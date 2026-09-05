ΔΕΘ 2026: Ο επικός διάλογος του Κυριάκου Μητσοτάκη με τον πρόεδρο του Απόλλωνα Καλαμαριάς – Βίντεο

Έναν ιδιαίτερο διάλογο με έντονα χιουμοριστική διάθεση είχε ο Κυριάκος Μητσοτάκης με τον πρόεδρο του Απόλλωνα Καλαμαριάς, κατά τη διάρκεια της βόλτας του στα περίπτερα της ΔΕΘ 2026. Παραλαμβάνοντας τη φανέλα της ιστορικής ομάδας, ο πρωθυπουργός άκουσε τον πρόεδρο της ιστορικής ομάδας να του λέει: «Όλος ο κόσμος λέει για το ποδαρικό σας, εμάς μας ανεβάσατε κατηγορία!»

«Δώσε μία μπάλα λοιπόν» ανταπάντησε ο Κυριάκος Μητσοτάκης.

«Βγήκαμε στη super league 2 και θέλουμε πάλι την ευχή σας για να βγούμε στη Super league 1» ανέφερε ο πρόεδρος, με τον Πρωθυπουργό να εύχεται πάντα επιτυχίες.

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