη φανέλα της ιστορικής ομάδας, ο πρωθυπουργός άκουσε τον πρόεδρο της ιστορικής ομάδας να του λέει: «Όλος ο κόσμος λέει για το ποδαρικό σας, εμάς μας ανεβάσατε κατηγορία!»
  • «Βγήκαμε στη super league 2 και θέλουμε πάλι την ευχή σας για να βγούμε στη Super league 1» ανέφερε ο πρόεδρος, με τον Πρωθυπουργό να εύχεται πάντα επιτυχίες.

Το κείμενο κάθε σύνοψης ελέγχεται από δημοσιογράφους του ENIKOS

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Έναν ιδιαίτερο διάλογο με έντονα χιουμοριστική διάθεση είχε ο Κυριάκος Μητσοτάκης με τον πρόεδρο του Απόλλωνα Καλαμαριάς, κατά τη διάρκεια της βόλτας του στα περίπτερα της ΔΕΘ 2026. Παραλαμβάνοντας τη φανέλα της ιστορικής ομάδας, ο πρωθυπουργός άκουσε τον πρόεδρο της ιστορικής ομάδας να του λέει: «Όλος ο κόσμος λέει για το ποδαρικό σας, εμάς μας ανεβάσατε κατηγορία!»

«Δώσε μία μπάλα λοιπόν» ανταπάντησε ο Κυριάκος Μητσοτάκης.

«Βγήκαμε στη super league 2 και θέλουμε πάλι την ευχή σας για να βγούμε στη Super league 1» ανέφερε ο πρόεδρος, με τον Πρωθυπουργό να εύχεται πάντα επιτυχίες.

Δείτε το βίντεο του thesspost.gr

 

 

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